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Пограничники сбросами с дронов уничтожили танк, гаубицу и склад БК оккупантов на левобережье Херсонщины. ВИДЕО

Пограничники точными сбросами с дронов уничтожили танк, гаубицу, склад БК и укрытие оккупантов на левобережье Херсонщины.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале ГПСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

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пограничники (1573) дроны (3923) Херсонская область (4770)


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Працює "нічний дохтур"...
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09.02.2024 01:26 Ответить
Де ділися ті підри, які у темі про ухилянтів на Західному кордоні коментували, що прикордонники - самі ухилянти?!
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09.02.2024 06:21 Ответить
 
 