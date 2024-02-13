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Оккупанты жалуются на свое командование и потери личного состава: "Просто мясо еб#ное, вот кто мы". ВИДЕО

Российские солдаты из 155-й бригады морской пехоты ВС РФ после одной из своих недавних попыток штурма под Новомихайловкой записали видеообращение. Оккупанты жалуются, что из трех групп живыми вернулись только трое. Тогда воины РУБпАК "Булава" 72-й ОМБр FPV-дронами поразили 3 танка, 7 МТ-ЛБ и 1 БМП оккупантов, двигавшихся на украинские позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видеообращение оккупантов опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Оккупанты жалуются на свое командование, и на то, что они идут на "мясные штурмы": "Просто мясо еб#ное, вот кто мы", - говорят россияне.

Смотрите также: Вражеский дрон-камикадзе взрывается при запуске: "За#бись авиация отработала". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19375) ликвидация (3598) штурм (525)


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Топ комментарии
+49
Вы не мясо, а биомусор вместе с вашими родителями, самками и личинками. Всех вас надо
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13.02.2024 18:15
+44
Когда вам генетическим жертвам боярышника наконец станет понятно,что спасение только в штурме Москвы?
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13.02.2024 18:15
+38
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13.02.2024 18:16
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Вы не мясо, а биомусор вместе с вашими родителями, самками и личинками. Всех вас надо
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13.02.2024 18:15 Ответить
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13.02.2024 18:16 Ответить
Когда вам генетическим жертвам боярышника наконец станет понятно,что спасение только в штурме Москвы?
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13.02.2024 18:15 Ответить
Дати адресу ТЦК?
Щоб ви написали так у нас чи ні, з власного досвіду.
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13.02.2024 18:21 Ответить
1958 р. н.
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13.02.2024 18:55 Ответить
Самокритичні
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13.02.2024 18:16 Ответить
Мясо что-то начало подозревать ))
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13.02.2024 18:17 Ответить
Питання!- чому вони ще живі
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13.02.2024 21:04 Ответить
155 бригада морской пехоты- тактическое соединение Тихоокеанского флота(Владивосток). Около 3000 солдат. Была задействована в 2022г. в Буче, Ирпене, Гостомеле. Потом переброшена на Угледарское направление, где была не раз пизжена 72-ой бригадой ВСУ. Под Павловкой(300 чел. убитыми, 50% техники уничтожено). Под Угледаром до 500 чел. закобздонили(по словам солдата этой бригады).ББС по открытым данным допускает потери бригады(убитые, раненые/940/,пропавшие безвести) около 1450 человек.
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14.02.2024 00:48 Ответить
Кадирківці приїдуть, на пляшку посадять, "чтоб другім нє павадно било" й вся справа.
До ср4ки нелюдям з кремля ці відео.
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13.02.2024 18:19 Ответить
Не ной.
Здохнуть за сцаря - шо может бить краше для рускага Івана.
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13.02.2024 18:23 Ответить
Дятли, вам же за війну ***** бабло платить… ви ж саме за це воюєте. Що би отримати свої фублі та потім їх пропити… чи баба ваша їх пропʼє а ви будете з відірваною башкою українським чорнозем удобрювати…. Це має назву «круговорот кацапа у природі».
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13.02.2024 18:24 Ответить
Мясной цех по производству пельменей
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13.02.2024 19:31 Ответить
Нічого постити тут ці новини які думають шо вони зламаються. НІ НЕ ЗЛАМАЮТЬСЯ - будуть іти по трупах, будуть вмирати міліонами. Їм головне покірність і наше знищення
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13.02.2024 18:25 Ответить
Хробаки до кабздона готові.... Відосик допишуть і на концерт!
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13.02.2024 18:27 Ответить
А як же ж скрєпи, православіє головного мозку там...
Невже всі до останнього так прямо ******???
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13.02.2024 18:31 Ответить
Их начали терзать "смутные сомнения"...
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13.02.2024 18:31 Ответить
мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.. (с)
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13.02.2024 18:32 Ответить
москали плакали, дохли , но продолжали грызть кактус.. (с)
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13.02.2024 18:41 Ответить
Они еще живы, или уже на березах болтаются?
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13.02.2024 18:33 Ответить
Незначне доповнення - ви їбані у всі отвори вашого тіла. Це ваше ідеальне визначення.
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13.02.2024 18:45 Ответить
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13.02.2024 18:51 Ответить
Они думали, что они Посланники Солнца, Прометей рядом с ними просто фуфло и понтовик.
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13.02.2024 18:52 Ответить
Ну,то что епаное...тут и не поспоришь то особо
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13.02.2024 19:05 Ответить
Теж розводить їх свій клоун
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13.02.2024 19:07 Ответить
Ну а як ви хотіли,двухсоті?Ваші квартирки будуть в українських лісосмугах і чорноземах.
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13.02.2024 19:45 Ответить
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13.02.2024 21:03 Ответить
********, они так росуждают ********* долг перед родиной несут , на них напали жён , детей ,порвали, вам и был дан полудуркам билет ито не каждому ,а один на всех в один конец. Куда и зачем вы здесь , пора мозги включать оставшиеся что есть. Дыбилы русского мира...
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14.02.2024 00:29 Ответить
Ти бач які? їх за людей ні рахують, та ви есть нелюди, і чим більше вас подохне тим краще. Мізків нема рахуй калека. Дохните ******!
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14.02.2024 02:57 Ответить
Покойникам слова не давали. Вас рожали не для жизни, а чтобы сдохнуть под Авдеевкой и превратиться в навоз для украинских подсолнухов. Кому не ясно, того обнулят заградотряды имени кадырова. А жен ваших потом будут трахать кадыровцы и китайцы.
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14.02.2024 03:59 Ответить
Допоки калякають - м,ясо *****, а потім фарш, на заказ ***** - дрібний чи крупніше, ЗСУ ножі вже підточили... АРХ М
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14.02.2024 04:14 Ответить
Біосміття
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14.02.2024 05:34 Ответить
ви м'ясо ї є.. І точно не вищого гатунку!
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14.02.2024 11:52 Ответить
та ***** нікому не цікаво, що у лаптєй трабли..
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14.02.2024 13:50 Ответить
 
 