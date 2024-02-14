Российский священник взобрался на танк и благословил оккупантов на войну: "Мы боремся за свободную Украину в составе России". ВИДЕО
Российский священник приехал в зону боевых действий и взобрался на танк с речью к оккупантам. Поп благословил российских захватчиков и сказал, что главная миссия России – "освободить Украину".
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
"Готовился-готовился, мечтал-мечтал на передок попасть. А когда попал, то облажался и забыл прихватить на "ноль" святые дары", - говорит священник.
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+26 Лантух
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+15 Александр Алекс #466493
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Гундяєв благославляє на порушення заповідей Божих, про що це говорити?
Нехай не буде в тебе інших богів, окрім Мене.
Не вбивай.
Не чужолож.
Не кради.
Не свідчи неправдиво проти ближнього твого.
Не пожадай жінки твого ближнього.
Не пожадай нічого, що є власністю твого ближнього.
гундяй казав "З НЕ ближнім можеш робити ВСЕ - вбивати, насилувати, відбирати майно"
А НЕ Ближній - хто проти москалів
Так шо по Гундяю - Заповіді Господа не порушуються
Поп явно п'яний.
нормальние люди кажуть - плив,плив,а на березі всрався !! Амінь.
а за мізки Украінців забудьте назавжди , мразота кацапська 🤬
А тепер, якщо і не буде на кордоні між Україною і Росією справжньої Китайської стіни, то вона буде точно в головах у людей.
але москалі іспоганять будь-яку ідею, просто тому що їм потрібне алібі для вбивства, а не мантра для терплячого щоденного творення