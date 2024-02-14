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Новости Видео Война
8 320 12

Воины 118-й ОМБр метко ликвидировали оккупанта на одном из направлений фронта. ВИДЕО

Воины 118-й отдельной механизированной бригады метко ликвидировали оккупанта дроном-камикадзе на одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов показали фрагменты своей боевой работы по оккупанту.

Смотрите также: Тела ликвидированных оккупантов, пытавшихся штурмовать украинские позиции, валяются в лесополосе на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3598) дроны (3977)


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Топ комментарии
+10
Не знаюнаскільки це правда, але з'явилося відео,що м. порєчєнкова ліквідували в Донецькій обл.

ЗСУ ліквідували Михайла Поре́ченкова в Донецькій області

https://youtu.be/VqC8Olq5df8?si=qYdaYNyMlLjednV3
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14.02.2024 19:47
+8
бінго!
https://www.youtube.com/watch?v=VqC8Olq5df8 ЗСУ ліквідували Михайла Поре́ченкова в Донецькій області
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14.02.2024 19:49
+8
Ні хегггааа сє!!! Оце русохвобія! Якщо правда, то....бессамемучо
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14.02.2024 19:51
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Правила форума Совет форумчан
кожному кацапу - по дрону.
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14.02.2024 19:42 Ответить
Хохлиииииии!
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14.02.2024 19:47 Ответить
Спіймав, курво, валентинку.
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14.02.2024 19:47 Ответить
Не знаюнаскільки це правда, але з'явилося відео,що м. порєчєнкова ліквідували в Донецькій обл.

ЗСУ ліквідували Михайла Поре́ченкова в Донецькій області

https://youtu.be/VqC8Olq5df8?si=qYdaYNyMlLjednV3
показать весь комментарий
14.02.2024 19:47 Ответить
Ні хегггааа сє!!! Оце русохвобія! Якщо правда, то....бессамемучо
показать весь комментарий
14.02.2024 19:51 Ответить
бінго!
https://www.youtube.com/watch?v=VqC8Olq5df8 ЗСУ ліквідували Михайла Поре́ченкова в Донецькій області
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14.02.2024 19:49 Ответить
Акадэміка????
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14.02.2024 19:50 Ответить
Вручили иому повістку в ліпші світи
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14.02.2024 19:50 Ответить
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14.02.2024 19:56 Ответить
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14.02.2024 20:02 Ответить
Похоже из той же серии, что и видео этого же канала про смерть Ани Лорак.
https://www.youtube.com/watch?v=NimqrRIFvBA
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14.02.2024 21:52 Ответить
Гівнюки проти нашіх дрончиків! Там Цезарю пиз...дюлин навішали!!!недотварини кончені.
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15.02.2024 01:03 Ответить
 
 