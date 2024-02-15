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"Технологический" взрыв на оборонном заводе "Роскосмоса" в Алтайском крае РФ. ВИДЕО

В районе оборонного предприятия в Алтайском крае РФ раздался мощный взрыв. Местное начальство объяснило его "технологическим процессом"

Как сообщает Цензор.НЕТ, местные жители сняли столб дыма, который появился в результате "технологического процесса".

"Утром 15 февраля жители Бийска услышали взрыв и увидели столб дыма над городом. Взрыв мог произойти на входящем в госкорпорацию "Роскосмос" заводе АО "Федеральный научно-производственный центр Алтай" и производящем боеприпасы, твердотопливные заряды ракетных двигателей и взрывчатку. Начальство традиционно объясняет взрывы на военных предприятиях "короткими замыканиями". Но на случай, если взрыв особенно мощный и дым поднимается к небесам, придумана новая формулировка: "особенности технологического процесса", - отмечается в комментарии к опубликованному в соцсетях видео.

Смотрите также: Твою мать, господи! - в российском Туапсе взрыв и пожар на энергетическом объекте. ВИДЕО

Также смотрите: Русский космический корабль, иди по известному курсу! Авария межпланетной станции "Луна-25" в ФОТОжабах

Автор: 

взрыв (6772) Роскосмос (59) россия (95683)


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Топ комментарии
+41
Бажано , щоб по всій росіі так вибухало 😠
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15.02.2024 11:55
+26
"Процес" уже в процесі! Процес пішов....
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15.02.2024 11:55
+12
Та ні , то не вибух , то завод перейшов на свєрхзвук . Ну як завжди у кацапів .
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15.02.2024 11:57
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Бажано , щоб по всій росіі так вибухало 😠
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15.02.2024 11:55 Ответить
"Процес" уже в процесі! Процес пішов....
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15.02.2024 11:55 Ответить
Технологічний прорив.
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15.02.2024 12:39 Ответить
Технологічний процес треба згортати, робітників чмобілізувати, видати лапьорні сапатки і на фронт, За хутіна ...
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15.02.2024 12:49 Ответить
докурілісь алкашня
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15.02.2024 11:56 Ответить
Та ні , то не вибух , то завод перейшов на свєрхзвук . Ну як завжди у кацапів .
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15.02.2024 11:57 Ответить
ГУР наш мабуть також приймав участь в "технологічному процесі")), принаймні, мені б цього дуже хотілося!
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15.02.2024 11:58 Ответить
бАданов літачками займається - йому не до цього!
і відстежує потенційні небезпеки на Заході для наших політиків!
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15.02.2024 12:03 Ответить
Краще б Великий на всій території рашки!
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15.02.2024 11:58 Ответить
Ой,яка гарна новина! Технолологічні процеси росії перекосило!....
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15.02.2024 11:58 Ответить
Місто подумало - навчання идуть
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15.02.2024 11:58 Ответить
АлтНР не хочет кормить мацкву!
АлтНР не станет на колени!
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15.02.2024 12:00 Ответить
Алтайскі шахтарі щось у шахті "технологічне" знайшли
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15.02.2024 12:00 Ответить
Буданов він такий... Суворий мен!
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15.02.2024 12:01 Ответить
Херой бАданов може тільки літачками гратися...
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15.02.2024 12:04 Ответить
По Белгороду:

https://t.me/tlknewsua TLk News

https://t.me/tlknewsua/13829

А теперь внимание, Додики полупокерные.

Нет, на видео это не ваш сосед ковер вытряхивает. И даже не какашки из укрытий лопатой выносит.

На видео очередные звуки пакета града, который стоит у вас на дежурстве и когда «надо» - а точнее когда ваша днищенская военная администрация в очередной раз засунула на запуск ракету 78 года с неправильным хранением, которая отсырела и при разгоне запустила протокол самоуничтожения (он есть в любой ракете ПВО) -

ЧТО Б СКРЫТЬ СВОЙ ***** ОНИ ЗАПУСКАЮТ ПО ВАМ ЖЕ ГРАДЫ !!!!!

СТОЯТ ЭТИ ГРАДЫ В РАЙОНЕ ПОЛЕЙ ТАВРОВО, СОЛОМИНО И ТОПЛИНКА.

Видео https://t.me/tlknewsua/13829
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15.02.2024 12:04 Ответить
Цікава і доволі дієва технологія!
Треба поширити досвід цього технологічного процесу на всі підприємства московії!
Звісно, під гаслами "аналагавнєт", "імпартазамєщєніє" і "санкціі нам только на пользу"
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15.02.2024 12:07 Ответить
Куня тоже от технологического процесса утопился ?
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15.02.2024 12:10 Ответить
таки шо з тім пореченковім??? він подох чі ні???
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15.02.2024 12:12 Ответить
Офіційно! Пореченков уже на концерті в Кобзона!
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15.02.2024 12:14 Ответить
Вы уверены?
Ни одно серьезное издание не подтвердило пока этой информации
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15.02.2024 12:56 Ответить
А що з ним?
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15.02.2024 12:39 Ответить
ёжика съел
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15.02.2024 12:44 Ответить
Вчера появилась инфа
Что Пореченкова в авто взорвали в Донецке
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15.02.2024 15:26 Ответить
По технолгии для обновления станочного парка завод должен регулярно взлетать на воздух.
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15.02.2024 12:16 Ответить
Обрали нового Папу!
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15.02.2024 12:18 Ответить
Плановый хлопок! 👌
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15.02.2024 12:39 Ответить
Гой-да, ...лять у космосi, ну й ***********
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15.02.2024 13:18 Ответить
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15.02.2024 13:57 Ответить
Киев за три дня ..... У белгорода нужно помощи просить

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15.02.2024 20:12 Ответить
"Гойда,пляя, гойда!"Ну якось так...
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15.02.2024 20:17 Ответить
 
 