ГУР перехватило разговор оккупантов об уничтоженном БДК "Цезарь Куников": Обломки и маслянистое пятно. АУДИО

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало перехваченные радиопереговоры россиян с места уничтожения большого десантного корабля "Цезарь Куников". По предварительной визуальной оценке осадки корабля, во время затопления "Цезарь Куников" был загружен техникой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"Перехваченные радиопереговоры россиян с места уничтожения крупного десантного корабля "Цезарь Куников" свидетельствуют, что от вражеского судна после атаки спецназовцев ГУР МО Украины осталось только "маслянистое пятно", - говорится в сообщении разведки.

Отмечается, что визуальный осмотр места затопления корабля россияне осуществляли с вертолетов Ка-52 и Ми-8, ретранслятором информации выступил военно-транспортный самолет Ан-26 ВКС РФ.

"Наблюдаю обломки и маслянистое пятно", – константирует российский пилот.

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В ГУР добавили, что российский БДК в течение 10 дней находился на стоянке возле специализированной причальной стенки, так называемого "слипа", с которой оккупанты осуществляют загрузку кораблей военным вооружением и техникой.

"По предварительной визуальной оценке осадки корабля, во время затопления "Цезарь Куников" был загружен", - добавляет пресс-служба.

Ранее СМИ сообщили, что утром 14 февраля в Черном море был атакован российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников".

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Впоследствии в ГУР отметили, что 14 февраля 2024 года Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожило большой десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота государства-агрессора России.

"Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины. Реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24. Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка", - говорится в сообщении.

В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, именем которого назвали корабль, был убит ровно 101 год назад.

Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.

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