С боевым медиком из Германии Дианой Вагнер попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Михайловском златоверхом соборе в Киеве состоялось прощание с боевым медиком из Германии Дианой Вагнер, которая спасла жизнь многим украинским солдатам и хотела стать гражданкой Украины.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Диана Вагнер переехала в Украину еще в начале полномасштабного вторжения. Она влюбилась в украинскую культуру и традиции, изучала украинский язык, подала документы на получение украинского гражданства.
В "Карпатській січі" она сражалась с начала Изюмской кампании, более 2 лет. Вагнер была главным медиком Третьей штурмовой сотни ОШБ. По словам побратимов, Диана не пересекалась с медийным пространством Украины. Девушка выполняла свою работу на фронте без намека на пиар в соцсетях. Она спасла жизнь многим украинским воинам.
Вагнер погибла в конце января в боях за Украину в Луганской области, на Сватовском направлении.
Больше о Диане Вагнер можно прочитать здесь.
Автор фото и видео Олег Богачук
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Щирі співчуття рідним...
Два паралелні світи: бойова медикиня з Німеччини Діана Вагнер та оте убоге, з посвідкою нардепівни від служок з ВРУ !!!
Слава Україні! Слава Німеччині
Німці ж лютеране?