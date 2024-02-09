РСЗО "HIMARS" попадает в САУ "Гиацинт", РЛС к "Буку", ЗРК "Бук М2", Р330 "Житель" в Донецкой области. ВИДЕО
Украинские воины с помощью американского РСЗО "HIMARS" уничтожили САУ "Гиацинт", РЛС к "Буку", ЗРК "Бук М2", станцию РЭБ Р330 "Житель" в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных атак украинских бойцов опубликована в соцсетях.
"HIMARS по корректировке 14-го полка ВСУ уничтожил еще одну жирную порцию целей в Донецкой области. Демилитаризирована дорогостоящая техника противника: САУ "Гиацинт", РЛС к "Буку", ЗРК "Бук М2", Р330 "Житель", - отмечает в сообщении автор публикации
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+18 Eugene Boyko #535329
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як же жалюгідно виглядає твоє скавуління. тьху! чи ти про кого? про Одіна, Перуна, чи Мітру кричиш? це ж теж боги - хосподі.тьху
а потім не забудь подякувати мотінці бошій за вмілість акушерки в роддомі №41 Санкт-Расчлєнінграда, шо витягла путіна, тьху!!
ти заслужив Хелю - (опечатка), без Зелі ти б не мав роботи - не скавулів би шо "славабобу" шо русняві вбили всього півмільйона людей, а не мільйон. а знищити Патрушева твоя мотінка не може? шоб взагалі ніхто не був вбитий? тьху!
************отхаймаросили *******!