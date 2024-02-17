Бойцы 4 ОТБр уничтожили склад боеприпасов оккупантов в районе оккупированной Кременной Луганской области. ВИДЕО

Воины 4-й отдельной танковой бригады ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов в районе оккупированной Кременной Луганской области.

Соответствующее видео опубликовала Луганская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

На видео, записанном на камеру украинского беспилотника, виден момент прилета снаряда по складу боеприпасов россиян. В результате попадания произошла мгновенная детонация боеприпасов оккупантов.

"Самоходная артиллерия 4-й отдельной танковой бригады при содействии стрелкового подразделения разнесла враждебный склад БК вблизи Кременной", — говорится в сообщении.

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