Польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной, движение затруднено, - ГПСУ. ВИДЕО (обновлено)

Польские фермеры в пятницу, 9 февраля, начали анонсированную блокаду пунктов пропуска на границе с Украиной – "Медыка-Шегини", "Гребенное - Рава-Руська" и "Дорогуск-Ягодин". На данный момент все виды транспорта не могут проехать в Польшу и Украину.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Действия польских фермеров по блокированию движения транспортных средств начались перед пунктом пропуска "Медыка", что напротив украинского "Шегини". Около 10:10 об этом украинским пограничникам сообщили польские коллеги", - сказал он.

По его словам, движение блокируют около 100 человек и около 50 транспортных средств. Из-за этих действий движение фур, легковых автомобилей и автобусов на выезд из Украины и на въезд в Польшу в настоящее время не осуществляется.

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"Надеемся, что ситуация изменится как можно скорее, и отдельные категории транспорта все же начнут пропускать", - добавил представитель ГПСУ.

Кроме того, по другим направлениям, где 9 февраля также планировалось блокирование движения, а это направления пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Руська", движение транспортных средств в настоящее время происходит, о начале блокирования информация от польской стороны еще не поступала.

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Позже представитель ГПСУ Демченко уточнил, что польские перевозчики позволяют водителям автобусов и легковых автомобилей, на собственное усмотрение и риск, обойти места протеста по объездной дороге.

Ввиду указанного, пограничники предлагают путешественникам, по возможности, спланировать маршрут через другие пункты пропуска.

Блокада других пунктов пропуска

В ГПСУ заявили, что после 11:00 около 200 человек и 35 единиц сельхозтехники заблокировали движение возле пункта пропуска "Гребенное".

Здесь протестующие планируют пропускать по 2 грузовых автомобиля в час в оба направления. Движение легкового транспорта и автобусов не будет ограничено.

После 11:30 также началась акция протеста возле пункта пропуска "Дорогуск". Протестующие заявили о намерении пропускать каждый час по 1 грузовику в обе стороны. Движение автобусов будет происходить без изменений.