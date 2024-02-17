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Бойцы 4 ОТБр уничтожили склад боеприпасов оккупантов в районе оккупированной Кременной Луганской области. ВИДЕО

Воины 4-й отдельной танковой бригады ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов в районе оккупированной Кременной Луганской области.

Соответствующее видео опубликовала Луганская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

На видео, записанном на камеру украинского беспилотника, виден момент прилета снаряда по складу боеприпасов россиян. В результате попадания произошла мгновенная детонация боеприпасов оккупантов.

"Самоходная артиллерия 4-й отдельной танковой бригады при содействии стрелкового подразделения разнесла враждебный склад БК вблизи Кременной", — говорится в сообщении.

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Автор: 

уничтожение (6986) Луганская область (6499)


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Гарна бавовна!
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17.02.2024 11:17 Ответить
П'ятачок з кулькою нервово палить у стороні! Слава ВОЇНАМ!
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17.02.2024 11:24 Ответить
А чи був при БК вартовий?
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17.02.2024 13:01 Ответить
 
 