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С боевым медиком из Германии Дианой Вагнер попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Михайловском златоверхом соборе в Киеве состоялось прощание с боевым медиком из Германии Дианой Вагнер, которая спасла жизнь многим украинским солдатам и хотела стать гражданкой Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Диана Вагнер переехала в Украину еще в начале полномасштабного вторжения. Она влюбилась в украинскую культуру и традиции, изучала украинский язык, подала документы на получение украинского гражданства.

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В "Карпатській січі" она сражалась с начала Изюмской кампании, более 2 лет. Вагнер была главным медиком Третьей штурмовой сотни ОШБ. По словам побратимов, Диана не пересекалась с медийным пространством Украины. Девушка выполняла свою работу на фронте без намека на пиар в соцсетях. Она спасла жизнь многим украинским воинам.

Вагнер погибла в конце января в боях за Украину в Луганской области, на Сватовском направлении.

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Больше о Диане Вагнер можно прочитать здесь.

Автор фото и видео Олег Богачук

Діана Снейк Вагнер
Діана Снейк Вагнер
Діана Снейк Вагнер
Діана Снейк Вагнер
Діана Снейк Вагнер
Діана Снейк Вагнер
Діана Снейк Вагнер
Діана Снейк Вагнер
Діана Снейк Вагнер
Діана Снейк Вагнер
Діана Снейк Вагнер

Автор: 

похороны (1534) потери (4398) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+35
Вічна Пам'ять і Слава Героїні.
Щирі співчуття рідним...
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14.02.2024 13:51
+32
Дякуємо Доню! Ти одна зробила більше для України, ніж уся ота привладна шобла, зажирілих на посадах!
Два паралелні світи: бойова медикиня з Німеччини Діана Вагнер та оте убоге, з посвідкою нардепівни від служок з ВРУ !!!
Слава Україні! Слава Німеччині
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14.02.2024 13:52
+15
Нема слів.
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14.02.2024 13:55
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Вічна Пам'ять і Слава Героїні.
Щирі співчуття рідним...
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14.02.2024 13:51 Ответить
Дякуємо Доню! Ти одна зробила більше для України, ніж уся ота привладна шобла, зажирілих на посадах!
Два паралелні світи: бойова медикиня з Німеччини Діана Вагнер та оте убоге, з посвідкою нардепівни від служок з ВРУ !!!
Слава Україні! Слава Німеччині
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14.02.2024 13:52 Ответить
Аби смерть цієї світлої людини не була марною!
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14.02.2024 15:21 Ответить
Нема слів.
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14.02.2024 13:55 Ответить
Герої не вмирають🔱❤️🖤🔱🥇🇺🇦✊💪
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14.02.2024 13:59 Ответить
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14.02.2024 14:10 Ответить
Вона була хрещена в правславній вірі?
Німці ж лютеране?
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14.02.2024 14:32 Ответить
Бог у всіх один.
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14.02.2024 14:57 Ответить
Гинуть кращі ,а всякий непотріб бикує і "найвеличніший" навіть не надав громадянства хоч вона заслужила на це.
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14.02.2024 14:33 Ответить
на войне гинуть вси, подряд, без выборки, пуле-снаряду-осколу всё равно найкращий там чи найгирший
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14.02.2024 15:04 Ответить
Посмотрев на фото этой простой девушки из Германии я заплакал. Эй жирные чиновники из Банковой! Она отдала свою жизнь за ваш покой и ваших детей!!
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14.02.2024 15:02 Ответить
Це вам не Алина-маліна , яка сидить на трьох стільцях - начебто на фронті медикинєю у "Вовках Да Вінчі " , начебто депутаткою в Києві, начебто студенткою ( друга освіта денне навчання ) .
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14.02.2024 16:35 Ответить
 
 