Воины 42-й ОМБр ликвидировали пехоту противника в подбитой бронетехнике, а затем уничтожили российский танк. ВИДЕО
Пилоты подразделения "Перун" 42-й отдельной механизированной бригады на Бахмутском направлении ликвидировали пехоту противника в подбитой бронетехнике, а затем несколькими дронами уничтожили российский танк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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бачимо що ро***** 155мм снаряди з фортами
але Ровенські чиновники та депутати пускають ярд грн на фортифікацію на термін 2 роки...
у мене питання.
а вони впевнені що через 2 роки воно буде потрібне
і чи впевнені що воно зараз потрібніше за дрони??
де ***** сбу, де дбр, де боневтік???
таке враження що втік.
у него отец еще сперматозоидом воевал
Молодці Захисники України!! З Богом, потихеньку!!
Слава Україні!