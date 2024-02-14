ОО "Перевозчики западного региона" планирует мирную акцию протеста и выдвинула требования украинским властям, - заявление. ВИДЕО

Глава общественной организации "Перевозчики западного региона" Куценко Виталий обратился к властям Украины и озвучил сложившиеся требования протестующих на границе с Польшей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление ОО "Перевозчики западного региона".

Члены общественной организации "Перевозчики западного региона" выставили требования мирной акции протеста к украинским властям:

Справедливая организация пересечения границы со стороны Польши и Украины. Активное участие власти: правительства и в частности Министерства инфраструктуры Украины по разблокированию таможенных переходов с польской стороны и недопущения в дальнейшем таких действий. Обеспечить для украинских водителей личную безопасность, а также сохранность груза и транспортных средств, заблокированных польской стороной.

"Участники акции убеждены, что границы - не место для протестов, но вынуждены начать протест, ведь нет другого выхода из ситуации, которая сложилась на границе.

Поэтому утром 15 февраля в 8:00 протестующие выезжают из Княгининка вблизи Луцка. По дороге к колонне присоединяются водители и перевозчики из Ковеля и Любомля", - говорится в заявлении.

Как отмечается, начало акции протеста на пункте пропуска "Ягодын" начнется в 10:00 вблизи гостиницы "Ягодын".

В ОО отмечают также то, что полной блокировки границы не будет. Протестующие будут останавливать и препятствовать дальнейшему движению по Украине только польским водителям грузовиков, объезжающих на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодын" общую очередь.

"В настоящее время акция запланирована на один месяц с возможностью продления, если ситуация на границе не изменится", - добавили в ОО.

Напомним, 20 февраля польские фермеры планируют заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной, а также подъезды к железным дорогам и морским портам.