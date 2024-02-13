Россиянину оторвало голову после попадания гранаты из украинского дрона 80-й ОДШБр. ВИДЕО 18+

Воины 3-го батальона 80-й десантно-штурмовой бригады ликвидировали в руинах домов российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сначала операторы виртуозно выкурили противника из укрытия, позже один из солдат был ликвидирован сбросом гранаты.

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