В российском Ростове раздался взрыв: Власти говорят, что "ПВО не работала". ВИДЕО
Взрыв слышали в разных районах города. Местные власти заявили, что это не работа ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание 161.ru.
В сети публикуют видео с камер наблюдения, на которых раздается мощный взрыв.
Представитель губернатора Ростовской области заявила журналистам, что, по данным военных, это не было работой ПВО.
Топ комментарии
+9 роман #583809
показать весь комментарий16.02.2024 12:53
+8 Luk Viktor
показать весь комментарий16.02.2024 12:56
+6 Luk Viktor
показать весь комментарий16.02.2024 12:50
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Hulio
показать весь комментарий16.02.2024 12:47 Ответить Мне нравится 4
Hanka Panyanka
показать весь комментарий16.02.2024 12:48 Ответить Мне нравится 4
роман #583809
показать весь комментарий16.02.2024 12:53 Ответить Мне нравится 9
Luk Viktor
показать весь комментарий16.02.2024 12:56 Ответить Мне нравится 8
Лантух
показать весь комментарий16.02.2024 18:18 Ответить Мне нравится 1
alexandr shamov
показать весь комментарий17.02.2024 05:00 Ответить Мне нравится 0
Безправный
показать весь комментарий16.02.2024 12:48 Ответить Мне нравится 3
три - пятнадцать
показать весь комментарий16.02.2024 12:50 Ответить Мне нравится 2
Nick Nemo
показать весь комментарий16.02.2024 14:34 Ответить Мне нравится 3
alexandr shamov
показать весь комментарий17.02.2024 04:54 Ответить Мне нравится 0
Luk Viktor
показать весь комментарий16.02.2024 12:50 Ответить Мне нравится 6
✘
KosAn30 JT26
показать весь комментарий16.02.2024 13:00 Ответить Мне нравится 1
piligrim
показать весь комментарий16.02.2024 13:06 Ответить Мне нравится 1
Pavel Bortsevych
показать весь комментарий16.02.2024 13:07 Ответить Мне нравится 4
Vitaliy Kasenkov
показать весь комментарий16.02.2024 13:10 Ответить Мне нравится 2
Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий16.02.2024 13:22 Ответить Мне нравится 3
Jimmy Hill
показать весь комментарий16.02.2024 13:26 Ответить Мне нравится 5
alexandr shamov
показать весь комментарий17.02.2024 04:49 Ответить Мне нравится 1
Юра #588583
показать весь комментарий16.02.2024 13:28 Ответить Мне нравится 1
✘
alexandr shamov
показать весь комментарий17.02.2024 04:48 Ответить Мне нравится 1
Юра #588583
показать весь комментарий16.02.2024 13:29 Ответить Мне нравится 5
bigcatwar
показать весь комментарий16.02.2024 14:21 Ответить Мне нравится 1
ПРАВДИВЫЙ
показать весь комментарий16.02.2024 19:20 Ответить Мне нравится 1
alexandr shamov
показать весь комментарий17.02.2024 04:43 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль