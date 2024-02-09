Оккупант снимает своих "двухсотых": "Не мед здесь, #бать, и не сказка, ребята". ВИДЕО 18+

Уцелевший оккупант снял на камеру тела своих "двухсотых" на одном из направлений боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно несколько тел, которые уже начинает присыпать снег.

"Не мед здесь, #бать, и не сказка, ребята... Наш боец лежит", - говорит захватчик на видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

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