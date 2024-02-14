Воины 118-й ОМБр метко ликвидировали оккупанта на одном из направлений фронта. ВИДЕО
Воины 118-й отдельной механизированной бригады метко ликвидировали оккупанта дроном-камикадзе на одном из направлений фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов показали фрагменты своей боевой работы по оккупанту.
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https://youtu.be/VqC8Olq5df8?si=qYdaYNyMlLjednV3
https://www.youtube.com/watch?v=VqC8Olq5df8 ЗСУ ліквідували Михайла Поре́ченкова в Донецькій області
https://www.youtube.com/watch?v=NimqrRIFvBA