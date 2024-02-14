С боевым медиком из Германии Дианой Вагнер попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Михайловском златоверхом соборе в Киеве состоялось прощание с боевым медиком из Германии Дианой Вагнер, которая спасла жизнь многим украинским солдатам и хотела стать гражданкой Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Диана Вагнер переехала в Украину еще в начале полномасштабного вторжения. Она влюбилась в украинскую культуру и традиции, изучала украинский язык, подала документы на получение украинского гражданства.

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В "Карпатській січі" она сражалась с начала Изюмской кампании, более 2 лет. Вагнер была главным медиком Третьей штурмовой сотни ОШБ. По словам побратимов, Диана не пересекалась с медийным пространством Украины. Девушка выполняла свою работу на фронте без намека на пиар в соцсетях. Она спасла жизнь многим украинским воинам.

Вагнер погибла в конце января в боях за Украину в Луганской области, на Сватовском направлении.

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Автор фото и видео Олег Богачук





















