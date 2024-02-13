Главком Сырский и министр обороны Умеров объехали сегодня все горячие точки фронта. Решают существующие проблемы, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Украины Владимира Зеленского в конце 720-го дня войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал президента.
"Фронт, и в частности, Авдеевка, Купянск, Лиман. Максимум внимания, максимум поддержки.
Главком Сырский, министр обороны Умеров сейчас на местах, именно там, на фронте, весь день. Объехали сегодня все горячие точки фронта. Доложили о ситуации. Решают имеющиеся проблемы: комплектация подразделений, укрепление, управление. Будет усиление дронами, РЭБ. Командные позиции будут тоже укреплены. Позже будет подробный доклад.
Слава всем, кто сражается ради Украины, кто работает ради того, чтобы наша независимость сохранилась, и всех, кто помогает, - благодарю", - сказал Зеленский.
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