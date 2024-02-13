Воины 42-й ОМБр ликвидировали пехоту противника в подбитой бронетехнике, а затем уничтожили российский танк. ВИДЕО

Пилоты подразделения "Перун" 42-й отдельной механизированной бригады на Бахмутском направлении ликвидировали пехоту противника в подбитой бронетехнике, а затем несколькими дронами уничтожили российский танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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