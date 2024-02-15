"Технологический" взрыв на оборонном заводе "Роскосмоса" в Алтайском крае РФ. ВИДЕО

В районе оборонного предприятия в Алтайском крае РФ раздался мощный взрыв. Местное начальство объяснило его "технологическим процессом"

Как сообщает Цензор.НЕТ, местные жители сняли столб дыма, который появился в результате "технологического процесса".

"Утром 15 февраля жители Бийска услышали взрыв и увидели столб дыма над городом. Взрыв мог произойти на входящем в госкорпорацию "Роскосмос" заводе АО "Федеральный научно-производственный центр Алтай" и производящем боеприпасы, твердотопливные заряды ракетных двигателей и взрывчатку. Начальство традиционно объясняет взрывы на военных предприятиях "короткими замыканиями". Но на случай, если взрыв особенно мощный и дым поднимается к небесам, придумана новая формулировка: "особенности технологического процесса", - отмечается в комментарии к опубликованному в соцсетях видео.

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