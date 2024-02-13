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Силы обороны показали работу дронов по оккупантам в районе Крынков. ВИДЕО

Российские войска несут значительные потери на левобережье Херсонской области. В частности, операторы ударных дронов 503-го отдельного батальона морской пехоты ликвидировали личный состав россиян недалеко от Крынков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Силы обороны юга в телеграм-канале.

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Автор: 

ликвидация (3598) Херсонская область (4807)


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Притулився Ваня до стінки і спить.
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13.02.2024 21:55 Ответить
лучше б пьяные спали у себя в Мухосранске...твари и падлы вонючие
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13.02.2024 22:41 Ответить
Хробаки забули, що лежать на платному приватному пляжі !
Час вийшов, хто не здав жезлонг - із БПЛА все видно....
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13.02.2024 21:57 Ответить
Ну и что может пехота с лопатами как некоторые предлагают, против дронов на современном поле боя? Просто тупо мясной фарш. Рашисты тоже Авдеевку сравнивают с землей авабомбами. Вот поетому они и продвигаются не смотря на сопротивление. Туда хоть мильйон людей направь что они сделают против авиации? Нужно искать современные решения а не ухилянтов отлавливать.
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13.02.2024 22:03 Ответить
Кстати, против бункеров и блиндажей так же можно использовать сбросы РПГ только вертикально. Прошьет любой блиндаж или бункер.
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13.02.2024 22:07 Ответить
Ох нє хаділ би ти ваньок у салдати-нє прішлось би в Україні здихати...
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13.02.2024 22:27 Ответить
Гарна робота! Слава ЗСУ!!!
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13.02.2024 22:58 Ответить
 
 