Мы шаг за шагом очистим Черное море от российских террористических объектов, - Зеленский. ВИДЕО
Президент прокомментировал потопление российского ВДК "Цезарь Куников", заявив, что Украина очистит Черное море от террористических объектов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал президента Украины Владимира Зеленского.
"Благодарю Вооруженные силы Украины, спасибо воинам ГУР - группе 13 9-го департамента! Сегодня добавилось еще безопасности в Черном море и еще мотивации нашим людям. Это важно. И мы шаг за шагом очистим Черное море от российских террористических объектов.
Слава всем, кто сражается ради нашего государства и людей! Слава всем, кто работает ради Украины!" - сказал Зеленский.
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від бзгрошів,я швидше страждатимем, коли податки сплатять зерном, а потім ним же з бюджету виплатять зарплати, пенсії і соціальну допомогу...
оплескайте мене!
Я та трактор!
Трактор в полє тягне плуга.
То Зеленського заслуга!
Без Володі навіть ге то шо дрони не гудуть, без Володв сонце не встає та вітерець не дмуха.
сантехнік руку туди по плече - виймає повну жменю лайна...
другий туди руку, знову жменя лайна...
та ви шо туди сeрете?
однодуполізово повинно зникнути...
ми вміємо вибирати царів і клованів і це повинно припинитися.
так, це є - але не дурні...
категорично не згоден - зліше треба бути...
Мабуть, він уже і забув, свої попередні виступи з 2019 року про ЗСУ…
Щось з ПАМЯТЮ ..
Ми?
А хто ще окрім тебе?
https://www.youtube.com/watch?v=M8x4K5rGCsY
@Ray_net_ua
·
https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1757836221663842808 40 мин
Залужный на основе военного опыта и образования попросил полмиллиона воинов для ВСУ, чтобы выгнать русских выродков, за границы Украины. Вместо, того что-бы конфисковать у олигархов все награбленное и нанять полмиллиона профессиональных воинов, стратег Зеленский выгнал Залужного.
- Иду покупать яички.
- К Циле в лавку или на Привозе?
- Та нет, в море...пока теплое....
@Ray_net_ua
Да чтож, ты будешь делать... Все меньше вопросов, почему Зеленский выгнал Залужного. Брат Михаила Подоляка является действующим полковником ФСБ и живёт в Москве.
Снятие Генерала Залужного и ослабление ВСУ вероятно тоже направленно на замораживание войны, чего и добивается Кремль.
Так само, як очистили від мінних загороджень південь країни? Під особистим керівництвом і присутністю? А мордатий з лисим будуть відволікати снайперів (у них ряхи по-більше будуть)?
А що там з ГУР, який випустив абдристовича, але знову не випустив Порошенка? Все норм?
А тобі не загрожує небезпека, якщо ти їдеш в тому ж напрямку, тим самим маршрутом і на ту ж саму конференцію? Нє?
Чи ГУР, який "проє@алі" прорив рашистів в Авдіївці по трубах каналізації (а це не день і, навіть, не тиждень робіт) зможе когось захистити тут краще, ніж всі служби безпеки на БЕЗПЕКОВІЙ конференції там?
І хто ж "розколює" суспільство? Хто ж демотивує громадян? Та стопудово Пєтя!
і ті на сраку сядуть...
парадокс - їх нема, а буба є