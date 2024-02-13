Украинские воины взяли в плен 12 оккупантов на запорожском направлении. ВИДЕО

Воины 65-й ОМБр отбили атаку вражеской штурмовой группы и взяли в плен 12 оккупантов на запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевого столкновения и процесса "трофеизации" оккупантов опубликована в соцсетях.

Также смотрите: Россиянина разорвало вблизи Авдеевки после попадания украинского дрона. ВИДЕО 18+

"Воины 65-й ОМБр на Запорожском направлении отразили штурм и пополнили обменный фонд 12 пленными оккупантами из 71-го мотострелкового полка ВС РФ", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите: Оккупанты расстреляли двух пленных украинских воинов: "Пленных не брать! Всех расстрелять! Пусть не кучуются". ВИДЕО