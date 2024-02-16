Мы должны приучить Россию уважать других и искать путь к миру, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна укрепить союзы и альянсы с ЕС и НАТО для достижения мира.

Об этом глава государства заявил на открытии Международной выставки "Перекресток: 1000 лет совместной истории Швеции и Украины", передает Цензор.НЕТ.

"Украина никогда не хотела войны, которая сейчас, которая кажется анахронически неуместной в ХХІ веке, напоминая XIX или даже XVII век. Неспровоцированная и преступная российская агрессия – это отражение злой части человеческой души, которая борется за господство, презирает жизнь и которая ничего не научилась по истории, хотя любит об истории вспоминать.

Нашим народам, украинскому и шведскому уже приходилось защищаться от такого зла. Мы видели, как другие народы подвергались власти худшего в человеческой природе, как Россия сейчас, и начинали войны против свободы других", - отметил он.

По словам Зеленского, Европа научилась это преодолевать – научилась подчиняться правилам мира, совести и уважению к другим.

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"Европа научилась строить мир. И мы должны сохранить этот опыт – архитектуру сотрудничества в Европе и в Атлантическом пространстве, которая работает ради нашей общей безопасности".

Мы должны укрепить наши союзы и альянсы, чтобы они были реально способны защищать жизнь и в современную эпоху, и в будущем. Чтобы XXI век все же отличался от XIX или XVII – отличался именно миром. Надежным миром. Длительным миром. Миром, который не разрушит ни один реваншист. ...

Мы должны приучить Россию уважать других. Мы должны заставить ее искать путь к миру. И это может быть. Помним: в историю входят не те, кому было легко и кто смирился, а те, кому было сложно, но они выстояли", - подытожил он.

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