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Украинские воины взяли в плен 12 оккупантов на запорожском направлении. ВИДЕО

Воины 65-й ОМБр отбили атаку вражеской штурмовой группы и взяли в плен 12 оккупантов на запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевого столкновения и процесса "трофеизации" оккупантов опубликована в соцсетях.

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"Воины 65-й ОМБр на Запорожском направлении отразили штурм и пополнили обменный фонд 12 пленными оккупантами из 71-го мотострелкового полка ВС РФ", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите: Оккупанты расстреляли двух пленных украинских воинов: "Пленных не брать! Всех расстрелять! Пусть не кучуются". ВИДЕО

Автор: 

военнопленные (1076) Запорожская область (3122) 65 ОМБр (32)


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Топ комментарии
+12
Для обміну наших полонених. Вкрай потрібні полонені орки, щоб обміняти азовці
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13.02.2024 15:20
+6
Аби не обмін, варто було б їх усіх зарити у землю, якої вони так хочуть.
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13.02.2024 14:55
+4
120 тис. грн минус.
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13.02.2024 14:43
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120 тис. грн минус.
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13.02.2024 14:43 Ответить
А в рік -1200000,00 грн., або 60 fpv дронів, або 24000 літрів пального. Але, можливо що це 12 повернутих наших полонених. Палка двох кінців.
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13.02.2024 15:38 Ответить
Мало сдалося. Сотнями , потрібно щоб здавалися, цілими полками. Тоді жіло буде
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13.02.2024 15:56 Ответить
Для чого? Зорати їх усіх у землю.
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13.02.2024 14:50 Ответить
Для обміну наших полонених. Вкрай потрібні полонені орки, щоб обміняти азовці
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13.02.2024 15:20 Ответить
прикол в тому що узких цікавлять літуни та зеки . Літунів давно обміняли , а зеків стільки в полон не беремо скільки потрібно.
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13.02.2024 15:58 Ответить
Азовців на це бідло ніхто не проміняє. Це лише марний фарш.
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13.02.2024 16:18 Ответить
Займався обміном?
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13.02.2024 17:16 Ответить
Просто здоровий глузд. Скільки бійців «Азову» ви вже визволили? Але я бачу багато роликів з "людськими умовами" для російських в'язнів, які просто їдять і гадять під час ув'язнення. Бійців «Азову» можна обміняти лише на високоцінних військовополонених.
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13.02.2024 17:22 Ответить
Аби не обмін, варто було б їх усіх зарити у землю, якої вони так хочуть.
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13.02.2024 14:55 Ответить
Забаранили ціле стадо🐏🐑🐑🐑
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13.02.2024 15:06 Ответить
КакЦапи вішають какЦапів за те що відмовляються йти у наступ, нам трба їх вішати за те що пішли.
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13.02.2024 15:12 Ответить
Гавпаки. Хай не десятками а сотнями і тисячами хдаються. Бистріш пуйло сдохне
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13.02.2024 15:55 Ответить
Показати їм фото (відео) Героя України МАЦІЄВСЬКОГО і нехай моляться, що наші воїни найкращі в світі!!!
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13.02.2024 15:36 Ответить
Кацапня клята знадобиться для обміну !!

Звісно , що шкода цих вбивць залишати живими !!
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13.02.2024 15:40 Ответить
це 12 наших хлопців будуть вдома.
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13.02.2024 15:42 Ответить
Диванозаври у коментах розбушовалися - поради дають!
Йди у ту посадку і давай раду!
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13.02.2024 16:36 Ответить
браво!
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13.02.2024 16:45 Ответить
Слава ЗСУ!
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13.02.2024 20:01 Ответить
 
 