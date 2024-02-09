Первые звонки освобожденных вчера украинских пленных домой: "Солнышко, все хорошо, я дома". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты кадры первых телефонных звонков домой освобожденных вчера из плена украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи своим родным звонят по телефону четверо бойцов.

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