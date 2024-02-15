"Технологический" взрыв на оборонном заводе "Роскосмоса" в Алтайском крае РФ. ВИДЕО
В районе оборонного предприятия в Алтайском крае РФ раздался мощный взрыв. Местное начальство объяснило его "технологическим процессом"
Как сообщает Цензор.НЕТ, местные жители сняли столб дыма, который появился в результате "технологического процесса".
"Утром 15 февраля жители Бийска услышали взрыв и увидели столб дыма над городом. Взрыв мог произойти на входящем в госкорпорацию "Роскосмос" заводе АО "Федеральный научно-производственный центр Алтай" и производящем боеприпасы, твердотопливные заряды ракетных двигателей и взрывчатку. Начальство традиционно объясняет взрывы на военных предприятиях "короткими замыканиями". Но на случай, если взрыв особенно мощный и дым поднимается к небесам, придумана новая формулировка: "особенности технологического процесса", - отмечается в комментарии к опубликованному в соцсетях видео.
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АлтНР не станет на колени!
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А теперь внимание, Додики полупокерные.
Нет, на видео это не ваш сосед ковер вытряхивает. И даже не какашки из укрытий лопатой выносит.
На видео очередные звуки пакета града, который стоит у вас на дежурстве и когда «надо» - а точнее когда ваша днищенская военная администрация в очередной раз засунула на запуск ракету 78 года с неправильным хранением, которая отсырела и при разгоне запустила протокол самоуничтожения (он есть в любой ракете ПВО) -
ЧТО Б СКРЫТЬ СВОЙ ***** ОНИ ЗАПУСКАЮТ ПО ВАМ ЖЕ ГРАДЫ !!!!!
СТОЯТ ЭТИ ГРАДЫ В РАЙОНЕ ПОЛЕЙ ТАВРОВО, СОЛОМИНО И ТОПЛИНКА.
Видео https://t.me/tlknewsua/13829
Треба поширити досвід цього технологічного процесу на всі підприємства московії!
Звісно, під гаслами "аналагавнєт", "імпартазамєщєніє" і "санкціі нам только на пользу"
Ни одно серьезное издание не подтвердило пока этой информации
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