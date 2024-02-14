Лукашенко предлагает запретить белорусской молодежи носить одежду мировых брендов: "Одеваются лучше, чем я. Наши тоже уже нормально шьют". ВИДЕО
Белорусский диктатор Александр Лукашенко предлагает запретить молодежи носить одежду мировых брендов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на одном из совещаний с чиновниками. Мотиваций у Лукашенко две - "одеваются лучше, чем я" и "наши тоже уже нормально шьют".
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+27 Myroslav Hrabovsky #517948
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- Служащие почти все одевались по неписаной моде: ночная рубашка с закатанными выше локтей рукавами, легкие сиротские брюки, те же сандалии или парусиновые туфли. Есть еще галстук "Мечта ударника", толстовка-гладковка, гипсовая статуэтка "Купающаяся колхозница" и дамские пробковые подмышники "Любовь пчел трудовых"
Що хотіли,те й маєте.
Ну то пойди прибарахлись в секонд-хенде. Только по-раньше нужно приходить, что бы в очереди не стоять
алеж скотина любить майбах і боїнг .
не хоче падла на косміч і ту 134 літали
Можна відпочивати на дорогому курорті, арендувати яхти, купувати дорогі автівки: жодних претензій, головне ходити в простому діловому одязі.
А купиш американські джинси і ти вже ворог…