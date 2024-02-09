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Польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной, движение затруднено, - ГПСУ. ВИДЕО (обновлено)

Польские фермеры в пятницу, 9 февраля, начали анонсированную блокаду пунктов пропуска на границе с Украиной – "Медыка-Шегини", "Гребенное - Рава-Руська" и "Дорогуск-Ягодин". На данный момент все виды транспорта не могут проехать в Польшу и Украину.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду

"Действия польских фермеров по блокированию движения транспортных средств начались перед пунктом пропуска "Медыка", что напротив украинского "Шегини". Около 10:10 об этом украинским пограничникам сообщили польские коллеги", - сказал он.

По его словам, движение блокируют около 100 человек и около 50 транспортных средств. Из-за этих действий движение фур, легковых автомобилей и автобусов на выезд из Украины и на въезд в Польшу в настоящее время не осуществляется.

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"Надеемся, что ситуация изменится как можно скорее, и отдельные категории транспорта все же начнут пропускать", - добавил представитель ГПСУ.

Кроме того, по другим направлениям, где 9 февраля также планировалось блокирование движения, а это направления пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Руська", движение транспортных средств в настоящее время происходит, о начале блокирования информация от польской стороны еще не поступала.

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Позже представитель ГПСУ Демченко уточнил, что польские перевозчики позволяют водителям автобусов и легковых автомобилей, на собственное усмотрение и риск, обойти места протеста по объездной дороге.

Ввиду указанного, пограничники предлагают путешественникам, по возможности, спланировать маршрут через другие пункты пропуска.

Блокада других пунктов пропуска

В ГПСУ заявили, что после 11:00 около 200 человек и 35 единиц сельхозтехники заблокировали движение возле пункта пропуска "Гребенное".

Здесь протестующие планируют пропускать по 2 грузовых автомобиля в час в оба направления. Движение легкового транспорта и автобусов не будет ограничено.

После 11:30 также началась акция протеста возле пункта пропуска "Дорогуск". Протестующие заявили о намерении пропускать каждый час по 1 грузовику в обе стороны. Движение автобусов будет происходить без изменений.

Автор: 

Госпогранслужба (6432) граница (5272) Польша (8412) фермер (187) блокирование (462)


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Топ комментарии
+21
А так розумію, це вже нова польська традиція - в разі будь-якої незгоди з діями влади, підривати економіку України. Хто наступний в черзі блокувальників - невдоволені зарплатами польські вчителі? Незадоволені уроками біології, з викладанням теорії еволюції Дарвіна, польські ксьондзи? Розгнівані ямою на дорозі жителі якоїсь вулиці в Гданську?
Які там в Польщі є протестуючі? Кого нам ще чекати на кордоні?
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09.02.2024 11:52
+16
Опять с Рашки деньги пришли для польских титушек.
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09.02.2024 11:45
+12
"Дякуємо" польським "братам" за підтримку у найважчі часи.
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09.02.2024 11:48
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Rubles, rubles, sweet sweet rubles, так, "брати"-поляки?
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09.02.2024 11:43 Ответить
Войско польске на тракторах
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09.02.2024 11:43 Ответить
Бидло польське!
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09.02.2024 11:54 Ответить
От припустим Україна заявила, що капітулює та складає зброю і через декілька днів на кордонах зявляться кацапи. Цікаво, як би відреагували поляки, румуни, угорці, словаки?
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09.02.2024 12:07 Ответить
Відразу розблокують всі кордони
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09.02.2024 12:18 Ответить
Хто б сумнівався -- маразм крепчає
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09.02.2024 11:45 Ответить
Опять с Рашки деньги пришли для польских титушек.
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09.02.2024 11:45 Ответить
У бздунів дах поїхав від кремлівського бабла , яке їм знову підсипали 🤬
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09.02.2024 11:47 Ответить
"Дякуємо" польським "братам" за підтримку у найважчі часи.
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09.02.2024 11:48 Ответить
Підори детектед.
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09.02.2024 11:49 Ответить
Поляки чітко сказали що блокувати будуть кордон цілий місяць. Не брешіть що ніхто не знає наскільки часу блокують
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09.02.2024 11:50 Ответить
А коли вони працюють ?
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09.02.2024 11:52 Ответить
Вони на німецьких дотаціях
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09.02.2024 11:54 Ответить
А так розумію, це вже нова польська традиція - в разі будь-якої незгоди з діями влади, підривати економіку України. Хто наступний в черзі блокувальників - невдоволені зарплатами польські вчителі? Незадоволені уроками біології, з викладанням теорії еволюції Дарвіна, польські ксьондзи? Розгнівані ямою на дорозі жителі якоїсь вулиці в Гданську?
Які там в Польщі є протестуючі? Кого нам ще чекати на кордоні?
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09.02.2024 11:52 Ответить
Вони думають що Українці безлімітні,тому можна під час такої війни собі вибивати приференції,адже влада ведеться на це.вони ж не йдут до парламенту польщі вони перекривають траси які мають стратегічне значення,відповідно таким чином шантажують своїх чиновників.Ясно що там не обходиться без московських гнид!
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09.02.2024 12:12 Ответить
Давайте ще більше сертифікатів на польскі товари видавати,
мстя повинна бути пАтужною!
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09.02.2024 11:53 Ответить
Немецкие транспортные компании полностью вытеснены с Германии, польскими транспортными компаниями. Может немцам тоже пора на границы с Польшей перекрыть.
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09.02.2024 11:57 Ответить
Немцы известные терпилы. Любят жесткое обращение.
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09.02.2024 13:52 Ответить
Какие нах _ _ н фермеры ? У них что , своё государство ? Это всё польские власти .
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09.02.2024 11:58 Ответить
‼️‼️‼️Досить меншовартости - заборонити ввоз польських продуктов в Україну і зробити зелене світло для продуктів з балканських країн . До речі цім країнам теж тяжко ( як і полякам) пропхатися до ринку ЕС. А поляки чомусь думають , що вони Бога за бороду ухватили, шо в них е такий чинник як кордон з Україною і можно його доїти. а те що Україна може помножити на нуль усю їх переробну промисловість - поляки не думають
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09.02.2024 12:02 Ответить
Всі пам*ятають, як нещодавно українська спортсменка в Польщі сказала, що їй поляки не подобаються.
Польські дипломати обурились, наші виключили дівчину зі збірної команди.
А тут, на Цензорі, дівчину з гімном змішали, мовляв, як так можна, поляки нам друзі і допомагають...
Оці, на тракторах, теж друзі? Теж брати?
Ми чомусь вважаємо, що нас, окуєнних, всі мають любити.
З якого дива?!
Любові в політиці та економіці не існує, існують інтереси. Поки інтереси співпадають, все тихо-мирно.
А якщо ні, то кожний сам за себе!
Полякам не подобаються пільги, які ми отримали від Євросоюзу.
І я їх можу зрозуміти.
Але вони не протестують під штаб-квартирою Євросоюзу, а створюють незручності нам!
Час вже позбавитись рожевих окулярів, в тому числі тим, чиї інтереси придушує польська агропродукція в нашій країні.
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09.02.2024 12:03 Ответить
Польскі клоуни так тримати. Під час війни блокувати кордони а голова їхнього села дозволяє блокування міжнародної траси. Вас покидькив треба гнати з ЕС.
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09.02.2024 12:04 Ответить
Щось мені здається, шо навіть із всіма нашими зерновими експансіями в Польшу, торгівельний балланс далеко не на нашу користь. Давайте вже блокувати польські сири, молочку, соки і іншу продукцію.
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09.02.2024 12:34 Ответить
А жерти що будемо ??? Відосики ?! Точно відосики приправлені пальмовою олією !
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09.02.2024 12:59 Ответить
А ви думаєте наші виробники не страждають від дешевого польського імпорту, чому вони можуть блокувати наші товари, а чому ми ні?
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09.02.2024 13:23 Ответить
Польські гниди, а не фермери. Українцям треба обʼєднатись і не купувати польську продукцію.
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09.02.2024 12:56 Ответить
За Залужного вже об'єднались, а завтра полякам уф-ф-ф як покажем.
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09.02.2024 13:00 Ответить
На кого же всё таки работают польские фермеры. Не на ***** ли случайно?
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09.02.2024 13:08 Ответить
Интересно, а в случае "чего" они с таким же мужеством будут блокировать российские танки?
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09.02.2024 13:12 Ответить
"Ещем поляк русакови дупу лізаць мусем"-напевно поляки чекають з нетерпінням цієї "величної події"
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09.02.2024 13:38 Ответить
Схоже, що владу Польщі все це влаштовує, може вони самі і фінансують ці блокади кордону таким чином показують *****, що вони не за нас, що вони не з нами. Поляки ж по суті своєї сциклива нація, вони навіть прильоти ракет з раши на нас списали.
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09.02.2024 13:49 Ответить
треба валити всім в Німечинну, шо б коли Польщю русня буде рівняти з землею блокувати їм кордони
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09.02.2024 13:59 Ответить
А шо сталось. А де тупорилий ішак зі своїм другом Дудою.?
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09.02.2024 23:26 Ответить
 
 