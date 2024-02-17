Воины 3 штурмовой показали кадры, как спасают тяжелораненых в Авдеевке. ВИДЕО
Украинские воины 3-й отдельной штурмовой бригады дали достойный бой врагу в Авдеевке и отходят на подготовленные позиции. Они опубликовали видео и показали, как выглядит сейчас стабилизационный пункт, где оказывают медицинскую помощь военным.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Внимание, видео содержит кадры открытых ран и крови.
"Место, где бесперебойно работает Медицинская служба Третьей штурмовой. Видео, которое передает всю интенсивность боев, которые вели бойцы бригады в Авдеевке", – говорится в сообщении.
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+67 Ihor Demkiv #524736
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Абсолютно железная несокрушимая воля. Поклон до земли за кровь, за раны, за потрясающе мужество.
нашими Героями! 😰Боженька Спасителю, спаси,збережи,
врачуй наших Геоев! Слава Тобi Спасителю! 🙏🙏🙏Слава Героям!
у нас над головою... 😥 Боже, благослави, спаси та захисти наших
мужнiх воiнiв! Молимо та благаемо всiею Украiною! 🙏🙏🙏
Що б ви передохли всі, тварюки. І мокшанські і зелені.
напоржалі ...ть
А виглядає так, що ніхто не думав навіть, що з допомогою від західних партнерів можуть бути проблеми. Так це передбачати повинен був план Б. А план Б схоже неохоче якось розглядали настільки серйозно, як от росіяни готувалися до нашого наступу. Але це ж логічно. Що якщо наступ був невдалим, то треба чекати контрнаступ у відповідь. І треба готуватися до контрнаступу супротивника разом з підготовкою до наступу. І партнери б це зрозуміли. І тоді б виділяли на це кошти. Якщо бачили б, що перед ними люди, які розглядають різні варіанти розвитку подій і правильно оцінюють реальність. Але це для когось мабуть може видаватися душним і недостатньо динамічним і викликати пригнічення, а не піднесення. Яке хочуть викликати ті, хто звик приховувати реальність. Розраховуючи на авось.
щоб Ви не бачили та ще бiльше не рвали собi серце... 😰
най виплачеться - іноді це вкрай потрібно...
Не всіх же врятували.
Падлюки зелені. Просерають все.
Дякуємо Тобі Господи за Те що Ти є і за Твою допомогу в протистоянні з нечистю.
Славимо Тебе Господи, бо Ти є благ і милостивий!!!
Молимось за Україну, за наших воїнів.
В ім'я Ісуса Христа. Амінь
зе хоче злити Україну до закінчення легітимності щоб свої не порвали?!
Все вже робиться не тільки через дупу з мудрим виразом на обличчі що так і треба, а й с повною медійною цензурою.
То доки нова команда "розбереться" зі справами й почне, як обіцяли, ефективно перемагати - все просереться?!