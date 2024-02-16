РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8339 посетителей онлайн
Новости Видео Война
29 466 47

Ликвидирована вражеская штурмовая группа и уничтожена бронемашина на улице в Авдеевке: "П#дарасы, сука. Не добежали?". ВИДЕО

Один из украинских бойцов, который держит оборону в Авдеевке, запечатлел уничтоженную вражескую штурмовую и бронемашину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи украинский воин насчитал шесть ликвидированных окупантов.

Также читайте: Рашисты сбрасывают на Авдеевку по 60-80 КАБ в течение суток, - Жорин

Автор: 

Авдеевка (2444) бой (167)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+39
Про що 73% думали у 2019? У яку трагедію перетворилась ваша безвідповідальна поведінка
показать весь комментарий
16.02.2024 13:10
+22
Они и тогда не думали и сейчас вряд ли что-то изменилось
показать весь комментарий
16.02.2024 13:21
+15
Азовці в пастці , а ми радіємо якісь сраній підбитій бронетехніці якої у кацапів дохера .
показать весь комментарий
16.02.2024 13:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там жесть....
показать весь комментарий
16.02.2024 13:08 Ответить
Про що 73% думали у 2019? У яку трагедію перетворилась ваша безвідповідальна поведінка
показать весь комментарий
16.02.2024 13:10 Ответить
Они и тогда не думали и сейчас вряд ли что-то изменилось
показать весь комментарий
16.02.2024 13:21 Ответить
Беда действительно в том что ЗЕ честно выиграл выборы. Кто то мог подумать в 2019 что шут способен на мелкие подлости как не выпускать за границу Порошенко который ехал разговаривать о оружии. то ли дело абдристович - для него зеленый свет.
показать весь комментарий
16.02.2024 14:17 Ответить
Кто мог подумать? Да всем адекватным было ясно, что тварь, открыто ненавидящая Украину, способна на любую подлость. Да плюс отсутствие мозгов и присутствие бегающего взгляда и постоянное потирание носа.
показать весь комментарий
16.02.2024 20:05 Ответить
Почему то мне кажется что в числе 73% голосовавших за зелёный кагал сейчас до 70% косящих от службы в ВСУ. Вот это и называется по х у изм. Среди этих 70% много мажоров, мажорчиков, торчков, вечных студентов и аспирантов, городских ботанов, тех кого называют «мамино счастье», сцыкунов и т.д. Может я ошибаюсь, поправьте….
показать весь комментарий
16.02.2024 21:54 Ответить
сина рошенка маєш на увазі?
показать весь комментарий
16.02.2024 22:26 Ответить
Та і він звичайно те ж … але як би він лише один такий був… Пройдіть в Києві ввечері по ресторанам та кафе і самі побачите.
показать весь комментарий
17.02.2024 08:36 Ответить
не смешите про честно - на гавноплюсах и прочих гавно раследований сразу вал был
показать весь комментарий
17.02.2024 08:53 Ответить
Свіжий рейтинг бачили? На 10% тільки поменшало зестадо, і то мабуть ті що виїхали. Зелена чипуха хитрий, ніде на себе не взяв віповідальність, все звалив на війскових, і парламент((((
показать весь комментарий
16.02.2024 18:26 Ответить
73% кого і від чого?
показать весь комментарий
16.02.2024 19:47 Ответить
Не пишите глупостей, никто полит карьеру Залужному не давал, просто некоторые упоротые не принимали то, что без них принимаются решения и поставили руководить ВСУ ручных и безоказных.
показать весь комментарий
16.02.2024 13:18 Ответить
Я думав, що упоротиє бувать росіянці, а виявляється , що серед нас є упоротиє, чи вперті?
показать весь комментарий
16.02.2024 13:34 Ответить
безправний,твая мамка в катле с хачами...
показать весь комментарий
16.02.2024 13:20 Ответить
Виводьте людей.
показать весь комментарий
16.02.2024 13:11 Ответить
"сголтнём" - навчися писати спочатку
показать весь комментарий
16.02.2024 13:22 Ответить
Ти аж зареєструвався шоб це повідомити.
показать весь комментарий
16.02.2024 13:14 Ответить
Звідки тобі відомо про "нєвозможно вивєсті",потвора дирява,Шапіро з Кісєльом "рассказалі"?
показать весь комментарий
16.02.2024 13:18 Ответить
Свіженький підар...Свинособака брись..
показать весь комментарий
16.02.2024 13:18 Ответить
Як вивести людей якщо вони вже в пастці?
показать весь комментарий
16.02.2024 13:14 Ответить
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
16.02.2024 13:11 Ответить
Азовці в пастці , а ми радіємо якісь сраній підбитій бронетехніці якої у кацапів дохера .
показать весь комментарий
16.02.2024 13:13 Ответить
Цікаво невже знову азовці будуть ходити по ефірах і розповідати який герой зеленський?Вибачте це вже в другий раз, після азовсталі нічому не навчилися?
показать весь комментарий
16.02.2024 13:17 Ответить
...мочите со всех стволов-возможностей по пунктам обеспечения кацапов, на пОдступах.. Сырский, по-узки понимаеш!?
показать весь комментарий
16.02.2024 13:20 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2024 13:21 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2024 13:28 Ответить
Ставиш "подобається", а у думках- як таке може подобатись? Ясно, що подобається коментар, вірніше, що його виклали, але зміст... Зміст страшний. Йде планомірне винищення українців, молодих і не дуже, самих хоробрих. "Партеця Бахмут"? Щоб гундосе хрипате створіння потішилося своєю роллю Наполеона недоробленого?
показать весь комментарий
16.02.2024 20:13 Ответить
Результат сидіння, на так званій Ставці, геть сторонніх осіб, дай прутіну свій результат …
Співпадіння чи системне знищення…
показать весь комментарий
16.02.2024 13:31 Ответить
Радієш досягненням наших хлопців але розумієш, якою ціною вони їм вдаються! Звісна річ бажаєш аби все це стало черговою краплею у морі перемоги, але не забуваєш що так само і навіть часто дуже успішно діяли захисники Маріуполя, Лисичанська,, Бахмату, Мар'янки і інших міст котрі довелось покинути через те що сили все ж таки не рівні, і маєш бажання аби закінчилось це не так як у Маріуполі - оточенням та великою кількістю полонених. Тому сподіваєшся на відсутність помилок в тих генералів що віддають накази і керують обороною, а поки можемо тільки спостерігати. Захисти Боже хлопців на передовій!!!
показать весь комментарий
16.02.2024 13:35 Ответить
Щось не хочеться вірити, що от так за разом "клац" - і раптом випадково після звільнення Залужного зі всім його командуванням:
- забракло снарядів, мін й іншого БК у захиснмків Авдіхвки і у артилерійських батарей західніше міста;
- кудись поділись дрони та їх ефективне застосування;
- за відсутності прикриття флангу на півночі Авдіївки у замінований вузький прохід між кар'єром і очисними спорудами-коксохімом враз поперли тисячі ворожих штурмовиків з технікою, яких ніхто не зупинив;
- враз не стало ракет для ударів по найближчих аеродромах ворога, що збільшило інтенсивність ворожих бомбардувань на порядок тощо.
А де тоді наші запаси, що призначені якраз на випадок таких от загострень?
Де боєздатні резерви з решти 700 тисяч Сил оборони України, які зараз не на фронті?..!
показать весь комментарий
16.02.2024 13:37 Ответить
Справедливі питання, але це все до вищого військового та політичного керівництва.
А воно мовчить.
Як і завжди.
показать весь комментарий
16.02.2024 13:43 Ответить
Це все до того, що виникає якесь відчуття "де жа вю".
Як із Дебалою, напередодні укладання капітулянської угоди "мінськ-2".
показать весь комментарий
16.02.2024 14:20 Ответить
Ну да, безпричинно обезголовити ЗСУ в розпал бойових дій і не вірити в неминучі результати це так по українські.
показать весь комментарий
16.02.2024 13:44 Ответить
Впевнений, що наші титани втримають Авдіївку. !
показать весь комментарий
16.02.2024 13:50 Ответить
Якось зовсім не до жартів зараз.
показать весь комментарий
16.02.2024 13:52 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показать весь комментарий
16.02.2024 14:07 Ответить
Авдіївка це другий Бахмут, чи є сенс ії тримати втрачаюи наших бійців, бо як містечка той Авдієївки вже немає, одна територія. Воювати з кацапами їх методами не можна, тут треба щось креативне і технологічне.
показать весь комментарий
16.02.2024 14:30 Ответить
Судячи з дій Сирського, Авдіївка - це 9-тий Іловайськ, 8-ме Дебальцево, 7-ме Рубіжне, 6-тий Сєвєродонецьк, 5-й Лисичанськ, 4-те Попасне, 3-й Соледар та таки да, 2-гий Бахмут
показать весь комментарий
16.02.2024 16:39 Ответить
Сирський спец по котлам для українців!
показать весь комментарий
16.02.2024 19:58 Ответить
Некоторые говорили так---Авдеевка - этакая неприступная крепость. Там у нас очень хорошая система обороны, учитывая географические особенности, которая держится уже 10 лет.

По его словам, все высоты Авдеевки правильно использованы. А низины - хороший плацдарм для уничтожения пехоты или техники противника. К тому же они еще и заминированы.

ВСУ превратили в крепость сам завод Коксохим по периметру.
показать весь комментарий
16.02.2024 20:19 Ответить
Є така тема. Шукаєте через searchBOT в телеграмі канали по російських містах та постите такого плана відео з пропагандою по типу: " Смерть чекає окупантів в Україні!" "Рашистів відправляють на фарш в Україну!" тощо. Якщо ви на пенсії, маєте купу вільного часу, недієздатний, жінка, студент, учень, то це буде ваш персональний вклад, що, можливо, хтось передумає йти на війну чи втече від могілізації. Навіть одна людина - це збережений дрон для іншого окупанта!

показать весь комментарий
17.02.2024 10:10 Ответить
 
 