Лукашенко предлагает запретить белорусской молодежи носить одежду мировых брендов: "Одеваются лучше, чем я. Наши тоже уже нормально шьют". ВИДЕО

Белорусский диктатор Александр Лукашенко предлагает запретить молодежи носить одежду мировых брендов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на одном из совещаний с чиновниками. Мотиваций у Лукашенко две - "одеваются лучше, чем я" и "наши тоже уже нормально шьют".

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