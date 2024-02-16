Раненый оккупант покончил с собой, заложив гранату под бронежилет. ВИДЕО беспилотника 18+

Раненый россиянин убил себя на поле боя, заложив гранату под бронежилет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент самоуничтожения захватчика был снят камерой украинского беспилотника.

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