Бойцы 4 ОТБр уничтожили склад боеприпасов оккупантов в районе оккупированной Кременной Луганской области. ВИДЕО
Воины 4-й отдельной танковой бригады ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов в районе оккупированной Кременной Луганской области.
Соответствующее видео опубликовала Луганская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.
На видео, записанном на камеру украинского беспилотника, виден момент прилета снаряда по складу боеприпасов россиян. В результате попадания произошла мгновенная детонация боеприпасов оккупантов.
"Самоходная артиллерия 4-й отдельной танковой бригады при содействии стрелкового подразделения разнесла враждебный склад БК вблизи Кременной", — говорится в сообщении.
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igor shmatko
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Владислав Сварчевський
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