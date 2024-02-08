Пограничники сбросами с дронов уничтожили танк, гаубицу и склад БК оккупантов на левобережье Херсонщины. ВИДЕО
Пограничники точными сбросами с дронов уничтожили танк, гаубицу, склад БК и укрытие оккупантов на левобережье Херсонщины.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале ГПСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
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Микола Січень #584507
показать весь комментарий09.02.2024 01:26 Ответить Мне нравится 1
MrGTI driver #574929
показать весь комментарий09.02.2024 06:21 Ответить Мне нравится 2
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