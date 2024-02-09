РСЗО "HIMARS" попадает в САУ "Гиацинт", РЛС к "Буку", ЗРК "Бук М2", Р330 "Житель" в Донецкой области. ВИДЕО

Украинские воины с помощью американского РСЗО "HIMARS" уничтожили САУ "Гиацинт", РЛС к "Буку", ЗРК "Бук М2", станцию РЭБ Р330 "Житель" в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных атак украинских бойцов опубликована в соцсетях.

"HIMARS по корректировке 14-го полка ВСУ уничтожил еще одну жирную порцию целей в Донецкой области. Демилитаризирована дорогостоящая техника противника: САУ "Гиацинт", РЛС к "Буку", ЗРК "Бук М2", Р330 "Житель", - отмечает в сообщении автор публикации

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