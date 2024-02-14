Оккупант показывает своих "двухсотых" и сожженную технику вблизи Авдеевки: "Наши трупы. С красными повязками. Из 4000 человек 30 процентов осталось". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает свои позиции и рассказывает о значительных потерях армии РФ в боях на авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи оккупант отмечает, что с 4000 живыми после боев с украинцами осталось около трети захватчиков. В кадр попадает немало сгоревшей вражеской техники.

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