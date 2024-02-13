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Воины 42-й ОМБр ликвидировали пехоту противника в подбитой бронетехнике, а затем уничтожили российский танк. ВИДЕО

Пилоты подразделения "Перун" 42-й отдельной механизированной бригады на Бахмутском направлении ликвидировали пехоту противника в подбитой бронетехнике, а затем несколькими дронами уничтожили российский танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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ликвидация (3598) танк (2260) Бахмут (1603)


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Воїнам - Честь і Шана!
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13.02.2024 20:48 Ответить
Відкрили ім портал в іншии світ
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13.02.2024 20:51 Ответить
бачимо що ро***** ьпла
бачимо що ро***** 155мм снаряди з фортами
але Ровенські чиновники та депутати пускають ярд грн на фортифікацію на термін 2 роки...
у мене питання.
а вони впевнені що через 2 роки воно буде потрібне
і чи впевнені що воно зараз потрібніше за дрони??
де ***** сбу, де дбр, де боневтік???
таке враження що втік.
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13.02.2024 20:51 Ответить
боневика не трожь
у него отец еще сперматозоидом воевал
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13.02.2024 20:55 Ответить
а может они из своего бюджета города строят окопы и блиндажи.....ведь Лакеи Народа нихрена не сделали перед вторжением кацапии
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13.02.2024 21:34 Ответить
Катюзі, по заслузі!
Молодці Захисники України!! З Богом, потихеньку!!
Слава Україні!
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13.02.2024 20:53 Ответить
 
 