Украинские воины взяли в плен 12 оккупантов на запорожском направлении. ВИДЕО
Воины 65-й ОМБр отбили атаку вражеской штурмовой группы и взяли в плен 12 оккупантов на запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевого столкновения и процесса "трофеизации" оккупантов опубликована в соцсетях.
"Воины 65-й ОМБр на Запорожском направлении отразили штурм и пополнили обменный фонд 12 пленными оккупантами из 71-го мотострелкового полка ВС РФ", - отмечает в комментарии автор публикации.
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+12 Пересічний громадянин #587413
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+6 MsSkifia #566162
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+4 Влад В #552760
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Звісно , що шкода цих вбивць залишати живими !!
Йди у ту посадку і давай раду!