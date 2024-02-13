РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11728 посетителей онлайн
Новости Видео
5 145 52

Главком Сырский и министр обороны Умеров объехали сегодня все горячие точки фронта. Решают существующие проблемы, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Украины Владимира Зеленского в конце 720-го дня войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал президента.

"Фронт, и в частности, Авдеевка, Купянск, Лиман. Максимум внимания, максимум поддержки.

Главком Сырский, министр обороны Умеров сейчас на местах, именно там, на фронте, весь день. Объехали сегодня все горячие точки фронта. Доложили о ситуации. Решают имеющиеся проблемы: комплектация подразделений, укрепление, управление. Будет усиление дронами, РЭБ. Командные позиции будут тоже укреплены. Позже будет подробный доклад.

Слава всем, кто сражается ради Украины, кто работает ради того, чтобы наша независимость сохранилась, и всех, кто помогает, - благодарю", - сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский планирует тур по Западной Европе, чтобы лоббировать помощь Украине, - Bloomberg

Автор: 

Зеленский Владимир (20500) обращение (752) Александр Сырский (603) Умеров Рустем (535)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+30
- Мамо! Нас люди хвалять!
- Хто, доню?
- Я вас, ви мене...
показать весь комментарий
13.02.2024 19:49
+21
показать весь комментарий
13.02.2024 19:48
+21
А нащо на Цензорі цього уйобка кожен вечір транслюють?
Мало говнофона єдиного?
показать весь комментарий
13.02.2024 19:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
13.02.2024 19:48 Ответить
ві нєпанімаєтє! єта другоє!
показать весь комментарий
13.02.2024 19:51 Ответить
кажуть ручка не правильно пише ... з помилками
показать весь комментарий
13.02.2024 19:53 Ответить
Сирський попрацював вчителем -воєнруком для торгаша Ахмєтова -Умєрова. Бо Остін теж МО - але генерал у відставці. У Гриценко, наприклад, теж була військова освіта . А Умєров раб-менеджер здобутків Ахмєтова,тіпа керує МІНОБОРОНИ, кормушкою банди Єрмака за часів некоституційного Єрмака. На його папу зареєстрований бізнес, на дружину, там й брат з бізнесом у США, та живуть в віллі поряд з віллоюТрампа ,на найдорожчому узбережжі США . Звідки у сім"ї поверненних до КРИМУ У 90-Х КРИМСЬКИХ ТАТАР такі активи . якщо пям"ятати, що Ахмєтов не вʼїзний у США як бувший бандит. Зате Ахметов співпрацював з політтехнологом Трампа Манафортом дресиірували Вітю Шапкокарада для введення Гіркіна та заснування ЛНЛ-ДНР

ЗАРАЗ УРЯД шмигаля- ЦЕ ВЕДУЧІ ПОЗИЦІЇ ЛЮДЕЙ АХМЄТОВА , КРАЩИХ МЕНЕДЖЕРІВ АХМЄТОВА, прівівшого війну разом з ПР та ОПЗЖ
показать весь комментарий
13.02.2024 21:51 Ответить
як ти вже достав
показать весь комментарий
13.02.2024 19:48 Ответить
Скоріше за все, їх взагалі ніхто з присутніх на форумі не дивиться, а тему відкривають суто заради коментарів.
показать весь комментарий
13.02.2024 20:10 Ответить
💯 жодного разу ! Моментальна реакція переключити , вирубити , щоб тільки не слухати , не бачити
показать весь комментарий
13.02.2024 20:55 Ответить
У випадку гострого отруєння, щоб проблюватися - саме воно повинно бути Теоретично.
показать весь комментарий
13.02.2024 20:12 Ответить
А паржать?
показать весь комментарий
13.02.2024 20:24 Ответить
я ще ні одного не подивився....щось відвертає..
показать весь комментарий
13.02.2024 22:51 Ответить
давно так не ржав
показать весь комментарий
13.02.2024 19:49 Ответить
- Мамо! Нас люди хвалять!
- Хто, доню?
- Я вас, ви мене...
показать весь комментарий
13.02.2024 19:49 Ответить
Все равно не опорочат Залужного!
показать весь комментарий
13.02.2024 19:51 Ответить
Навіть не хочу вмикати і слухати оте недолуге квартальне говоряще опудало!
показать весь комментарий
13.02.2024 19:53 Ответить
Через силу послухав...
Коні, люди, кролики, саммітмиру, посилимо, дякую...
показать весь комментарий
13.02.2024 19:53 Ответить
"хто на кому сидів при об'їзді? можно висловлюватись ясніше? (С)
показать весь комментарий
13.02.2024 19:53 Ответить
Кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку!
показать весь комментарий
13.02.2024 19:54 Ответить
Це не обов'язки головнокомандувача. Він повинен сидіти в генштабі, керувати ситуацією та розробляти плани. Послати по точкам можна і генерал-майора. Але ж піар. Або щось інше? Персонально почути підтвердження лояльності or else?
показать весь комментарий
13.02.2024 19:57 Ответить
А нащо на Цензорі цього уйобка кожен вечір транслюють?
Мало говнофона єдиного?
показать весь комментарий
13.02.2024 19:59 Ответить
Кращого в нас немає. А ми повинні за слідкувати тим що воно робить і думає.
показать весь комментарий
13.02.2024 20:38 Ответить
Интересно , он на каком-то пъедестале , трибуне сидит или оператор к нему по полу подползает с камерой ? Хотел бы я на это посмотреть со стороны .
показать весь комментарий
13.02.2024 19:59 Ответить
Ось про це і потрібно знімати кіно. Серіал - "Вася Голобородько намагається почитати телєсуфлєр".
показать весь комментарий
13.02.2024 20:03 Ответить
Є такий операторський прийом - щоб об`єкт зйомки виглядав вищим і крупнішим знімають з нижньої точки. З верхньої, щоб навпаки, принизити об`єкт.
Он який він в нас велетень!
показать весь комментарий
13.02.2024 20:10 Ответить
Та у них цих " операторських прийомів" як вісім тузів у колоді, щоб нестійку психіку зебілів не травмувати .
показать весь комментарий
13.02.2024 20:16 Ответить
Ну не знаю...
З цього ракурсу теж принизливо виглядає. Навіть можна з верхньої і не знімати
показать весь комментарий
13.02.2024 20:53 Ответить
Як можна "за сьогодні" побувати в усіх гарячих точках фронту? Прилетіти на на гвинтокрилі поза зоною дії ППО противника, ну це я ще розумію, але за цей час що можна зробити?
показать весь комментарий
13.02.2024 20:01 Ответить
Не просто бути, а й всі проблеми вирішити! Не то, що той Залужний. Он яких орлів Зеленський поставив! Як взяли шаблі в руки, як махнули... Тільки б, курва, щоб не пообсирались...
Хвали мене губонько, бо роздеру до самих вух
показать весь комментарий
13.02.2024 20:08 Ответить
Так сказав же головний- "ров'язують наявні проблеми", прилетіли, запитали - проблеми є, чи немає, залишили імейл і полетіли в інше місце.
показать весь комментарий
13.02.2024 20:13 Ответить
Якщо потрібно буде - знімуть сюжет про нараду в бліндажі на Марсі.
Не потрібно для цього з Києва виїзджати - прогрес технологій
показать весь комментарий
13.02.2024 20:55 Ответить
Угрофінн та татарин побували та побачили як ЗСУ воює.
Як колись писав відомий сталініст письменник К.Симонов (сам із касімовських татар, які пішли в Литву, з князівського роду Оболєнскіх з містечка Оболє) " - і поспорілі "славянє" кому правіть на Русі
показать весь комментарий
13.02.2024 20:09 Ответить
у Сырского такой план щас , побольше убить лаптей и их технику

показать весь комментарий
13.02.2024 20:09 Ответить
Отєц родной!
показать весь комментарий
13.02.2024 20:14 Ответить
А шо сами поехали?
Завхоз мог бы Абдрыстовича с Монако вызвать!
показать весь комментарий
13.02.2024 20:19 Ответить
Ну хто ж йому пише це совкове ге?
показать весь комментарий
13.02.2024 20:22 Ответить
Два чужинці об'їхали сьогодні всі гарячі точки українського фронту.
Клован українцям не довіряє.
показать весь комментарий
13.02.2024 20:26 Ответить
Як це чудо вже дістало, балаболить і балаболить. Я не розумію, він ще в 95-му ,чи вже в 95-му.
показать весь комментарий
13.02.2024 20:27 Ответить
Голова читала, а мозок не розумів.
показать весь комментарий
13.02.2024 20:29 Ответить
"токсик"
показать весь комментарий
13.02.2024 20:33 Ответить
Воно хоч розуміє, що воно меле? Як можна обʼїхати всю лінію фронту, яка є суцільною гарячою точкою?
показать весь комментарий
13.02.2024 20:35 Ответить
був Македонський
а в нас Оманський
показать весь комментарий
13.02.2024 20:49 Ответить
зєльоная гаварящая жаБА, росповідає що її халуєц уХмєрав, НЕ БАЖАВ їздити на фронт з Залужним. А тєперь катається з Сирським.

доречі, останнім часом рила стефанчука, єрмака і умєрова стали однакоово круклими, немов циркулем роблені, НЕІНАЧЕ МІВІНА БЛАГОДАТНО діє!
показать весь комментарий
13.02.2024 20:56 Ответить
Ось така вона, Оманська неволя на лижах…
Богдан може підтвердити, якщо він не на передовій! Невже він, пішов шляхом ухилянта 4разового..
показать весь комментарий
13.02.2024 20:59 Ответить
Тобто ,як розв'язують?(В блокноти записують?Керують взводами?Радять як воювати?((
показать весь комментарий
13.02.2024 21:00 Ответить
Нещодавно читав інтерв'ю з офіцером, якій стверджував, що на трьох основних напрямках, де атакують рашисти вже майже немає чим захищатися бо катастрофічно бракує *********** для артилерії, РСЗВ і т.п. Якось слабо віриться, що Сирський та Умєров можуть вирішити це питання інакше, крім пообіцяти закинути туди більше мобілізованих, бо налагодити виготовлення снарядів так і не змогли.
показать весь комментарий
13.02.2024 21:02 Ответить
Оце тупанув.
За один день... - всі гарячі точки фронту !!!
І ще й на швидкості кулі примудрилися "вирішувати проблеми"!
Знову дурь палена трапилася...
показать весь комментарий
13.02.2024 21:33 Ответить
Ішак тупорилий. Геть безтолкового мудака!
показать весь комментарий
13.02.2024 22:17 Ответить
Омана? Ні! Оман!
показать весь комментарий
13.02.2024 22:27 Ответить
"зелений 3,14стабол" -Вирішують наявні проблеми: комплектація підрозділів, зміцнення, управління. Буде посилення дронами, РЕБ. Командні позиції будуть теж зміцнені. Пізніше буде докладна доповідь.
показать весь комментарий
14.02.2024 00:42 Ответить
А ти, гнусаве чмо, просиділо і пробухало у бункері. Гавнокомандуючий сраний
показать весь комментарий
14.02.2024 07:41 Ответить
Піар і брехня уведені в ранг державної політики керівництвом бідної, окраденої, знекрівленої України. Армію обезголовили і готують до знищення а Україну до капітуляції...
показать весь комментарий
14.02.2024 08:31 Ответить
Балабол ,,,Оманский,,,
показать весь комментарий
14.02.2024 09:35 Ответить
 
 