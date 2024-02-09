Бойцы штурмовой бригады "Лють" обратились к полицейским с призывом вступать в ряды подразделения. ВИДЕО

Бойцы объединенной штурмовой бригады НП "Лють" обратились к коллегам-полицейским с призывом вступать в ряды подразделения.

Соответствующее обращение опубликовано на странице бригады, передает Цензор.НЕТ.

"Коллеги полицейские! В составе бригады Нацполиции "Лють" уже почти год мы выполняем сверхсложные боевые задачи на фронте. Упорно уничтожают врага следователи, оперативники, участковые, патрульные, кинологи, спецназовцы полиции! За это время мы убедили всех, что полиция действительно воюет, и смогли преуспеть на определенных участках фронта!

Даже те, кто присоединился к бригаде по гражданским профессиям, стал полицейским и принял присягу на верность нашей стране и украинскому народу. Именно в этот ответственный момент, когда напал враг, мы должны быть верными, мужественными и храбрыми! Присоединяйтесь, ждем вас в бригаде!" - говорится в обращении.

Смотрите также: В Днепре расформируют полк особого назначения ГУНП области, все спецназовцы будут переведены в штурмовую бригаду "Лють". ВИДЕО

Напомним, 5 февраля соцсетями разлетелись видео конфликта в полиции Днепропетровской области, на котором заместитель начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Владимир Богонис спорит вроде бы из-за того, что спецназовцы отказывались идти воевать в составе штурмовой бригады "Лють".

Впоследствии заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич сообщил, что полк полиции особого назначения, члены которого отказались воевать в составе штурмовой бригады "Лють", расформируют, а спецназовцев переведут в "Лють" согласно законодательству.