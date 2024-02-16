В российском Ростове раздался взрыв: Власти говорят, что "ПВО не работала". ВИДЕО

Взрыв слышали в разных районах города. Местные власти заявили, что это не работа ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание 161.ru.

В сети публикуют видео с камер наблюдения, на которых раздается мощный взрыв.

Представитель губернатора Ростовской области заявила журналистам, что, по данным военных, это не было работой ПВО.

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