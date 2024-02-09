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РСЗО "HIMARS" попадает в САУ "Гиацинт", РЛС к "Буку", ЗРК "Бук М2", Р330 "Житель" в Донецкой области. ВИДЕО

Украинские воины с помощью американского РСЗО "HIMARS" уничтожили САУ "Гиацинт", РЛС к "Буку", ЗРК "Бук М2", станцию РЭБ Р330 "Житель" в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных атак украинских бойцов опубликована в соцсетях.

"HIMARS по корректировке 14-го полка ВСУ уничтожил еще одну жирную порцию целей в Донецкой области. Демилитаризирована дорогостоящая техника противника: САУ "Гиацинт", РЛС к "Буку", ЗРК "Бук М2", Р330 "Житель", - отмечает в сообщении автор публикации

Смотрите также: Экипажи двух РСЗО "HIMARS" атакуют оккупантов: "Доброго ранку, п#дари! Слава Україні!". ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (9656) САУ (208) HIMARS (286) ЗРК (200)


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Топ комментарии
+18
Бити гадів нещадно!
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09.02.2024 14:02
+13
Краса. Героям слава !!!
Бережи та допомагай вам Господь, хлопчики
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09.02.2024 14:11
+8
Смерть кацапам!
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09.02.2024 14:19
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Бити гадів нещадно!
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09.02.2024 14:02 Ответить
Краса. Героям слава !!!
Бережи та допомагай вам Господь, хлопчики
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09.02.2024 14:11 Ответить
твій Зевс може знищити Патрушева? чи тільки слухати твої крики?
як же жалюгідно виглядає твоє скавуління. тьху! чи ти про кого? про Одіна, Перуна, чи Мітру кричиш? це ж теж боги - хосподі.тьху
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10.02.2024 11:18 Ответить
Дякуємо Героям за наш захист ! Храни їх Матінка Божа,бережи від куль та уламків.
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09.02.2024 14:15 Ответить
о б*же((((
а потім не забудь подякувати мотінці бошій за вмілість акушерки в роддомі №41 Санкт-Расчлєнінграда, шо витягла путіна, тьху!!
ти заслужив Хелю - (опечатка), без Зелі ти б не мав роботи - не скавулів би шо "славабобу" шо русняві вбили всього півмільйона людей, а не мільйон. а знищити Патрушева твоя мотінка не може? шоб взагалі ніхто не був вбитий? тьху!
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10.02.2024 11:22 Ответить
Смерть кацапам!
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09.02.2024 14:19 Ответить
Там же були мальчики в трусиках!!!
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09.02.2024 14:54 Ответить
А некотрые сладкие - без
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09.02.2024 19:22 Ответить
Так ось же вони - https://www.youtube.com/watch?v=1J3GaBlwen8 https://www.youtube.com/watch?v=1J3GaBlwen8

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09.02.2024 20:10 Ответить
Картина маслом !
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09.02.2024 15:43 Ответить
************ отхаймаросили *******!
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09.02.2024 19:20 Ответить
Шикарно!
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09.02.2024 21:35 Ответить
 
 