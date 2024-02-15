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Новости Видео Война
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Неудачная атака оккупантов в купянском лесу: "Танк разорвало! Кассеты выходят! Все, что-ли, побежали!? #баный панадол!". ВИДЕО

Украинские воины отбили атаку оккупантов в купянском лесу: вражеская пехота получила поражение, российские танк и бронемашина повреждены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боя с оккупантами и их переговоры во время атаки, опубликованы в соцсетях.

"Отражение штурма в Купянском лесу благодаря дистанционному минированию из БПЛА и слаженной работе арты. Озвучено радиопереговорами противника. Противник силами одного танка и 2 МТЛБ с десантом пытался штурмовать наши позиции. Сначала танчик подорвался на ТМ-62 + + отработали наши кассеты. После этого МТЛБ начали отступать, но по неизвестным причинам одна из них заглохла, весь десант спешился и начал тупо разбегаться, потом снова наша арта ударила кассетами, поразив пехоту противника и мотолигу. Результат: штурм отражен, 1 танк и 1 МТЛБ повреждены", - отмечается в комментарии к видео.

Также смотрите: Спецназовцы ГУР уничтожили вражескую РЛС "Каста-2Е2" вблизи российско-украинской границы. ВИДЕО

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Бойцы 32-й ОМБр уничтожили российскую МТЛБ с десантом благодаря дистанционному минированию. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19375) уничтожение (7023) бой (169) Купянск (648)


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Топ комментарии
+37
По плану (С)
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15.02.2024 11:18
+28
Ниряв за "Цезарем". Не доплив...
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15.02.2024 11:27
+8
"Панадол" - це в ***** нове "паганяло" ?
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15.02.2024 11:12
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Позывной Панадол?
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15.02.2024 11:11 Ответить
"Панадол" - це в ***** нове "паганяло" ?
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15.02.2024 11:12 Ответить
По плану (С)
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15.02.2024 11:18 Ответить
Ниряв за "Цезарем". Не доплив...
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15.02.2024 11:27 Ответить
Йому не сказали,що Яуза в Чорне море не впадає?Ну,побажаємо Колі міцного здоров'я і передаємо йому душевну пісню.
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15.02.2024 12:24 Ответить
Его течением из ******* в Яузу принесло.
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15.02.2024 12:44 Ответить
А ему пох, главное нырнуть!
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15.02.2024 13:29 Ответить
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15.02.2024 15:49 Ответить
Ги
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15.02.2024 11:38 Ответить
Це йому раки звіздюлєй вломили як окупанту їхніх вод.
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15.02.2024 11:53 Ответить
Оце діло, так би і з іншими генералами
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15.02.2024 12:01 Ответить
Німецькими?
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15.02.2024 14:22 Ответить
Не Панадол, а "Нафталін"
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15.02.2024 11:18 Ответить
Какой "панадол"?
Там сплошной "ибупрофен"...
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15.02.2024 11:56 Ответить
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15.02.2024 13:06 Ответить
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15.02.2024 14:00 Ответить
Наші воїни молодці.
А чи не можна прибрати з усіх відео цю ******* на всю голову музику?
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16.02.2024 02:01 Ответить
 
 