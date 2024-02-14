ОО "Перевозчики западного региона" планирует мирную акцию протеста и выдвинула требования украинским властям, - заявление. ВИДЕО
Глава общественной организации "Перевозчики западного региона" Куценко Виталий обратился к властям Украины и озвучил сложившиеся требования протестующих на границе с Польшей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление ОО "Перевозчики западного региона".
Члены общественной организации "Перевозчики западного региона" выставили требования мирной акции протеста к украинским властям:
- Справедливая организация пересечения границы со стороны Польши и Украины.
- Активное участие власти: правительства и в частности Министерства инфраструктуры Украины по разблокированию таможенных переходов с польской стороны и недопущения в дальнейшем таких действий.
- Обеспечить для украинских водителей личную безопасность, а также сохранность груза и транспортных средств, заблокированных польской стороной.
"Участники акции убеждены, что границы - не место для протестов, но вынуждены начать протест, ведь нет другого выхода из ситуации, которая сложилась на границе.
Поэтому утром 15 февраля в 8:00 протестующие выезжают из Княгининка вблизи Луцка. По дороге к колонне присоединяются водители и перевозчики из Ковеля и Любомля", - говорится в заявлении.
Как отмечается, начало акции протеста на пункте пропуска "Ягодын" начнется в 10:00 вблизи гостиницы "Ягодын".
В ОО отмечают также то, что полной блокировки границы не будет. Протестующие будут останавливать и препятствовать дальнейшему движению по Украине только польским водителям грузовиков, объезжающих на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодын" общую очередь.
"В настоящее время акция запланирована на один месяц с возможностью продления, если ситуация на границе не изменится", - добавили в ОО.
Напомним, 20 февраля польские фермеры планируют заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной, а также подъезды к железным дорогам и морским портам.
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А зброю поляки дають не просто так - а щоб самим не воювати
Может проще навести порядок? Тем более, что это возникает не только с поляками. И при том, что другой географии у нас с вами нет.
https://www.rp.pl/przestepczosc/art38445281-importerzy-i-posrednicy-scigani-za-falszywe-zboze-z-ukrainy
Мізки краще собі купи, а то українці вже починають забувати хто прихистив сотні тисіч біженців з України в 2022.
Тобто, ми повинні вести переговори з керівництвом ЄС, щоб воно на догоду польським фермерам і нам у збиток відмінило своє рішення?
Організатори блокади:
1. Рафал Меклер з Любліна, власник Rafał Mekler TRANSPORT, з 2013 р. заробляє на міжнародних перевезеннях. Він раніше неодноразово бідкався через те, що війна позбавила його російського і казахського, а також частково білоруського ринків. На додачу він ретранслював відверто антиукраїнські наративи і критикував "бандерівську" Україну.
2. Януш Корвін-Мікке, засновник і лідер ультраправої, проросійської, євроскептичної партії "Конфедерація свободи і незалежності" ("Конфедерація"). Корвін-Мікке відповідав за проведення антиукраїнських акцій, їздив до Криму, і злочини Росії на Київщині заперечував. Відпрацьовує російські гроші шляхом організації протестів перевізників і фермерів на кордоні з Україною.
3. "Комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту". Цей "Комітет" було створено у вересні минулого року, офіційна сторінка у Facebook в нього з'явилася 28 жовтня і вже за тиждень розпочалися перші протести перевізників на кордоні з Україною. Пізніше до "Комітету" доєдналися декілька інших маловідомих організацій на кшталт "Підкарпатського обманутого села".
https://www.youtube.com/watch?v=B8roc9r_3gs
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тсс... я навіть знаю, про кого подумають...
В Харкові як що польских продовольчих товарів і є 10 %, то і то хорошо.
Проблема що кацапські попадаються і різних "Великих Кишенях".
2022 рік ВРОДІ І НЕДАВНО БУВ, А ВЖЕ ВСТИГЛИ ЗАБУТИ ХТО НАШИХ БІЖЕНЦІВ ПРИХИСТИВ
СОТНЯМИ ТИСЯЧ І НАДАВ ЖИТЛО І ПРИХИСТОК.
За рахунок дешевої раб-сили непогано підняла свою економіку.
Які грощі Польша отримувала від ЄС у лютому 2022 дебіл.
і мандруй по адресі кацапського корабля
Чому народ України іноді називають дебілами ? Диву даюсь.