Мы должны приучить Россию уважать других и искать путь к миру, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна укрепить союзы и альянсы с ЕС и НАТО для достижения мира.
Об этом глава государства заявил на открытии Международной выставки "Перекресток: 1000 лет совместной истории Швеции и Украины", передает Цензор.НЕТ.
"Украина никогда не хотела войны, которая сейчас, которая кажется анахронически неуместной в ХХІ веке, напоминая XIX или даже XVII век. Неспровоцированная и преступная российская агрессия – это отражение злой части человеческой души, которая борется за господство, презирает жизнь и которая ничего не научилась по истории, хотя любит об истории вспоминать.
Нашим народам, украинскому и шведскому уже приходилось защищаться от такого зла. Мы видели, как другие народы подвергались власти худшего в человеческой природе, как Россия сейчас, и начинали войны против свободы других", - отметил он.
По словам Зеленского, Европа научилась это преодолевать – научилась подчиняться правилам мира, совести и уважению к другим.
"Европа научилась строить мир. И мы должны сохранить этот опыт – архитектуру сотрудничества в Европе и в Атлантическом пространстве, которая работает ради нашей общей безопасности".
Мы должны укрепить наши союзы и альянсы, чтобы они были реально способны защищать жизнь и в современную эпоху, и в будущем. Чтобы XXI век все же отличался от XIX или XVII – отличался именно миром. Надежным миром. Длительным миром. Миром, который не разрушит ни один реваншист. ...
Мы должны приучить Россию уважать других. Мы должны заставить ее искать путь к миру. И это может быть. Помним: в историю входят не те, кому было легко и кто смирился, а те, кому было сложно, но они выстояли", - подытожил он.
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Politico: "Франція, Греція та Кіпр заблокували рішення щодо закупівлі *********** для України поза блоком". Такий варіант про термінову закупівлю снарядів не у власних виробників, щоб оперативно покрити фатальний їх дефіцит у ЗСУ, мав загальну підтримку на початку цього року. Вже не має. Зміна дуже різка й відбулася саме в лютому. Щодо Греції та Кіпру ще можна було б вигадувати якісь пояснення. А от позиція Франції цілком зрозуміла. Після звільнення Zеленським Залужного й подальшого бикування влади в середині країни, там поскасовували візити, включно й з асоціацією, яка мала б сприяти допомозі для України. Тут уже не відбрешешся
Укрсучвлада розпочала саботаж і диверсії проти союзників та двопартійної підтримки України в США вже давно. Але раніше це ще можна було списувати на тупість і елементарну бидлакуватість. А от з вересня вже все йшло планомірно... Тож, вітаю всіх, хто обрав нам цей вирок і хто досі демонструє йому підтримку, ви можете таки добитися свого. Бо завдання в 2019-му було поставлене чітко - створити передумови, аби в 2030-ті світ увійшов без такої держави, як Україна...
Брехуняра продажна! За скільки Україну в омані продало???
З ними не можна вести ніякі перемовини..
Сюр...
він сам себе так обізначив, хочя сам тоді не розумів наскільки він був правий
а вкрадена в України перемога - це і є вирок.
коло замкнулося.
Ще нам, браття українці, посміхнеться доля"....
два чуда в одно місце? - це навряд...
хочя так, все одне ждемо...
І як тепер це розвидіти?..
І давно це "ми повинні"?
І куди подівся мир в очах ху,,,ла, який ти бачив?
і що цікаво, саме руками!!!
хто на шо вчився....
НЕ МЫ, А ТЫ ДОЛЖЕН....А МЫ ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНЫ ВОВА ПЕРЕСТАНЬ ВОРОВАТЬ и народ к тебе потянется