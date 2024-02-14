РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12032 посетителя онлайн
Новости Видео Война
24 315 35

ГУР перехватило разговор оккупантов об уничтоженном БДК "Цезарь Куников": Обломки и маслянистое пятно. АУДИО

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало перехваченные радиопереговоры россиян с места уничтожения большого десантного корабля "Цезарь Куников". По предварительной визуальной оценке осадки корабля, во время затопления "Цезарь Куников" был загружен техникой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"Перехваченные радиопереговоры россиян с места уничтожения крупного десантного корабля "Цезарь Куников" свидетельствуют, что от вражеского судна после атаки спецназовцев ГУР МО Украины осталось только "маслянистое пятно", - говорится в сообщении разведки.

Отмечается, что визуальный осмотр места затопления корабля россияне осуществляли с вертолетов Ка-52 и Ми-8, ретранслятором информации выступил военно-транспортный самолет Ан-26 ВКС РФ.

"Наблюдаю обломки и маслянистое пятно", – константирует российский пилот.

Также читайте: ВМС об уничтожении БДК "Цезарь Куников": штатная численность корабля – почти 90 моряков. Потери должны быть существенными

В ГУР добавили, что российский БДК в течение 10 дней находился на стоянке возле специализированной причальной стенки, так называемого "слипа", с которой оккупанты осуществляют загрузку кораблей военным вооружением и техникой.

"По предварительной визуальной оценке осадки корабля, во время затопления "Цезарь Куников" был загружен", - добавляет пресс-служба.

Ранее СМИ сообщили, что утром 14 февраля в Черном море был атакован российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников".

Также читайте: В Черном море у России после уничтожения "Цезаря Куникова" остается пять крупных десантных кораблей, - ВМС

Впоследствии в ГУР отметили, что 14 февраля 2024 года Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожило большой десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота государства-агрессора России.

"Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины. Реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24. Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка", - говорится в сообщении.

В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, именем которого назвали корабль, был убит ровно 101 год назад.

Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.

Также смотрите: Ракетный катер РФ "Ивановец" идет ко дну после атаки спецназовцев ГУР МО в оккупированном Крыму. ВИДЕО беспилотника

Автор: 

корабль (2042) Крым (26411) ГУР (442)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+49
Картина маслом
показать весь комментарий
14.02.2024 15:14
+35
Курви, наше море забруднюють!
Не для цього ми його копали!!
показать весь комментарий
14.02.2024 15:22
+34
Ну хоч щось кацапам залишилось на згадку - пятно 9х12
показать весь комментарий
14.02.2024 15:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Картина маслом
показать весь комментарий
14.02.2024 15:14 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2024 15:40 Ответить
Каритна маслом, согласен, но нашим художникам огромный респектище, подяка, и всем по сто. Тысяч, как минимум.
показать весь комментарий
14.02.2024 18:40 Ответить
Ну хоч щось кацапам залишилось на згадку - пятно 9х12
показать весь комментарий
14.02.2024 15:15 Ответить
Курви, наше море забруднюють!
Не для цього ми його копали!!
показать весь комментарий
14.02.2024 15:22 Ответить
Дуже гарна новина зранку. Слава ЗСУ! Смерть російським загарбникам та окупантам!
показать весь комментарий
14.02.2024 15:16 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2024 15:17 Ответить
І знову "101 рік тому".
Цікаво, яка там глибина?
показать весь комментарий
14.02.2024 15:17 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2024 19:31 Ответить
Только не 101 год назад,а 81- 14 февраля 1943 года. А так всё правильно- от них от всех должно остаться масляное пятно и обломки 😬
показать весь комментарий
14.02.2024 15:18 Ответить
знов загадили наше море...
показать весь комментарий
14.02.2024 15:20 Ответить
А я так любив барабульку.... Тепер і її не буде...
показать весь комментарий
14.02.2024 15:47 Ответить
то від куні плями, ми знаємо точно
показать весь комментарий
14.02.2024 15:20 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2024 15:25 Ответить
фатаграааафія 9 на 12, с наівной подпісью на па-аамять )))
показать весь комментарий
14.02.2024 15:25 Ответить
масляністоє пятно - нє простоє украшеньє
масляністоє пятно - двух сєрдєц одно рєшєньє
показать весь комментарий
14.02.2024 15:26 Ответить
п'ятно на трусах залишилось
показать весь комментарий
14.02.2024 15:29 Ответить
Пятна.Во множественном числе.Желтое спереди и коричневое сзади.
показать весь комментарий
14.02.2024 16:43 Ответить
Ну що тут можна сказати- Героям слава!
показать весь комментарий
14.02.2024 15:35 Ответить
Буданов справжній демон, вражаюча перемога. Корито 112 метрів довжиною, це як три дев'ятиповерхівки. Ще рік-півтора і ЧФ РФ буде допалений остаточно, а Турція нікого не пускає, ні нас, ні їх.
показать весь комментарий
14.02.2024 15:36 Ответить
У экипажа "ПАТЕРЬ нет", как нет и самого экипажа.
показать весь комментарий
14.02.2024 15:38 Ответить
От якби так ГУР спільно з іншими спецпідрозділами ЗСУ працювало б прм Бурбі, повномасштабної швидше за все не було б. А так, сталося як сталося.
показать весь комментарий
14.02.2024 15:39 Ответить
штабний, ти хоть сам зрорзумів що сказав?
показать весь комментарий
14.02.2024 16:08 Ответить
За попередньою візуальною оцінкою осадки корабля, під час затоплення "Цезар Куніков" був завантажений
А вот ето еще прикольнее. Сразу два зайца убили.
показать весь комментарий
14.02.2024 15:41 Ответить
Засрали ублюдки нацистские всё наше море. А вы его копали, ******?!
показать весь комментарий
14.02.2024 16:28 Ответить
На Ютубі вже відео з безпілотників є, як кунніков робив куні. А Цензор курить бамбук
показать весь комментарий
14.02.2024 16:44 Ответить
Виправте помилку, адміни! Герой Радянського Союзу Цезарь Куніков помер у лікарні Геленджика 14 лютого 1943 року! З того часу минуло не 101, а 81 рік!
показать весь комментарий
14.02.2024 16:48 Ответить
Мабуть на U-Boat нарвався, а може й на цілу вовчу зграю…
показать весь комментарий
14.02.2024 16:56 Ответить
"Пятно возле этого"? Вот это шифр - куда там "Пляшущим человечкам"!
показать весь комментарий
14.02.2024 17:09 Ответить
Тільки насправді, Куніков помер 81 рік тому, а не 101.
показать весь комментарий
14.02.2024 17:45 Ответить
Лучше лежать на дне,
В синей прохладной мгле,
Чем мучиться на суровой,
Чужой украинской земле.
Будет шуметь вода,
Будут лететь года,
И медным тазом накроются
Российские города...
показать весь комментарий
14.02.2024 20:32 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2024 22:48 Ответить
как от таракана, одно пятно осталось
показать весь комментарий
15.02.2024 08:35 Ответить
Он просто был тяжелее воды
показать весь комментарий
15.02.2024 09:31 Ответить
 
 