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В российском Ростове раздался взрыв: Власти говорят, что "ПВО не работала". ВИДЕО

Взрыв слышали в разных районах города. Местные власти заявили, что это не работа ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание 161.ru.

В сети публикуют видео с камер наблюдения, на которых раздается мощный взрыв.

Представитель губернатора Ростовской области заявила журналистам, что, по данным военных, это не было работой ПВО.

Также смотрите: В российском Ижевске раздался мощный взрыв. ВIДЕО

Автор: 

взрыв (6764) россия (95638)


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Топ комментарии
+9
Янукович партизанить ...
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16.02.2024 12:53
+8
Яник терміново змінює геолокацію - вирахували....
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16.02.2024 12:56
+6
Ось і шостий дрон знайшовся і дав про себе знати!
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16.02.2024 12:50
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Шоб карась не дрімав.
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16.02.2024 12:47 Ответить
думаєте, вони рибу глушать?)))
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16.02.2024 12:48 Ответить
Янукович партизанить ...
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16.02.2024 12:53 Ответить
Яник терміново змінює геолокацію - вирахували....
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16.02.2024 12:56 Ответить
це суха трава добралася до листів шиферу.
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16.02.2024 18:18 Ответить
Такое .укнуть, мол, караси... Да, кацапы -это даже не пескари. Пукасi какие-то.
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17.02.2024 05:00 Ответить
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16.02.2024 12:48 Ответить
самопідрив
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16.02.2024 12:50 Ответить
Самохлопок
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16.02.2024 14:34 Ответить
Типо , камикадзе задрипанi, в 300-500 км нараисточностью их отстойной военки ?
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17.02.2024 04:54 Ответить
Ось і шостий дрон знайшовся і дав про себе знати!
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16.02.2024 12:50 Ответить
?
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16.02.2024 13:00 Ответить
то чапджейти навчається висловлювати свої думки)...
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16.02.2024 13:06 Ответить
По звуку прилет
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16.02.2024 13:07 Ответить
Та то папєлац перейшов на "сверхзвук" - стандартне поясення у кацапів.
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16.02.2024 13:10 Ответить
Эффект линзы?
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16.02.2024 13:22 Ответить
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16.02.2024 13:26 Ответить
Пляшущего скунсика даЙОшь, а то самозванцев здесь развелось , мама не горюй.
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17.02.2024 04:49 Ответить
Навальний помер в колонії, - росЗМІ.
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16.02.2024 13:28 Ответить
Да и муй с ним, козлом. Нанахабно та зухвало не желал знать, по-правде, чей Крым.
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17.02.2024 04:48 Ответить
Воронеж ,шо там пепео ?
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16.02.2024 13:29 Ответить
ничего страшного,привыкание...
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16.02.2024 14:21 Ответить
ПУТИН ОПЯТЬ ДОМА ВЗРЫВАЕТ !!!
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16.02.2024 19:20 Ответить
Из двух вариантов, дурбыцал-шлепер где сейчас шифруется (Чайна-Эмираты)? бо ща и в подмацковье не ровен час , получишь прилет.
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17.02.2024 04:43 Ответить
 
 