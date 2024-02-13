Оккупанты жалуются на свое командование и потери личного состава: "Просто мясо еб#ное, вот кто мы". ВИДЕО
Российские солдаты из 155-й бригады морской пехоты ВС РФ после одной из своих недавних попыток штурма под Новомихайловкой записали видеообращение. Оккупанты жалуются, что из трех групп живыми вернулись только трое. Тогда воины РУБпАК "Булава" 72-й ОМБр FPV-дронами поразили 3 танка, 7 МТ-ЛБ и 1 БМП оккупантов, двигавшихся на украинские позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видеообращение оккупантов опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
Оккупанты жалуются на свое командование, и на то, что они идут на "мясные штурмы": "Просто мясо еб#ное, вот кто мы", - говорят россияне.
Топ комментарии
+49 ZoV KobZona
показать весь комментарий13.02.2024 18:15
+44 govtva
показать весь комментарий13.02.2024 18:15
+38 ZoV KobZona
показать весь комментарий13.02.2024 18:16
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Щоб ви написали так у нас чи ні, з власного досвіду.
До ср4ки нелюдям з кремля ці відео.
Здохнуть за сцаря - шо может бить краше для рускага Івана.
Невже всі до останнього так прямо ******???