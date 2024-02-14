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Новости Видео Война
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Оккупант показывает своих "двухсотых" и сожженную технику вблизи Авдеевки: "Наши трупы. С красными повязками. Из 4000 человек 30 процентов осталось". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает свои позиции и рассказывает о значительных потерях армии РФ в боях на авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи оккупант отмечает, что с 4000 живыми после боев с украинцами осталось около трети захватчиков. В кадр попадает немало сгоревшей вражеской техники.

Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Авдеевке продолжаются уличные бои, предусмотрены запасные логистические пути на случай потери основного пути снабжения, - Силы обороны

Автор: 

армия РФ (19375) уничтожение (7023) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+40
Навпаки! Це відео якраз для ,,нестійкої" психіки! Бо діє запокійливо і піднімає настрій!
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14.02.2024 13:57
+38
Багато, дуже багато залишилось, сподіваюсь не надовго.
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14.02.2024 13:56
+36
Боком вилазить чужа земелька опухантам.
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14.02.2024 13:57
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Багато, дуже багато залишилось, сподіваюсь не надовго.
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14.02.2024 13:56 Ответить
відео для тих недоумків які розповідають що наш Генштаб бреше.
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14.02.2024 14:06 Ответить
Я, сукк, вчора приохуів в темі про кацапські втрати. Найбільш налайкали уродів які співали про те що наші втрати набагато більші кацапських. І то все місцеві "патріоти"...
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14.02.2024 14:10 Ответить
Мяса без мозгов на рабссее всегда хватало... Начиная с Ивана Грозного. Вот так и выродилась нация, платя дань монголо-татарам откупомм в золоте и женщинах.
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14.02.2024 14:58 Ответить
цікаво, яка нація виродилась?
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14.02.2024 19:30 Ответить
Русские. Их практически никогда и не было. Так, иногда мелькали в истории мировой, але мгновениями.
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14.02.2024 19:35 Ответить
Боком вилазить чужа земелька опухантам.
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14.02.2024 13:57 Ответить
Сруськай мір мішєбратія вдерся на терени Мирної України!
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14.02.2024 13:57 Ответить
На чернозем перетвориться. Всі "червоні" почорніють.
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15.02.2024 13:11 Ответить
Навпаки! Це відео якраз для ,,нестійкої" психіки! Бо діє запокійливо і піднімає настрій!
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14.02.2024 13:57 Ответить
Зараз на вас "юниє арєстовци" накинуться.
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14.02.2024 14:04 Ответить
Та ще для 1+ ...
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14.02.2024 18:18 Ответить
На жаль, у них є чим заповнювати ці шалені втрати.
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14.02.2024 13:57 Ответить
Тих, що залишилися 30% теж **********! Всіх до Кобзона!
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14.02.2024 13:59 Ответить
Лягай поруч, - негай часу
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14.02.2024 13:59 Ответить
в срані жили, в срані і подохли
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14.02.2024 14:01 Ответить
Слава ЗСУ!
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14.02.2024 14:01 Ответить
Посмотрел Мишка на войну. Ну ничего Мишка, скоро поедешь домой. Пособирают тебя и поедешь.
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14.02.2024 14:02 Ответить
Я "плачу".
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14.02.2024 14:04 Ответить
30 відсотків залишилось - це наша недоробка.
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14.02.2024 14:06 Ответить
за все время войны не один кацапорый не сказал "нахера война...что мы здесь делаем?".....идут спокойно на убой за своего царя ***** ....да уж разные мы....мы люди а они гондурасы конченные1
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14.02.2024 14:09 Ответить
Гондурас не чіпай!
От Нікарагуа - то пиз..ець.
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14.02.2024 14:36 Ответить
ІДІЛівці йдуть на смерть з радістю. ******* обсирається від заздрості, дивлячись на них.
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14.02.2024 14:37 Ответить
"мишка, мишка, где ж твоя улыбка, полная задора и агня?" ))
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14.02.2024 14:11 Ответить
Хто вас рашистів кликав в Україну, всі тут здохнете.
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14.02.2024 14:12 Ответить
таке треба цілодобово на телемарахфоні крутити, відео з війни, кров-киші-распідорасило. Земля рижа від пострілів і крові. щоб бачили що це війна!
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14.02.2024 14:15 Ответить
Очень оптимистический сюжет для русаков!
Вдохновляет по самые 70% зажмуренных...
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14.02.2024 14:17 Ответить
На завтра надо отменить запрет на фейерверки в Украине!
По случаю "Цезаря Куни" и главное - 400 тысяч зажмуренных рашистов!!!
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14.02.2024 14:21 Ответить
Спостерігаємо "феєрверки" щоразу, коли "мопеди" прилітають.
До кінця життя вже надивилися
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14.02.2024 14:43 Ответить
Майбутні трупи оглядають фактичні трупи. Брудні кацапські покидьки. А дерева шкода.
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14.02.2024 14:26 Ответить
Що ця рашиська паскуда зробила з українською землею,що б в вас на росії так було ,чого ти сюди прийшло тому і здохни ****.
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14.02.2024 14:27 Ответить
Аналізуючи потік свідомості кацапа , не вдалось вичленити жодної думки від інстинкту самозбереження. Він бачить трупи і вже не думає як живий . "Попить хочєтся " ,вижить ---нє. Чужі.
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14.02.2024 14:29 Ответить
Жівьотє ві вєсєло але не довго. Дебіли ***.ь
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14.02.2024 14:34 Ответить
Видеообзор орковской посадки вел пока еще живой Мишка.
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14.02.2024 14:46 Ответить
не вийшло спасти уйобків з даунбаса
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14.02.2024 14:51 Ответить
Конструктор "Мішка" швидко розбирається на деталі.
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14.02.2024 15:01 Ответить
В строгом соответсвії з графіком!Па плану.
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14.02.2024 15:20 Ответить
Ми 5 мінут артой, а хахли цєлий дєнь х*ярат.
Щось наші панікєри перебільшують, коли кажуть, що стріляти нема чим. По посадці добре видно, що валили кацапів на цалего )))
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14.02.2024 15:23 Ответить
На дворе 21-й век, но до сих пор существуют ****** снимающие вертикальные видео. Лапти, ****.
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14.02.2024 15:25 Ответить
Наші чорноземи вас всіх кацапопаскуд перетравлять!
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14.02.2024 15:57 Ответить
Як же територію загадили підари кацаські!
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14.02.2024 16:10 Ответить
автор -дебіл
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14.02.2024 16:43 Ответить
Вот ****** это ваш русский мир, канава, траншея, яма, в которой лежит догнивая ваша кацапская падаль. Стаким патриотичным настроем говорит , вот наши пацаны .. Какие накуй пацаны ? Это кацапский канализационный мусор от которого освобождается Украина ... Мразь, читай ...
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14.02.2024 17:09 Ответить
при перегляді такого психіка здорової людини має лише зміцнюватися..
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14.02.2024 23:18 Ответить
Треба, щтб це відео побачили кацапські свиноматки.
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15.02.2024 08:58 Ответить
 
 