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Украинские защитники сбивают вражеский дрон из стрелкового оружия: "Он падает, есть!". ВИДЕО

Воины группы М-13 в составе 72-й отдельной механизированной бригады сбили вражеский FPV-дрон из стрелкового оружия.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 3 штурмовой показали кадры, как спасают тяжелораненых в Авдеевке. ВИДЕО

Автор: 

72 отдельная механизированная бригада (239) дроны (3961)


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Топ комментарии
+5
Нужно специальные пули против дронов чтобы картечью били как уток.
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17.02.2024 15:16
+5
Треба мати вдачу, щоб поцілити у таку дрібну та швидку "муху".
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17.02.2024 15:17
+5
якось брат затащив мене на стрельбище, де стріляють по тарілках. А треба сказати, що я не стріляв вже років 30 на той час з лишнім. І то - яка то була стрільба - на НВП у 9-му класі випустили по стоячій мішені 5 куль і по грудній - 3 кулі. Так от - перед моєю чергою стріляв якийсь мужик, в нього була спеціальна спортивна рушниця (чи дробовик біс його знає як воно називається) А у брата дробовик Бінеллі, помповий. Явно не для такої стрільби. Але тим не менш я з 25 патронів (мабуть то пачка таку кількість має, чогось думаю що 25, хоча часу теж пройшло вже з 11 років) я попав 12 разів. Я взагалі тримав той дробовик перший раз у житті. ні спуск ні зброя мені не були звичні. Інтуїтивно здогадувався що треба робити і все.

Тому вважаю, що досвідчений стрілок-спортсмен чи досвідчений мисливець на качок буде давати прекрасний результат по дронах. Як то кажуть - суджу по собі. Якщо в мене йолопа вийшло - то що казати за спортсменів які валять ці тарілки на кожному тренуванні?!

Знову ж таки - для стрільби по дронах можна сконструювати рушницю з більшим розльотом картечі, бо там вражати дуже легко, ніякого бронювання мішені немає.
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17.02.2024 16:19
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Нужно специальные пули против дронов чтобы картечью били как уток.
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17.02.2024 15:16 Ответить
маєш рацію 👍
----
Автомат-кулемет АА-12, виробництво США, з місливським набоєм картеччі (дріб).
Картеч дає щильність вогню, а відповідна стрілецька підготовка, робить цю зброю єфективною у протистоянні з дронами на невеликій відстані.
Довідка (1 ********* містить до 20-30 дробін здатних зробити з дрона решето)
підбірка відео щоб ви уявляли про що йде мова.
1. "АА 12 -дробовик как пулемёт / ******* delo / военное дело"
https://www.youtube.com/watch?v=9vmllTadb38
ВІДЕО дивитися з 1:50
2. "Дробовик АА-12 станет «полуавтоматом»"
https://warspot.ru/12069-drobovik-aa-12-stanet-poluavtomatom
3."Shotguns (дробовики, винчестеры, тактические ружья)"
https://waronline.org/fora/index.php?threads/shotguns-дробовики-винчестеры-тактические-ружья.6662/page-15
4. "АА-12: ружьё, которое создавали сорок лет"
https://topwar.ru/148469-aa-12-ruzhe-kotoroe-sozdavali-40...
Для ефективного використання АА-12, необхідно як мінімум 2-3 стрілка з навичками і підготовки "стрільби по тарілках".
Найкращих побажань
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17.02.2024 16:29 Ответить
Треба мати вдачу, щоб поцілити у таку дрібну та швидку "муху".
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17.02.2024 15:17 Ответить
якось брат затащив мене на стрельбище, де стріляють по тарілках. А треба сказати, що я не стріляв вже років 30 на той час з лишнім. І то - яка то була стрільба - на НВП у 9-му класі випустили по стоячій мішені 5 куль і по грудній - 3 кулі. Так от - перед моєю чергою стріляв якийсь мужик, в нього була спеціальна спортивна рушниця (чи дробовик біс його знає як воно називається) А у брата дробовик Бінеллі, помповий. Явно не для такої стрільби. Але тим не менш я з 25 патронів (мабуть то пачка таку кількість має, чогось думаю що 25, хоча часу теж пройшло вже з 11 років) я попав 12 разів. Я взагалі тримав той дробовик перший раз у житті. ні спуск ні зброя мені не були звичні. Інтуїтивно здогадувався що треба робити і все.

Тому вважаю, що досвідчений стрілок-спортсмен чи досвідчений мисливець на качок буде давати прекрасний результат по дронах. Як то кажуть - суджу по собі. Якщо в мене йолопа вийшло - то що казати за спортсменів які валять ці тарілки на кожному тренуванні?!

Знову ж таки - для стрільби по дронах можна сконструювати рушницю з більшим розльотом картечі, бо там вражати дуже легко, ніякого бронювання мішені немає.
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17.02.2024 16:19 Ответить
Хтось з блогерів про це писав, але досі такої зброї немає.
Деякі бійці мають дробовики. На Цензорі було відео збиття "Ланцета" з дробовика.
Але рушниця - це зайвий вантаж і габарит, бо в стрілецькому бою з неї толку мало, вбивча сила метрів 200-300, автомат на 600-800 б'є, а набої геть різні.
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17.02.2024 16:22 Ответить
що ти знаєш про набої з вольфраму, калібр 0000, щильність вогню, досвід використання у армії США? це ідеальна зброя для штурмовиків, які діють на близьких дистанціях
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17.02.2024 17:06 Ответить
У нас на озброєнні немає.
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17.02.2024 17:07 Ответить
шкода (((
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17.02.2024 17:13 Ответить
але ж анти-дронові рушниці таскає дехто?!))
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17.02.2024 18:22 Ответить
Треба мініатюрні реби кожному бійцю,щоб були за замовчуванням як аптечки і патрони.
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17.02.2024 16:04 Ответить
Или какой-нибудь дрон-антидрон. Миниатюрный дрончик, который выпускаешь и он сам находит атакующий дрон и сбивает его тараном. Хотя, это наверно сложнореализуемые фантазии.
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17.02.2024 16:43 Ответить
90% знешкоджених дронів -РЕБ, 10% - стрілкове на 90% мисливська зброя дріби №3,№2. Кацапи почали видавати по ИЖу на взвод, в нас - самому тре купити/волонтери...
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17.02.2024 18:08 Ответить
В YouTube є відео на каналі магазину "Ібіс" (зброя), де вони провели ЕКСПЕРИМЕНТИ і З'ЯСУВАЛИ, якими видами зброї і якими набоями можна ЕФЕКТИВНО, тобто, ЛЕГКО І ШВИДКО знищувати дрони в польоті на висоті 70-100 м.
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18.02.2024 03:01 Ответить
Чергове свідчення відсутності системного розв'язання СТАНДАРТНОЇ ЗАДАЧІ

ЗАХИСТУ ВІД ДРОНІВ-КАМІКАДЗЕ.

Бо немає тут ні спеціальних (автоматичних) дешевих засобів виявлення таких дронів, ані спеціальної зброї, якою цю задачу можна було би виконувати ЛЕГКО і ШВИДКО, тобто, ЕФЕКТИВНО.

І звісно, тут немає ніякого робота, який би виконував цю роботу автоматично в режимі постійного чергування.
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18.02.2024 03:07 Ответить
Зате тут на відео є черговий доказ про те, що

збивати подібні дрони-камікадзе не тільки можливо, але це можливо зробити навіть за умов відсутності спеціальних ефективних засобів для цієї задачі.

Хоч це і складно без відповідної технології і засобів.
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18.02.2024 03:11 Ответить
 
 