Первые звонки освобожденных вчера украинских пленных домой: "Солнышко, все хорошо, я дома". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты кадры первых телефонных звонков домой освобожденных вчера из плена украинских воинов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи своим родным звонят по телефону четверо бойцов.
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Тому наратив, що в Україні фашистський режим можеш засунути скабєйовій в дупу