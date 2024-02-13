Россиянину оторвало голову после попадания гранаты из украинского дрона 80-й ОДШБр. ВИДЕО 18+
Воины 3-го батальона 80-й десантно-штурмовой бригады ликвидировали в руинах домов российских оккупантов на Бахмутском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сначала операторы виртуозно выкурили противника из укрытия, позже один из солдат был ликвидирован сбросом гранаты.
Топ комментарии
+35 sergej gorin
показать весь комментарий13.02.2024 22:54
+25 Taras #575423
показать весь комментарий13.02.2024 23:01
+20 Pavel Bortsevych
показать весь комментарий13.02.2024 23:01
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!
Кари московітам, страшної кари!
ці кадри і багато інших з їхніми воєнними , яких вони посилають
на жахливу смерть 😡
- Голову!
(с)