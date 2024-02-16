Волынские пограничники защищают дом в Авдеевке: "Война. П#дары наступают. У нас обед. Наши работают сверху". ВИДЕО
Бойцы Волынского пограничного отряда опубликовали видеозапись, на которой сняты фрагменты обороны позиции, оборудованной в доме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что защитники ведут постоянное сражение с оккупантами, наскоро обедают и приводят в порядок оружие.
"Оборона Авдеевки, Донетчина. Видео от воинов Волынского пограничного отряда, которые вместе с побратимами из других подразделений ВСУ держат свой периметр обороны в городе. Будем знать своих Героев!", - отмечается в комментарии к видео.
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