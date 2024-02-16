Раненый оккупант покончил с собой, заложив гранату под бронежилет. ВИДЕО беспилотника 18+
Раненый россиянин убил себя на поле боя, заложив гранату под бронежилет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент самоуничтожения захватчика был снят камерой украинского беспилотника.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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... і померти від своєї гранати
мрія кожного кацапа
так будьмо панове - щоб ця мрія здійснилася у ВСІХ 135 млн. кацапів!!!
теперь этот терпила не сдохнет от метилового алкоголя, под колёсами бухого кацапского чиновника или в банальной пьяной поножовщине... - а за идею - во имя золотого йоршика на унитазе сцаря идиотов-холопов
їм "хоть камні с нєба..."
Гнида з болот!
https://www.youtube.com/watch?v=td7sujfdfwc
лисиць, ворон, мишей і іншої живності