Оккупанты жалуются на свое командование и потери личного состава: "Просто мясо еб#ное, вот кто мы". ВИДЕО

Российские солдаты из 155-й бригады морской пехоты ВС РФ после одной из своих недавних попыток штурма под Новомихайловкой записали видеообращение. Оккупанты жалуются, что из трех групп живыми вернулись только трое. Тогда воины РУБпАК "Булава" 72-й ОМБр FPV-дронами поразили 3 танка, 7 МТ-ЛБ и 1 БМП оккупантов, двигавшихся на украинские позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видеообращение оккупантов опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Оккупанты жалуются на свое командование, и на то, что они идут на "мясные штурмы": "Просто мясо еб#ное, вот кто мы", - говорят россияне.

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