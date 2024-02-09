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Бойцы штурмовой бригады "Лють" обратились к полицейским с призывом вступать в ряды подразделения. ВИДЕО

Бойцы объединенной штурмовой бригады НП "Лють" обратились к коллегам-полицейским с призывом вступать в ряды подразделения.

Соответствующее обращение опубликовано на странице бригады, передает Цензор.НЕТ.

"Коллеги полицейские! В составе бригады Нацполиции "Лють" уже почти год мы выполняем сверхсложные боевые задачи на фронте. Упорно уничтожают врага следователи, оперативники, участковые, патрульные, кинологи, спецназовцы полиции! За это время мы убедили всех, что полиция действительно воюет, и смогли преуспеть на определенных участках фронта!

Даже те, кто присоединился к бригаде по гражданским профессиям, стал полицейским и принял присягу на верность нашей стране и украинскому народу. Именно в этот ответственный момент, когда напал враг, мы должны быть верными, мужественными и храбрыми! Присоединяйтесь, ждем вас в бригаде!" - говорится в обращении.

Смотрите также: В Днепре расформируют полк особого назначения ГУНП области, все спецназовцы будут переведены в штурмовую бригаду "Лють". ВИДЕО

Напомним, 5 февраля соцсетями разлетелись видео конфликта в полиции Днепропетровской области, на котором заместитель начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Владимир Богонис спорит вроде бы из-за того, что спецназовцы отказывались идти воевать в составе штурмовой бригады "Лють".

Впоследствии заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич сообщил, что полк полиции особого назначения, члены которого отказались воевать в составе штурмовой бригады "Лють", расформируют, а спецназовцев переведут в "Лють" согласно законодательству.

Автор: 

Нацполиция (16468) мобилизация (2762) добровольцы (1168)


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Топ комментарии
+35
))))) Ви ще до ТЦКашників зверніться.))))))
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09.02.2024 19:31
+32
Та ви шоо! Їм треба школи охороняти. Та й в Києві он люди збиратися почали з вимогою повернути Залужного-треба ж ОПу бубочки захищати.
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09.02.2024 19:30
+29
До вас героїв, ссикуни " круті " бояться їхати, вони не погано себе почувають дома коли треба когось відмитєлити!! А у вас стріляють, це страшно!!!!
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09.02.2024 19:32
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Та ви шоо! Їм треба школи охороняти. Та й в Києві он люди збиратися почали з вимогою повернути Залужного-треба ж ОПу бубочки захищати.
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09.02.2024 19:30 Ответить
А Залужного спросили хочет ли он возвращаться на должность главкома? По мойму он как бы устал и перегорел даже облегченно вздохнул когда его уволили.
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09.02.2024 19:44 Ответить
Не тре судити по собі, якщо ти заморився від війни, то військові ніц.
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09.02.2024 20:09 Ответить
кІдарІв антимайданниих треба залучати до тюремних камер - з гівна кулю не зробищ
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09.02.2024 20:50 Ответить
))))) Ви ще до ТЦКашників зверніться.))))))
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09.02.2024 19:31 Ответить
чи до 95 кварталу
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09.02.2024 19:54 Ответить
Так звернуться. Ви ж у 2019 році прикалувались, а тепер зайчики підете захищати Державу
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09.02.2024 23:58 Ответить
Ну якщо пан не балабол, то він напевно доведе мої приколи у 19 році. Але ж пан є балабол.
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10.02.2024 09:00 Ответить
Ой, хлопці, не підмога вони вам, не підмога... Тільки ви вірні присязі і совісті! А оті "тилові щури" до останнього будуть школи захищати, блокпости за 500 км від фронту та торгівлю цигарками та самогоном кришувати...
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10.02.2024 00:55 Ответить
До вас героїв, ссикуни " круті " бояться їхати, вони не погано себе почувають дома коли треба когось відмитєлити!! А у вас стріляють, це страшно!!!!
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09.02.2024 19:32 Ответить
повертайся та приєднуйся
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09.02.2024 19:38 Ответить
Ти напевно не курсі, молодий тут, я вже був на початку війни, мені поспівчувати і послали назад, причину думаю ти сам знайдеш!!!
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09.02.2024 21:53 Ответить
І ти такий крутий нік взяв, а не там???
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09.02.2024 21:55 Ответить
ні, пацани...
Ви якось там самі....
ми ж і так недосипаємо, недоїдаємо
план треба робити, а він пісєц який
нями-ночами стрижемо щоб на верх віддати та й собі щоб залишилось.
і взагалі...
ми йшли в мвс не воювати....
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09.02.2024 19:33 Ответить
ми йшли в мвс не воювати.... -100%
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09.02.2024 19:51 Ответить
.......а брати що не там лежить де треба.......
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09.02.2024 21:56 Ответить
нацбійці і досі вважають дніпровську мусорню,
яка нарогачена і в броні тоді вбивала киян з девяними щітами за братів?
ми програємо цю війну...
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09.02.2024 19:40 Ответить
Потрібно більш простішою мовою. Хлопці, не сситє. Ми вже за@бались Вас захищати. Прийшла Ваша черга. Приходьте, будемо мінятись.

Будьте чоловіками, а не ссикунами в однострої!
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09.02.2024 19:40 Ответить
..................
..ШО?!!...
...................
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09.02.2024 19:43 Ответить
А почему бы не пригласить ублюдков авакова и татарова? Это же сказочные герои!
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09.02.2024 19:45 Ответить
Та і абристовича з подляком. Теж "генії" перемог
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09.02.2024 19:52 Ответить
Так они и ломанулись..
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09.02.2024 19:47 Ответить
Смішно.

Розмова має вестися в иншому ключі: ...ми приїдемо і заженемо розжирілих скурвих синів до окопів...
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09.02.2024 19:50 Ответить
Я не погоджуюся з образами на адресу поліцейських, бо не всі такі, як у полку особого призначення у Дніпрі. Багато в "Люті" та інших підрозлілах, куди їх призвели і куди вони пішли добровольцями. Подивіться скільки їх гине під час обстрілів прифронтових міст. Але на правду є і відверті сцикуни і хитродупі, які нічого важче стакана в руках не тримали і думають, щоб якось в тилу пересидіти, або перейти на бік ворога, як тільки він займе міста.
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09.02.2024 19:51 Ответить
За два года из не подлежащих мобилизации полицейских, сформирована толька одна бригада.
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09.02.2024 20:01 Ответить
І це неправда. Я чергував у свій час на блокпосту, займався патрулюванням міста по ночах під час комендантської години, то з нами були військові-добровольці, в минулому працівники міліції, які звільнилися по різних обставинах і таких було і є дуже багато. Вони не тільки в "Люті", вони у військах. Не потрібно всіх підряд обливати брудом. Вже один деятель звільнив всіх воєнкомів і винних і не винних. Так не робиться, бо за злочини і проступки кожен має відповідати особисто. Краще запитайте, чому не служать недолюстровані "беркутята" і шобла із команди президента в офісі президента, в областних, міських і сільських адміністраціях, військово-цивільниї адміністраціях..., а там їх десятки тисяч.
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09.02.2024 20:30 Ответить
Пост от невнимательности. Бывших,подлежащих мобилизации, действительно немало в ВСУ. Разговор о тех,кто сейчас служит в полиции.
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09.02.2024 20:43 Ответить
Я написав про всіх і тих, що служили і тих, що служать.
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09.02.2024 21:04 Ответить
Суттєво...
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10.02.2024 00:59 Ответить
Загалом - це ухилянти в погонах...і Фацевич там невідомо для чого, якщо ці ухилянти сперечаються як базарні баби, і не розуміють, що повинні виконувати свої беспосередні обов'язки - воювати під час війни.
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09.02.2024 20:02 Ответить
Ухилянтом може бути цивільна людина. А особа, яка в погонах, при зброї, і давала присягу захищати громадян - не "ухилянт", а злочинець.
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09.02.2024 20:51 Ответить
А оце 300 ввдсотків! Людина в погонах не може бути ухилянтом в принципі! Тільки злочинцем, якщо не йде на фронт, а гонить цивільних поперед себе!
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10.02.2024 01:01 Ответить
Чи не час прийняти закон, згідно якого, всі працівники силових структур, які не воювали на передовій більше року позбавляються пільг, можливості отримати квартири за бюджетні кошти, а стаж їм має нараховуватися як решті цивільних без жодного дострокового виходу на пенсію? Також, ті, хто реально воював та відзначився на передовій в бригаді "Лють" мають зайняти керівні посади в МВС, а кабінетні сидільці розжалувані до звичайних патрульних чи звільнені з подальшою мобілізацією.
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09.02.2024 20:04 Ответить
Сергію, без всяких "чи" !!!! Да ще з весни 2022 року пора!!! Та те що ви кажете - "як Отче наш" !!! Але, "елітою" на 80 відсотків була, є і хоче залишитись "мафіозна шобла" породичавшихся давно, каста: "суддів-поліціянтів-поокурорів-митників-податківців"!!!
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10.02.2024 01:06 Ответить
Над дверима поліцій, прокуратур, судів і інших "контор" золотими літерами вибити: "НЕ БУВШИЙ НА НУЛІ МІНІМУМ 6 МІСЯЦІВ, ДА НЕ ВВІЙДЕ !!!"
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10.02.2024 01:10 Ответить
Якщо і ця війна залишить "при посадах" не воювавших дійсно, а не з мафією для мафії організованими "корочками УБД", то як в очі загиблих дивитись на фото на кожній могилі ?!?!?
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10.02.2024 01:13 Ответить
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09.02.2024 20:06 Ответить
А в совєцьких кІнах мужествєниє мєнти в тилу кожний день писали рапОрт з проханням атправіть на фронт... Особливо начальство...
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09.02.2024 20:07 Ответить
Союз держава брехні. І всі це знали.
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09.02.2024 20:26 Ответить
Дякую , поржав з відео ! 👍😅 Щоб мусора та на фронт ? Шманать бабулек які торгують на вулиці це да , а воювать це нє 😊
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09.02.2024 20:19 Ответить
Після захвату Маріуполя майже у повному складі менти того ж міста перейшли на сторону ху..ла. Несподівайтесь шо ще хтось добровольцем піде на фронт. Добровольці скінчились.
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09.02.2024 20:34 Ответить
Майже, це скільки? У відсотках.
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09.02.2024 20:40 Ответить
Можешь і сам пошукати, а то читай та дивись - https://v-variant.com.ua/v-*********-ukraynskye-polytseyskye-pereshly-na-storonu-dnr-andriushchenko-vydeo/ https://v-variant.com.ua/v-*********-ukraynskye-polytseyskye-pereshly-na-storonu-dnr-andriushchenko-vydeo/

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09.02.2024 21:40 Ответить
От ще - https://www.slidstvo.info/news/u-mariupolskomu-rayoni-ponad-140-politseyskykh-pereyshlo-na-bik-voroha-andriushchenko/ https://www.slidstvo.info/news/u-mariupolskomu-rayoni-ponad-140-politseyskykh-pereyshlo-na-bik-voroha-andriushchenko/

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09.02.2024 21:54 Ответить
Ну от, по заголовку бачу, що перейшло понад 140 чоловік. Хай 150, навіть 200. А штат всіх підрозділів був близько 1500 осіб. 200 з 1500 - це майже всі, чи трошки не майже?
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10.02.2024 13:38 Ответить
Ніхто з журналістів та відповідальних не перевіряв скіки дійсно - рашисти казали що майже все управління - https://www.youtube.com/watch?v=VNdzMe8KWYU https://www.youtube.com/watch?v=VNdzMe8KWYU

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10.02.2024 14:23 Ответить
Журналісти не перевіряли, ви також не перевіряли, а слова цаповні наводите за 100% аргумент? Не всіх ще війна навчила.
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10.02.2024 14:36 Ответить
Я можу судити лише по тому, шо було раніше - коли управління мвд, сбу донетчини, луганщини майже у повному складі у 14 році перейшли на бік рашистів, коли генерали мвд, сбу стали керівниками мгб цих областей. Ось приклад - https://news.pn/uk/RussiaInvadedUkraine/304467 https://news.pn/uk/RussiaInvadedUkraine/304467

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10.02.2024 15:01 Ответить
Судіть собі і надалі. Для вас десятків загиблих і полонених поліцейських Маріуполя не існують. Бо вам цаповня картинку показала. Ну й жріть то лайно, якщо подобається.
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10.02.2024 15:24 Ответить
Можу судити по діям 501 батальону морської піхоти котрий здався у Маріуполі рашистам, котрий до речі заперечувала влада зеленского, як факт, з Мелітополя - а рашисти про це казали. Тяжка правда. Правда у тому що зрадник зеленский здав Південь України, по Оманським домовленностям. - https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3709847-277-morpihiv-potrapili-v-polon-u-mariupoli-odnomu-z-kerivnikiv-501-bataljonu-ogolosili-pidozru.html https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3709847-277-morpihiv-potrapili-v-polon-u-mariupoli-odnomu-z-kerivnikiv-501-bataljonu-ogolosili-pidozru.html

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10.02.2024 15:08 Ответить
Здатись, воюючи в повном оточенні два місяці не позор. Це військова ситуація. Перейти на бік окупанта, то позор. Багато воїнів 501 бату зараз воює на боці кацапів?
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10.02.2024 15:25 Ответить
Ви чомусь відкидаєте те шо у всьому цьому вина одна шикса - це саме вона здала Південь, це саме вона знищувала ЗСУ, оборонпром, ППО, це саме вона розмінувала всі виходи з Криму - і рашисти як на параді йшли і до Миколаїва, і до Мелітополя, і до Маріуполя - бо жодним чином країна не готувалась до повного вторгнення - бо всім вона доказувала - через проросійскі змі, котри і зараз існують в Україні - руюськіє никогда не нападут на Україну..... - ось де корінь зла всього того шо відбулось в Україні з 19 року - 73%+зеленский.
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10.02.2024 15:46 Ответить
Де ви таке в мене знайшли? Я відпові лише на дивну кацапську пропаганду про 99% маріпольських поліцейських, нібито перейшовших на бок русні. А там були ось такі герої. Михайло Вершинін, начальник патрульної поліції Маріуполя та Донецької області, провів у російському полоні 123 дні, з них 60 в Оленівці та 63 - у Донецькому СІЗО. І він не один з нацполу, хто захищяв місто у складі зведених отрядів різних силових структур міста.
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10.02.2024 15:57 Ответить
Так і я не писав шо саме 99% перейшли - майже це 100% не всі.
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10.02.2024 16:09 Ответить
Але це, зазвичай, означає, що майже всі на межі статпогрішності. Що відверта неправда. В даному випадку. Є багато манкуртів. Але не абсолютна більшість. Була статистика по Херсону, там зрадників було десь 15-20%. По пам'яті
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10.02.2024 16:18 Ответить
А ти що, хіба не доброволець, з таким крутезним небезпечним ніком??
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09.02.2024 20:54 Ответить
Скаже словами радника зеленского - ПІвдень ми *******..ли.
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09.02.2024 21:43 Ответить
Вершинін не перейшов. Але він не з мусорського кодла, і всім маріупольським ментам був як кістка в горлі.
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09.02.2024 21:19 Ответить
Так він та ще 4 сбушника. 2 з котрих загинули, коли частка наших війскових самостіно виходили з оточення.
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09.02.2024 21:42 Ответить
Так і бачу як біжать записуватись у бойовий підрозділ. Справжні чоловіки вже воюють, а той мусор і оглоблею не загониш.
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09.02.2024 20:40 Ответить
і отих мєнтів, що недобили "майданівських гнид", теж візьмете?
чи, шо я пропустив?
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09.02.2024 21:08 Ответить
Набіса цей цирк?
Кажеш діло добровільне? Ну, ну.
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09.02.2024 21:11 Ответить
Геть тупорилогоі шака. Згадаєте, це твердження буде актуальним, щонайменше 2 місяці. Геть мудака!
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09.02.2024 21:43 Ответить
Захищати Україну, керівництво МВС не можуть, у них добре виходить з тітушками убивати Українців, як Чорновола, Гонгадзе, Сашка Білого, МАЙДАНІВЦІВ, щоб їх-ментів, було при цьому дуже багато…
Татаров, може пояснити тему…
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09.02.2024 21:45 Ответить
Згадалось позорне відео, де пузаті полі кричать, що мають охороняти громадян і накладають ковбаси у кальсони.
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09.02.2024 21:51 Ответить
Той випадок, коли поліцейські звернулися до мусарів
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09.02.2024 21:52 Ответить
Та мусора ті обісцяться і обсеруться
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09.02.2024 22:28 Ответить
Полицейские обратились к мусорам ...
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10.02.2024 00:07 Ответить
Поліцаї замість себе наловлять вам трактористів та комбайнерів
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03.06.2024 19:33 Ответить
 
 