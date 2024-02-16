Волонтеры, ветераны, ученые и учителя: в Украине напомнили, что Россия продолжает удерживать в плену не только военных, но и гражданских. ВИДЕО

Общественная организация "Гражданские в плену" создала ролик, напоминающий о том, что Россия продолжает удерживать в неволе не только военных, но и обычных украинцев. Также сделала памятку, что должен знать каждый гражданин Украины о пленных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Организация подчеркнула, что гражданские заложники – это лица, которые, на момент полномасштабного вторжения, не были вовлечены в ряды ВСУ, но сейчас находятся в плену как военнопленные. Среди них волонтеры, бывшие военные с 2014 года, ученые, учителя и люди, которые ехали на оккупированную территорию спасать своих родителей и детей. Гражданские заложники - это не то же самое, что принудительно депортированные!

Активисты отметили, что в настоящее время точного количества удерживаемых РФ гражданских заложников нет и цифры отличаются в зависимости от источника.

По подсчетам Координационного штаба только подтверждено около 1600 гражданских в плену, не считая без вести пропавших. Однако омбудсмен отмечает, что их могут быть десятки тысяч.

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За последние 2 года Украина вернула около 150 гражданских.

Активисты рассказали, что есть много версий, почему Россия захватывала в плен гражданских, но точная причина неизвестна.

"Сначала они думали, что военные переодеваются в гражданскую одежду, чтобы спрятаться или шпионить. Большинство гражданских заложников подтверждены россией через МККК как военнопленные. Поэтому возможно, что они хотели их использовать как обменный фонд. Держать в плену невинных людей может быть дополнительным рычагом", – отметили в организации.

В организации рассказали, что гражданских держат в плену вместе с военными на равных условиях.

"Все те ужасы, которые вы слышите от освобожденных военных, переживают и гражданские: постоянные пытки, допросы, голод и болезни", - акцентировали активисты.

Они подчеркнули, что гражданские заложники не имеют связи с родными, а есть только единичные случаи, когда МККК все же доставил письмо, или Россия дала позвонить по телефону родным за согласие на интервью. В целом, они вообще не имеют связи с миром.