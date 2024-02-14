Мы шаг за шагом очистим Черное море от российских террористических объектов, - Зеленский. ВИДЕО

Президент прокомментировал потопление российского ВДК "Цезарь Куников", заявив, что Украина очистит Черное море от террористических объектов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал президента Украины Владимира Зеленского.

"Благодарю Вооруженные силы Украины, спасибо воинам ГУР - группе 13 9-го департамента! Сегодня добавилось еще безопасности в Черном море и еще мотивации нашим людям. Это важно. И мы шаг за шагом очистим Черное море от российских террористических объектов.

Слава всем, кто сражается ради нашего государства и людей! Слава всем, кто работает ради Украины!" - сказал Зеленский.

Смотрите также: Зеленский провел совещание относительно обеспечения ВСУ оружием против вражеских разведывательных дронов. ВИДЕО