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Новости Видео Война
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Первые звонки освобожденных вчера украинских пленных домой: "Солнышко, все хорошо, я дома". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты кадры первых телефонных звонков домой освобожденных вчера из плена украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи своим родным звонят по телефону четверо бойцов.

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обмен (1374) пленные (2140)


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Слава Героям!
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09.02.2024 10:16 Ответить
Кацап, Муссоліні очолював фашистський режим і був в коаліції з нацистами.
Тому наратив, що в Україні фашистський режим можеш засунути скабєйовій в дупу
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09.02.2024 10:30 Ответить
Розціловували оманського віслюка чи воно хрипасик пиляло та не мало часу?
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09.02.2024 10:55 Ответить
І підібрали ж москалики обмін, щоб ЗЄлі підсластити звільненння Залужного. Хуцпа гебнява в Дії!
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09.02.2024 11:03 Ответить
 
 