РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11766 посетителей онлайн
Новости Видео Война
12 438 73

Российский священник взобрался на танк и благословил оккупантов на войну: "Мы боремся за свободную Украину в составе России". ВИДЕО

Российский священник приехал в зону боевых действий и взобрался на танк с речью к оккупантам. Поп благословил российских захватчиков и сказал, что главная миссия России – "освободить Украину".

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Готовился-готовился, мечтал-мечтал на передок попасть. А когда попал, то облажался и забыл прихватить на "ноль" святые дары", - говорит священник.

Смотрите также: Оккупант признался нашим воинам, что его "побратимов" ликвидировал российский дрон. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19375) россия (95683) священник (228)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+26
в кацапів немає церкви. Є сєкта гундяєва.
показать весь комментарий
14.02.2024 23:22
+18
Подивіться на його мармизу. Він же вгашений. Очі залиті. Шкода шо з танка не впав, став би зіркою ютюба.
показать весь комментарий
14.02.2024 23:19
+15
А щоб ти сказилося, падло
показать весь комментарий
14.02.2024 23:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вода з калюжі недорого коштує. іконку екіпажу хоч подарував?
показать весь комментарий
14.02.2024 23:14 Ответить
***** гаппон гундчевский членосос как и вся РПЦ там же пехераст на содомите с монашками лесбиянками садистами педофилией и серийными убийцами
показать весь комментарий
15.02.2024 00:12 Ответить
Втомився плюсовати( Літачки, арта, МТ-ЛБ є?
показать весь комментарий
15.02.2024 01:07 Ответить
такі фотопідтвердження дебілізму кацапів дуже важко знаходити в інеті, бо такі речі у них зазвичай прирівнюютьс до таємниці, як якійсь найновіший комплекс динамічного захисту, або будь-яка інша військова технологія.
показать весь комментарий
15.02.2024 01:15 Ответить
Олівецць з надписом "Рєлігія - опіум для наріда"?
показать весь комментарий
15.02.2024 01:54 Ответить
ні, там більш розповсюджені ікони. Зазвичай вони у плитоноску пхають ікони жені родіонова, убієнного у Чеченській війні.
показать весь комментарий
15.02.2024 02:08 Ответить
Дрончика там не вистачило на це жирне рило разом з його танчиком!
показать весь комментарий
15.02.2024 14:15 Ответить
Бог закликає до любові, а pуська Церква закликає до війни.
показать весь комментарий
14.02.2024 23:15 Ответить
в кацапів немає церкви. Є сєкта гундяєва.
показать весь комментарий
14.02.2024 23:22 Ответить
Це не руська церква, московитська.
Гундяєв благославляє на порушення заповідей Божих, про що це говорити?

Нехай не буде в тебе інших богів, окрім Мене.
Не вбивай.
Не чужолож.
Не кради.
Не свідчи неправдиво проти ближнього твого.
Не пожадай жінки твого ближнього.
Не пожадай нічого, що є власністю твого ближнього.
показать весь комментарий
14.02.2024 23:45 Ответить
Це все так, крім одного - ключового слова "ближній".
гундяй казав "З НЕ ближнім можеш робити ВСЕ - вбивати, насилувати, відбирати майно"
А НЕ Ближній - хто проти москалів
Так шо по Гундяю - Заповіді Господа не порушуються
показать весь комментарий
15.02.2024 11:56 Ответить
А потом будут расказывать что церковь вне политики. Нужно гнать московских попов с Украины и как факт показывать такие видео.
показать весь комментарий
14.02.2024 23:16 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2024 23:16 Ответить
А щоб ти сказилося, падло
показать весь комментарий
14.02.2024 23:18 Ответить
неправильне побажання вже скаженому
показать весь комментарий
14.02.2024 23:32 Ответить
Клоун в рясі
показать весь комментарий
14.02.2024 23:19 Ответить
Він не клоун а сатаніст , адепт путіногундяєвської секти РПЦ МП
показать весь комментарий
14.02.2024 23:32 Ответить
Який там сатаніст - ідіот -переросток в рясі
показать весь комментарий
14.02.2024 23:34 Ответить
Слуга сатани.
показать весь комментарий
15.02.2024 05:42 Ответить
Подивіться на його мармизу. Він же вгашений. Очі залиті. Шкода шо з танка не впав, став би зіркою ютюба.
показать весь комментарий
14.02.2024 23:19 Ответить
пізда тому танчику. Не просто так кошак там шарився.
показать весь комментарий
14.02.2024 23:20 Ответить
Позор хоть в памперсе оказался?? Кубанка набекрень? Так - кошак чорний(((
показать весь комментарий
14.02.2024 23:53 Ответить
Живуть у казці - Путінляндіі..
показать весь комментарий
14.02.2024 23:21 Ответить
***, яка огидна пика! Справжній орк!
показать весь комментарий
14.02.2024 23:21 Ответить
Вони боряться за цноту дівочості в борделі
показать весь комментарий
14.02.2024 23:24 Ответить
Хоро что ***.ло засветил. ГУР МО и СБУ меньше работы будет.
показать весь комментарий
14.02.2024 23:24 Ответить
Маленьке кошеня звідки там взялося на цьому танку? Ці кляті людожери його ж з'їдять.

Поп явно п'яний.
показать весь комментарий
14.02.2024 23:24 Ответить
Бухой дегенерат. Ничего нового...
показать весь комментарий
14.02.2024 23:25 Ответить
Яке кончене)))
показать весь комментарий
14.02.2024 23:26 Ответить
сєктант після слів "маскаляку на гиляку" забув сказати Амінь!
показать весь комментарий
14.02.2024 23:26 Ответить
Тут недавно інфа була що маскаляки свого ж кацапа повісили..Отказніка... Що на таке цей сєктант сказав би?
показать весь комментарий
14.02.2024 23:30 Ответить
Вот така ****** вишла, пра святия дари савсем забил, карочя гаваря :
нормальние люди кажуть - плив,плив,а на березі всрався !! Амінь.
показать весь комментарий
14.02.2024 23:27 Ответить
"Святая троица РПЦ" (Семён Скрепецкий.)
показать весь комментарий
14.02.2024 23:27 Ответить
сергєй з-під радонежу?
показать весь комментарий
15.02.2024 00:51 Ответить
Геть московських попів з України. Вони роз'їдають наше суспільство з середини і створюють небезпеку існуванню нашої держави.
показать весь комментарий
14.02.2024 23:28 Ответить
москаляку-дроном в сраку!
показать весь комментарий
14.02.2024 23:36 Ответить
"свободную в составе расии"?? Це як?
показать весь комментарий
14.02.2024 23:37 Ответить
Береш країну, "звільняєш" її від населення, від матеріальних цінностей і вона стає "вільною" та входить в склад ерефії. Це ще Гітлер свого часу придумав,, але не зміг реалізувати, от Путлєр і намагається повторити. Втім, здається, що з невеликими поправками, зможе, спочатку "звільнить" частину працездатного населення, положивши їх на війні в Україні, а потім, на протязі 20-40 років, китайці разом з якимись іранцями та ще кимось, остаточно закінчать процес "звільнення" Росії. А виживших ерефіян, років через 40-70 можна буде знайти в еміграції на Заході та зоопарках Пекіна.
показать весь комментарий
15.02.2024 00:24 Ответить
Еее ніі. ***** потрібне і наше населення, але "простерилізоване", слов"янське. Бо на ршці вже на одного європеоїда 3 мусульманина, тому склад кацапщини вже потребує змін.
показать весь комментарий
15.02.2024 11:46 Ответить
Москалю на палю!!!
показать весь комментарий
14.02.2024 23:55 Ответить
Москалі грьобані , ви боріться за свої мізки , якщо вони є,
а за мізки Украінців забудьте назавжди , мразота кацапська 🤬
показать весь комментарий
15.02.2024 00:02 Ответить
Приди в штаб та вилажи святи дари с себе, що з передка приніс. Я так розумію що вони теж зрозуміють їхню святість які ти приніс з передка.
показать весь комментарий
15.02.2024 00:09 Ответить
Це лишній раз доводить, шо кацапське племя маж бути повністю знищене. Неважно як, ядерний удар, хімічна кастрація, тощо, але ці істоти не повинні розмножуватись та існувати
показать весь комментарий
15.02.2024 00:20 Ответить
Це не піп, це -- сатана ! Біля нього кіт Бегемот лазить. А Азазелло мабуть фільмує !...
показать весь комментарий
15.02.2024 00:29 Ответить
хроніки загибелі останньої і найганебнішої псевдоімперії на Землі
показать весь комментарий
15.02.2024 00:30 Ответить
Затертая до дыр песенка про освобождение. Куда подевался кацапский креатив? Одна халтура.
показать весь комментарий
15.02.2024 00:32 Ответить
Єфремов-молодший щось про єтіх знав(((
показать весь комментарий
15.02.2024 00:53 Ответить
показать весь комментарий
15.02.2024 00:54 Ответить
Они борются за счастливых девушек с составе Чикатило.
показать весь комментарий
15.02.2024 01:06 Ответить
Святые дары от ВСУ получат
показать весь комментарий
15.02.2024 02:55 Ответить
Лучше боритесь за свободную россию в составе Китая
показать весь комментарий
15.02.2024 04:00 Ответить
Звільнити Україну від українців, і таке вже було. Після перемоги над нацистською Німеччиною Україна так і залишилася колонією в епіцентрі державного терору. За свідченням Хрущова, Сталін реально готував повне знищення та виселення повністю всіх слов'ян українців у Сибір та азіатську частину у кривавій в'язниці народів сРСР. А на спорожнілі давні слов'янські землі українців - русичів кремлівські комуни - фашисти планували масово мільйонами лапотниками заселити татаро - угро - фінів цими монголоїдними москалями - кацапами. Смерть кривавого диктатора ката комуно-фашистів сРСР трохи змінила становище і не дозволила повністю здійснити депортацію та знищення всього багатомільйонного українського народу давньої слов'янської нації русичів. І такого повтора вже ніколи не буде.
показать весь комментарий
15.02.2024 05:04 Ответить
Російська церква, церква антихристів.
показать весь комментарий
15.02.2024 06:08 Ответить
- Рабы мои! Мы сношаемся за целомудренность, бухаем за трезвость, курим на здоровье, убиваем за жизнь, а воюем за мир! Начали СВО и облажались, а ваш поп Анатоль - обоsралcя....
показать весь комментарий
15.02.2024 06:46 Ответить
Церковь святого Иосифа Сталина и его апостола Лаврентия Берии.
показать весь комментарий
15.02.2024 07:28 Ответить
Згадався оберфелькурат Отто Кац із "Пригоди бравого солдата Швейка" Я. Гашека.
показать весь комментарий
15.02.2024 07:41 Ответить
Типовий бридкий угро-фінн...
показать весь комментарий
15.02.2024 08:06 Ответить
мордяка алкаша гомосєка
показать весь комментарий
15.02.2024 08:56 Ответить
Невиліковно хвора, неосвічена, суміш невідомо чого з чим, це повинно бути стерто з лиця землі!
показать весь комментарий
15.02.2024 09:21 Ответить
Мда , Пи*деть не в колокола стучать, желаем этому ливеру обосраться 12 кг, вприпрыжку, при видя нашего дрона.
показать весь комментарий
15.02.2024 11:28 Ответить
Ленін чесно написав: "Ми повинні завоювати Україну", що і зробив. А потім прописав у Конституції пункт, за яким Україна і вийшла з імперії Зла.
А тепер, якщо і не буде на кордоні між Україною і Росією справжньої Китайської стіни, то вона буде точно в головах у людей.
показать весь комментарий
15.02.2024 11:29 Ответить
москаль вдягнув церковний камуфляж і наспівує з бронє-алтаря вєтхій устав вс ссср
показать весь комментарий
15.02.2024 11:48 Ответить
Яка може бути свята вода у сатани із московії? У кацапів завжди було прийнято переодягатися, та видавати себе за інших. Ось цей сатаніст переодягнувся одночасно у військового і попа, а сам чорт, терорист, нацист і вбивця.
показать весь комментарий
15.02.2024 12:46 Ответить
Поп Анатолик сожрал все дары под водочку и привез воды из лужи!
показать весь комментарий
15.02.2024 13:19 Ответить
Хто не зовсім в темі, поясню. Більше 10 років російські імперіалісти намагалися щось зліпити на основі ідей євразійства. Але з Гумільова, в якого загарбники Русі - кочівники, і який двічі сидів при Сталіні у в'язниці, і Бжезінського з його шахівницею ідейні вдохновителі нинішніх російських імперіалістів не дуже виходили. І десь у 2010-2012 роках відбувся перехід на православну "концепцію", тоді й почали активно просувати доктрину "русского мира". А цей піп - типовий його представник.
показать весь комментарий
15.02.2024 13:44 Ответить
сама ідея євразійства непогана - її ще Іскандер втілював

але москалі іспоганять будь-яку ідею, просто тому що їм потрібне алібі для вбивства, а не мантра для терплячого щоденного творення
показать весь комментарий
15.02.2024 14:54 Ответить
Жаль, український дрон не прилетів. Попав би батюшко без пересадок прямісінько в рай! Ну нічого, наступного разу...
показать весь комментарий
15.02.2024 13:46 Ответить
Так що там з РПЦ ФСБ в Україні? Чому вони досі не поза законом? Мало доказів колаборації з окупантами? Хтось же покриває їх в зеленій владі.
показать весь комментарий
15.02.2024 15:44 Ответить
как досадно что дрон не розмазал по железу этого *********-гундяевского выродка
показать весь комментарий
15.02.2024 17:22 Ответить
 
 