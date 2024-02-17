Воины 3 штурмовой показали кадры, как спасают тяжелораненых в Авдеевке. ВИДЕО

Украинские воины 3-й отдельной штурмовой бригады дали достойный бой врагу в Авдеевке и отходят на подготовленные позиции. Они опубликовали видео и показали, как выглядит сейчас стабилизационный пункт, где оказывают медицинскую помощь военным.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание, видео содержит кадры открытых ран и крови.

"Место, где бесперебойно работает Медицинская служба Третьей штурмовой. Видео, которое передает всю интенсивность боев, которые вели бойцы бригады в Авдеевке", – говорится в сообщении.

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