Оккупант показывает своих "двухсотых" и сожженную технику вблизи Авдеевки: "Наши трупы. С красными повязками. Из 4000 человек 30 процентов осталось". ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает свои позиции и рассказывает о значительных потерях армии РФ в боях на авдеевском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи оккупант отмечает, что с 4000 живыми после боев с украинцами осталось около трети захватчиков. В кадр попадает немало сгоревшей вражеской техники.
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Топ комментарии
+40 Olena Teslenko
показать весь комментарий14.02.2024 13:57
+38 Ex perd
показать весь комментарий14.02.2024 13:56
+36 Алекс Скела
показать весь комментарий14.02.2024 13:57
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От Нікарагуа - то пиз..ець.
Вдохновляет по самые 70% зажмуренных...
По случаю "Цезаря Куни" и главное - 400 тысяч зажмуренных рашистов!!!
До кінця життя вже надивилися
Щось наші панікєри перебільшують, коли кажуть, що стріляти нема чим. По посадці добре видно, що валили кацапів на цалего )))