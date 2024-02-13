Силы обороны показали работу дронов по оккупантам в районе Крынков. ВИДЕО

Российские войска несут значительные потери на левобережье Херсонской области. В частности, операторы ударных дронов 503-го отдельного батальона морской пехоты ликвидировали личный состав россиян недалеко от Крынков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Силы обороны юга в телеграм-канале.

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