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Новости Видео Война
18 210 12

Волынские пограничники защищают дом в Авдеевке: "Война. П#дары наступают. У нас обед. Наши работают сверху". ВИДЕО

Бойцы Волынского пограничного отряда опубликовали видеозапись, на которой сняты фрагменты обороны позиции, оборудованной в доме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что защитники ведут постоянное сражение с оккупантами, наскоро обедают и приводят в порядок оружие.

"Оборона Авдеевки, Донетчина. Видео от воинов Волынского пограничного отряда, которые вместе с побратимами из других подразделений ВСУ держат свой периметр обороны в городе. Будем знать своих Героев!", - отмечается в комментарии к видео.

Также смотрите: Ликвидирована вражеская штурмовая группа и уничтожена бронемашина на улице в Авдеевке: "П#дарасы, сука. Не добежали?". ВИДЕО

Автор: 

пограничники (1575) Авдеевка (2444) бой (167) Волынская область (996)


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Топ комментарии
+38
ЗСУ справжні воїни та герої-бережи вас Боже...
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16.02.2024 14:17
+24
Слава ЗСУ! Респект!
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16.02.2024 14:23
+14
волинякі жосткі!
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16.02.2024 14:26
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ЗСУ справжні воїни та герої-бережи вас Боже...
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16.02.2024 14:17 Ответить
Слава ЗСУ! Респект!
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16.02.2024 14:23 Ответить
волинякі жосткі!
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16.02.2024 14:26 Ответить
Жодного із отієї Ставки СРАТЬєхаф, поруч немає!!
Співпадіння чи Данилов одяг міняє з ісподніми..
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16.02.2024 14:26 Ответить
А де в цей час Сирський? Може на КП? А от і не вгадали. В Києві по урочистих заходах шариться, коли хлопці гинуть. Одне, поїхало в турне, а друге бере приклад з нього. Бійці по барабану. Всім дійшло, на кого поміняли Залужного.
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16.02.2024 14:27 Ответить
Наші )
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16.02.2024 14:29 Ответить
Ковель передае вітання! Хлопці тримайтесь.
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16.02.2024 14:40 Ответить
Любомль почюв і відсвятував хлопцям і Ковелю!
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16.02.2024 15:26 Ответить
Бережи Вас Боже, Воїни!
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16.02.2024 15:07 Ответить
Бережи вас Боже!
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16.02.2024 15:20 Ответить
Что интересно, нецензурщина запикивается, а слово "******" идет открыто. Значит, это уже не нецензурщина, а нормальное и привычное название бывших братьев.
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16.02.2024 20:02 Ответить
Можливо хто знає статистику -- скільки жителів Авдіївки боронять своє місто ?! Бо тут один "бєженєц" якось сказав : "Если бы на Украину напали с запада, мы бы не пошли вас защищать... "
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16.02.2024 20:29 Ответить
 
 