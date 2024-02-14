Воины 118-й ОМБр метко ликвидировали оккупанта на одном из направлений фронта. ВИДЕО

Воины 118-й отдельной механизированной бригады метко ликвидировали оккупанта дроном-камикадзе на одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов показали фрагменты своей боевой работы по оккупанту.

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