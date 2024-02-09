Тайник с оружием и боеприпасами обнаружили на Черниговщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В заброшенном здании в селе Черниговской области нашли схрон с арсеналом оружия: гранатометами, пулеметами, автоматами и боеприпасами.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

Тайник обнаружили во время совместной отработки с пограничниками, которая происходила с привлечением кинологов со служебными собаками и полицейских взрывотехников.

"В нежилом здании одного из отдаленных сел Корюковщины правоохранители обнаружили три пулемета, семь противотанковых гранатометов, три автомата, выстрел в СПГ, две гранаты с запалами, 100 патронов к автоматическому стрелковому оружию", - рассказали в полиции.

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Правоохранители изъяли найденное и отправили на экспертизу.

Расследование было начато по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).







