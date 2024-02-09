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Тайник с оружием и боеприпасами обнаружили на Черниговщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В заброшенном здании в селе Черниговской области нашли схрон с арсеналом оружия: гранатометами, пулеметами, автоматами и боеприпасами.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

Тайник обнаружили во время совместной отработки с пограничниками, которая происходила с привлечением кинологов со служебными собаками и полицейских взрывотехников.

"В нежилом здании одного из отдаленных сел Корюковщины правоохранители обнаружили три пулемета, семь противотанковых гранатометов, три автомата, выстрел в СПГ, две гранаты с запалами, 100 патронов к автоматическому стрелковому оружию", - рассказали в полиции.

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Правоохранители изъяли найденное и отправили на экспертизу.

Расследование было начато по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Схрон зброї та боєприпасів знайшли на Чернігівщині
Схрон зброї та боєприпасів знайшли на Чернігівщині
Схрон зброї та боєприпасів знайшли на Чернігівщині
Схрон зброї та боєприпасів знайшли на Чернігівщині

Автор: 

оружие (10219) Нацполиция (16468) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+11
Обеззброюють Український Партизанмький Рух, аби здати Неньку кацапам....
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09.02.2024 11:30
+9
Ну, і нащо? Роздайте тим хто вижив, - бо хто ж їх захистить!
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09.02.2024 11:39
+6
Без таких схронов, в Сумской, Черниговской и Киевской областях, московиты окружили бы Киев к 10 му марта максимум.
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09.02.2024 11:35
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Обеззброюють Український Партизанмький Рух, аби здати Неньку кацапам....
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09.02.2024 11:30 Ответить
Транспортуйте одразу на майдан. А, ні, false alarm, розходимось.
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09.02.2024 11:32 Ответить
Без таких схронов, в Сумской, Черниговской и Киевской областях, московиты окружили бы Киев к 10 му марта максимум.
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09.02.2024 11:35 Ответить
а причому тут схрони, не було їх тоді. може десь хтось з АТО щось і привіз, то воно ролі не зіграло, тоді багато зброї роздали людям і це так, допомогло.
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09.02.2024 13:18 Ответить
Ну, і нащо? Роздайте тим хто вижив, - бо хто ж їх захистить!
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09.02.2024 11:39 Ответить
Ех блін. Хлопці до майдану готуються , а тут ті нишпорки..
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09.02.2024 11:42 Ответить
виявили, отак від фонаря не буває, хіба десь випадково, як було грибник побачив земля обсипалась і було видно, що щось не те і викликав поліцію, а тут здав хтось, от і "виявили".
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09.02.2024 13:20 Ответить
После ЗРК "Тор" в сарае это пустячок).
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09.02.2024 11:42 Ответить
Ех... ховати треба грамотно.
З іншого боку, навряд чи самі знайшли - якась курва настукала.
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09.02.2024 11:47 Ответить
под сеном F-16...
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09.02.2024 11:59 Ответить
А мусора, як і колишні НКВДисти продовжують боротьбу з озброєнням населення від внутрішніх і зовнішніх ворогів...
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09.02.2024 12:53 Ответить
Панове , загалом думки коментаторів в правильному напрямку рухаються, але , нажаль,ми є свідками мусорської імітацї важливої діяльності. На фото можна помітити комплект рил мінімум на взвод , що завзято ухиляються виконувати обов"язок громадянина.
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09.02.2024 20:23 Ответить
 
 