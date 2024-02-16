РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8339 посетителей онлайн
Новости Видео Война
22 178 42

Раненый оккупант покончил с собой, заложив гранату под бронежилет. ВИДЕО беспилотника 18+

Раненый россиянин убил себя на поле боя, заложив гранату под бронежилет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент самоуничтожения захватчика был снят камерой украинского беспилотника.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Оккупант застрелился в воронке от снаряда во время боя в Крынках. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19331) самоубийство (1002)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+47
нельзя было подорвать эту гранату в своем Тамбове, вместе с самкой и личинками ?
показать весь комментарий
16.02.2024 12:28
+27
Боже, які вони упороті. Готови подихати завжди і всюду.
показать весь комментарий
16.02.2024 12:27
+24
Самі не хочуть жити і іншим не дають. Це не просто помилка природи, це поза розумінням...
показать весь комментарий
16.02.2024 12:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Норм ...
показать весь комментарий
16.02.2024 12:25 Ответить
Побачити ШИРОКІ НЕБОКРАЙНІ СТЕПИ НЕНЬКИ УКРАЇНИ
... і померти від своєї гранати
мрія кожного кацапа
так будьмо панове - щоб ця мрія здійснилася у ВСІХ 135 млн. кацапів!!!
показать весь комментарий
16.02.2024 12:38 Ответить
Згоден з Вами,але ,краще б вони дивились на Україну в себе вдома по ТБ і підривалися там-же.
показать весь комментарий
16.02.2024 14:54 Ответить
Взяв би собі напарника,хоча б одного.А то малорентабельне використання гранати,непорядок!
показать весь комментарий
16.02.2024 14:12 Ответить
+ +
показать весь комментарий
16.02.2024 12:26 Ответить
Боже, які вони упороті. Готови подихати завжди і всюду.
показать весь комментарий
16.02.2024 12:27 Ответить
Самі не хочуть жити і іншим не дають. Це не просто помилка природи, це поза розумінням...
показать весь комментарий
16.02.2024 12:50 Ответить
нельзя было подорвать эту гранату в своем Тамбове, вместе с самкой и личинками ?
показать весь комментарий
16.02.2024 12:28 Ответить
....сила ***** в дебілах узкого міра..
теперь этот терпила не сдохнет от метилового алкоголя, под колёсами бухого кацапского чиновника или в банальной пьяной поножовщине... - а за идею - во имя золотого йоршика на унитазе сцаря идиотов-холопов
показать весь комментарий
16.02.2024 12:28 Ответить
на раZZії НЕмає людей...-там раби та біоматеріал...

їм "хоть камні с нєба..."
показать весь комментарий
16.02.2024 13:03 Ответить
Поільше б таких "хароших рускіх"...
показать весь комментарий
16.02.2024 12:28 Ответить
Верной дорогой идете товарищи!
показать весь комментарий
16.02.2024 12:29 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2024 12:35 Ответить
гарно! прихожу сюди псіхіку восстанавлівать)
показать весь комментарий
16.02.2024 12:36 Ответить
відновлювати))))
показать весь комментарий
16.02.2024 12:46 Ответить
треба було раніше це робити
показать весь комментарий
16.02.2024 12:37 Ответить
Він знав скільки він накоїв злочинів, що на життя він не заслуговував.
показать весь комментарий
16.02.2024 12:38 Ответить
На московії не можна було так зробити!
Гнида з болот!
показать весь комментарий
16.02.2024 12:39 Ответить
А шо то за інтерактивчік, лайки ставлять при зйомці 😂
показать весь комментарий
16.02.2024 12:45 Ответить
одразу зрозумів, що його з такою вагою ніхто не потягне на евакуацію..., тому рішення взагалі правильне..., підтримую...
показать весь комментарий
16.02.2024 12:46 Ответить
там уже крові залишилося, щоб тільки кільце вирвати - підтримую!
показать весь комментарий
16.02.2024 14:16 Ответить
Є така тема. Шукаєте через searchBOT в телеграмі канали по російських містах та постите такого плана відео з пропагандою по типу: " Смерть чекає окупантів в Україні!" "Рашистів відправляють на фарш в Україну!" тощо. Якщо ви на пенсії, маєте купу вільного часу, недієздатний, жінка, студент, учень, то це буде ваш персональний вклад, що, можливо, хтось передумає йти на війну чи втече від могілізації. Наіть одна людина - це збережений дрон для іншого окупанта!
показать весь комментарий
16.02.2024 12:53 Ответить
Що характерно, обходяться без загороджувальних загонів. Як вони навчилися відключати рефлекси самозбереження?
показать весь комментарий
16.02.2024 12:53 Ответить
тобі загони доповіли, що їх там немає?
показать весь комментарий
16.02.2024 14:18 Ответить
Нi. Я сам здогадався.
показать весь комментарий
16.02.2024 15:24 Ответить
Догадливий ти наш....
показать весь комментарий
16.02.2024 15:27 Ответить
Я й сам знаю.
показать весь комментарий
16.02.2024 15:32 Ответить
в колонии на один рот меньше
показать весь комментарий
16.02.2024 12:53 Ответить
А так хотелось 200 000 фублей "заработать" Финал у всех "освободителей" одинаковый. Сдох, даже не держав эти деньги в руках. А так бы мог их заработать другим способом.Но они работать не хотят, а хотят только убивать и мародерничать.
показать весь комментарий
16.02.2024 13:00 Ответить
- Мама говорит, что ты хороший, но слабохарактерный (с)

https://www.youtube.com/watch?v=td7sujfdfwc
показать весь комментарий
16.02.2024 13:03 Ответить
Дык, в том-то и петрушка... Хороший (по-нашему плохий) почему? Бо слабохарактерный - всем угождает.
показать весь комментарий
16.02.2024 13:24 Ответить
Знатное самогубство.
показать весь комментарий
16.02.2024 13:25 Ответить
Все як пише кацапська інструкція зробив
показать весь комментарий
16.02.2024 13:41 Ответить
За кого этот бурятский ливер здох ? А какой красивый жест, бурято-кацапскому примеру, вот я ливер Бурятии, вывалю кишки протухшим кумысом...Даже собаки не едят широкоформатных бурятов , только полевые крысы.
показать весь комментарий
16.02.2024 17:11 Ответить
півтора центнера корму для
лисиць, ворон, мишей і іншої живності
показать весь комментарий
16.02.2024 17:36 Ответить
Але ж як гуманно - щоб других не побило осколками...
показать весь комментарий
16.02.2024 17:45 Ответить
экспериментатор. Хйло что-то не в тренде, только на других пробует.
показать весь комментарий
16.02.2024 19:58 Ответить
Красівоє...
показать весь комментарий
16.02.2024 21:43 Ответить
от нахера так далеко ехать чтобы сдохнуть. Ну возьми ты ***** и сдохни дома с перепоя!
показать весь комментарий
16.02.2024 23:24 Ответить
Дідом на паличці став
показать весь комментарий
15.04.2024 10:26 Ответить
"Русскіє нє сдаютса !"
показать весь комментарий
17.02.2024 09:05 Ответить
подрываются бо знают что свои его не заберут, а нам он тоже нахер не нужен только лечи орка потом
показать весь комментарий
18.02.2024 13:33 Ответить
 
 