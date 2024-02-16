РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8464 посетителя онлайн
Новости Видео Война
3 668 70

Мы должны приучить Россию уважать других и искать путь к миру, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна укрепить союзы и альянсы с ЕС и НАТО для достижения мира.

Об этом глава государства заявил на открытии Международной выставки "Перекресток: 1000 лет совместной истории Швеции и Украины", передает Цензор.НЕТ.

"Украина никогда не хотела войны, которая сейчас, которая кажется анахронически неуместной в ХХІ веке, напоминая XIX или даже XVII век. Неспровоцированная и преступная российская агрессия – это отражение злой части человеческой души, которая борется за господство, презирает жизнь и которая ничего не научилась по истории, хотя любит об истории вспоминать.

Нашим народам, украинскому и шведскому уже приходилось защищаться от такого зла. Мы видели, как другие народы подвергались власти худшего в человеческой природе, как Россия сейчас, и начинали войны против свободы других", - отметил он.

По словам Зеленского, Европа научилась это преодолевать – научилась подчиняться правилам мира, совести и уважению к другим.

Также смотрите: Ситуация на границе с Польшей – это очевидное нарушение принципов солидарности, - Зеленский. ВИДЕО

"Европа научилась строить мир. И мы должны сохранить этот опыт – архитектуру сотрудничества в Европе и в Атлантическом пространстве, которая работает ради нашей общей безопасности".

Мы должны укрепить наши союзы и альянсы, чтобы они были реально способны защищать жизнь и в современную эпоху, и в будущем. Чтобы XXI век все же отличался от XIX или XVII – отличался именно миром. Надежным миром. Длительным миром. Миром, который не разрушит ни один реваншист. ...

Мы должны приучить Россию уважать других. Мы должны заставить ее искать путь к миру. И это может быть. Помним: в историю входят не те, кому было легко и кто смирился, а те, кому было сложно, но они выстояли", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел заседание с Советом по поддержке предпринимательства

Автор: 

Зеленский Владимир (20452) россия (95638) Швеция (1004)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+26
показать весь комментарий
16.02.2024 11:02
+21
Це в творить той, що стояв перед хутіном рачки
показать весь комментарий
16.02.2024 11:05
+17
курва, яка не поважала власну державу, яка просувала москальські наративи, реготала з України та витирала об неї свої брудні копита зі сцени, тепер закликає до поваги ... цинічна брехлива гидота.
показать весь комментарий
16.02.2024 11:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
16.02.2024 11:02 Ответить
ГЕНІТАЛЬНО ! Бравіссімо !
показать весь комментарий
16.02.2024 11:03 Ответить
Може і в нас влада почне поважати опозицію, справжню проевропейську, а не опезеже, яка стала придатком слуг?
показать весь комментарий
16.02.2024 12:29 Ответить
Стронг спич оф зе стронг лидер.
показать весь комментарий
16.02.2024 11:04 Ответить
Це в творить той, що стояв перед хутіном рачки
показать весь комментарий
16.02.2024 11:05 Ответить
от і я не вірю, кожному його слову не вірю.
показать весь комментарий
16.02.2024 11:09 Ответить
бреше, курва, як дихає
показать весь комментарий
16.02.2024 11:10 Ответить
Бог им разрешает обманывать гоев.
показать весь комментарий
16.02.2024 13:36 Ответить
влучненько
показать весь комментарий
16.02.2024 13:38 Ответить
це вони так собі придумали
показать весь комментарий
16.02.2024 15:07 Ответить
Тобі трампа мало чого заповз сюди,вір трампу
показать весь комментарий
16.02.2024 13:41 Ответить
це ти про себе.
показать весь комментарий
17.02.2024 04:09 Ответить
Поки йде до того, що це росія примусить Захід поважати себе та шукати шлях до міра з нею.
показать весь комментарий
16.02.2024 11:06 Ответить
Та ну иого нах - рашку вчити -- бити треба -- нема чим
показать весь комментарий
16.02.2024 11:06 Ответить
А воно по виставкам скаче
показать весь комментарий
16.02.2024 11:07 Ответить
так Зє!лупа базлав шо нікаму нічо нє должєн. Тока папє с мамой
показать весь комментарий
16.02.2024 11:08 Ответить
Закон про канабіс вже працює !
показать весь комментарий
16.02.2024 11:09 Ответить
каннабис, переименование улиц, клоун-марафон, сериальчики, ток-шоу. вот честно, впечатление что главклоун уже всех победил, и остались нерешенными только вышеназванные темы.
показать весь комментарий
16.02.2024 11:23 Ответить
відпусти Червінського на волю, не тримай Пороха на цепку учОного свина Стефанчука, увімкни, там де й було, 5й прямий еспресо, про Залужного - ще не раз пошкодуєш, ...................... а після разглагольствуй на останніх гастролях "про большой тєатр і кораблі у ньому", дебіл криворожений зі справкою йуриста , у якого Конституція України висить у сортирі...
понавибирали, блін, лайна підЗаборного,, 73%
показать весь комментарий
16.02.2024 11:10 Ответить
Наказ на заборону виїзду Порошенко на Мбнхенську конференцію по безпеці є наслідком інформації, яку російські джерела передали безпосередньо вищому керівництву України. Головне питання , яке збирався обговорювати Порошенко з Шольцем стосувалось посередництва Германії на отримання артилерійського боєзапасу з США по системі продажу надлишкових активів. США за символічну плату може передати Україні через Германію біля 1 млн. снарядів 155-мм з коефіцієнтом неспрацювання вище 5%, які визнані в США "надлишковими" і підлягають утилізації. Говорити з Зеленським Байден не бажає, перш за все по причинам витоку інформації, тому хоче використати структури Порошенко для легального експорту з Германії до України цього вантажу. Розвідка РФ спрацювала, інформацію отримано з Германії і Зеленський блокував юридичне оформлення постачання.

Politico: "Франція, Греція та Кіпр заблокували рішення щодо закупівлі *********** для України поза блоком". Такий варіант про термінову закупівлю снарядів не у власних виробників, щоб оперативно покрити фатальний їх дефіцит у ЗСУ, мав загальну підтримку на початку цього року. Вже не має. Зміна дуже різка й відбулася саме в лютому. Щодо Греції та Кіпру ще можна було б вигадувати якісь пояснення. А от позиція Франції цілком зрозуміла. Після звільнення Zеленським Залужного й подальшого бикування влади в середині країни, там поскасовували візити, включно й з асоціацією, яка мала б сприяти допомозі для України. Тут уже не відбрешешся

Укрсучвлада розпочала саботаж і диверсії проти союзників та двопартійної підтримки України в США вже давно. Але раніше це ще можна було списувати на тупість і елементарну бидлакуватість. А от з вересня вже все йшло планомірно... Тож, вітаю всіх, хто обрав нам цей вирок і хто досі демонструє йому підтримку, ви можете таки добитися свого. Бо завдання в 2019-му було поставлене чітко - створити передумови, аби в 2030-ті світ увійшов без такої держави, як Україна...
показать весь комментарий
16.02.2024 11:38 Ответить
курва, яка не поважала власну державу, яка просувала москальські наративи, реготала з України та витирала об неї свої брудні копита зі сцени, тепер закликає до поваги ... цинічна брехлива гидота.
показать весь комментарий
16.02.2024 11:12 Ответить
Це точно підмітив, власну. Пейсаті привласнили Україну, грабують по-чорному і знищують українців, бо дурні які вибрали їх дозволяють це робити
показать весь комментарий
16.02.2024 15:21 Ответить
Поц зелений, іди *уйлу в очко заглянь!
Брехуняра продажна! За скільки Україну в омані продало???
показать весь комментарий
16.02.2024 11:12 Ответить
клован, ты и твои холуи, личные политические амбиции, поставили выше судьбы страны. почему не выпустили за границу Порошенко? в отличии от абдристовича, он ехал пытаться договориться о дальнобойном оружии. клован тебе обидно что в обход тебя ведут переговоры?
показать весь комментарий
16.02.2024 11:14 Ответить
"да, я такой!" (с) Зеленський.
показать весь комментарий
16.02.2024 11:18 Ответить
скажу честно, в 2022 я был о нем другого, более лучшего мнения.
показать весь комментарий
16.02.2024 11:21 Ответить
Після 2004, так саме 2004, а не 2014, з ним стало все зрозуміло, на чиєму він боці. Але суспільство тоді взагалі агресією росії не переймалось, дружили па братски
показать весь комментарий
16.02.2024 12:35 Ответить
Який шлях до миру, убоге..роїся розуміє тільки мову сили! По @блу отримати, й потім сотнями років данину сплачувати. І сидіти скавчати у гівні.

З ними не можна вести ніякі перемовини..
показать весь комментарий
16.02.2024 11:15 Ответить
Потужний ********** повчає гейропейців, як не ********...
Сюр...
показать весь комментарий
16.02.2024 11:15 Ответить
Зєлєнскій не син України, а її кат.
показать весь комментарий
16.02.2024 11:16 Ответить
вирок.
він сам себе так обізначив, хочя сам тоді не розумів наскільки він був правий
показать весь комментарий
16.02.2024 11:18 Ответить
Злодії не виносять вироки. Злодії крадуть. В нашому випадку, перемогу.
показать весь комментарий
16.02.2024 11:23 Ответить
так,
а вкрадена в України перемога - це і є вирок.
коло замкнулося.
показать весь комментарий
16.02.2024 11:25 Ответить
"Ще не в...крали в України" її перемогу.
Ще нам, браття українці, посміхнеться доля"....
показать весь комментарий
16.02.2024 11:52 Ответить
надією і живимо
показать весь комментарий
16.02.2024 11:54 Ответить
"Ми чуда хочемо"...
показать весь комментарий
16.02.2024 11:55 Ответить
чудо вже на Банковій років як з 5.
два чуда в одно місце? - це навряд...
хочя так, все одне ждемо...
показать весь комментарий
16.02.2024 11:59 Ответить
Це потужне 100100 прочитання тексту, без сумніву, талановитого спічрайтера Литвина
показать весь комментарий
16.02.2024 11:17 Ответить
https://twitter.com/i/status/1758375617412640924 важкий ранок
показать весь комментарий
16.02.2024 11:18 Ответить
Походу не розуміє навіть де він))
показать весь комментарий
16.02.2024 11:20 Ответить
Пи...дець.
І як тепер це розвидіти?..
показать весь комментарий
16.02.2024 11:29 Ответить
льогко. Через зелені окуляри.
показать весь комментарий
16.02.2024 17:18 Ответить
Спершу навчися поважати свою країну і Конституцію, а вже потім роздавай свої «лайф-хаки».
показать весь комментарий
16.02.2024 11:19 Ответить
Кожен день дивишся ці гундосики, і на думці тільки одне. Був фільм "День Бабака", а у нас вже давно кожен день повторюється "День Осла".
показать весь комментарий
16.02.2024 11:23 Ответить
Та невже?!
І давно це "ми повинні"?
І куди подівся мир в очах ху,,,ла, який ти бачив?
показать весь комментарий
16.02.2024 11:25 Ответить
Що він несе??
показать весь комментарий
16.02.2024 11:26 Ответить
Почати треба з себе, привчитись поважати інших.
показать весь комментарий
16.02.2024 11:26 Ответить
Ригать охота вже від нього.
показать весь комментарий
16.02.2024 11:27 Ответить
Головне *******, ******* та ще раз *******.
показать весь комментарий
16.02.2024 11:27 Ответить
А как с челноками в Крым,летом будут?
показать весь комментарий
16.02.2024 11:27 Ответить
Мир...пабєділа дружба...
показать весь комментарий
16.02.2024 11:27 Ответить
Уже писал, повторю. Это не президент. Это актер играющий роль президента. Он некомпетентен в управленческих решениях и законодательстве, он никогда не руководил большой корпорацией типа IBM где мог бы набраться опыта, он не заканчивал ВУЗ по основам госуправления. Это паяц с гитарой на сцене.
показать весь комментарий
16.02.2024 11:30 Ответить
то була піаніна
показать весь комментарий
16.02.2024 11:34 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2024 11:43 Ответить
людина-оркестр!
показать весь комментарий
16.02.2024 11:45 Ответить
Есть термин "свадебный генерал" про генерала кторый в форме с наградами ходит по свадьбам чтоб придать им статус. А здесь "свадебный президент" который все что умеет это подписывать бумажки которые ему приносят. Понять что там и увидеть минусы и плюсы, паяц со сцены не способен.
показать весь комментарий
16.02.2024 11:47 Ответить
яка в нього від тебе різниця
показать весь комментарий
16.02.2024 13:39 Ответить
онукі лабають в 4 руки і співають.
і що цікаво, саме руками!!!
хто на шо вчився....
показать весь комментарий
16.02.2024 11:40 Ответить
учитель плятьььь,котрий може хіба що навчити як брехати і членом на роялі рашистську попсу лабати...
показать весь комментарий
16.02.2024 11:34 Ответить
Та да, повільно просираючи війну, ти звичайно привчих поважати себе.
показать весь комментарий
16.02.2024 11:35 Ответить
...бред зэШки...Одно средство,что понимают болота мацковии:выжигать полностью все,бить до тех пор,чтобы ничего боеспособного не осталось...говорить с тварями болот мацковии не о чем...
показать весь комментарий
16.02.2024 11:59 Ответить
Роϟϟію потрібно не вчити, а знищити як державне утворення. А тобі, працювати над тим щоб об'єднати держави світу над втіленням цієї цілі в життя.
показать весь комментарий
16.02.2024 12:00 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2024 12:22 Ответить
Мы должны приучить Россию уважать других и искать путь к миру, - Зеленский. Источник:

НЕ МЫ, А ТЫ ДОЛЖЕН....А МЫ ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНЫ ВОВА ПЕРЕСТАНЬ ВОРОВАТЬ и народ к тебе потянется
показать весь комментарий
16.02.2024 13:50 Ответить
ці дебільні креативні відосіки вже в горлі стоять
показать весь комментарий
16.02.2024 13:50 Ответить
ти спочатку навчись поважати своїх громадян зелений мерзотник
показать весь комментарий
16.02.2024 14:12 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2024 22:23 Ответить
 
 