Украинские защитники сбивают вражеский дрон из стрелкового оружия: "Он падает, есть!". ВИДЕО
Воины группы М-13 в составе 72-й отдельной механизированной бригады сбили вражеский FPV-дрон из стрелкового оружия.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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+5 Alex Nosov #582146
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+5 Деніс Войцеховський
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Автомат-кулемет АА-12, виробництво США, з місливським набоєм картеччі (дріб).
Картеч дає щильність вогню, а відповідна стрілецька підготовка, робить цю зброю єфективною у протистоянні з дронами на невеликій відстані.
Довідка (1 ********* містить до 20-30 дробін здатних зробити з дрона решето)
підбірка відео щоб ви уявляли про що йде мова.
1. "АА 12 -дробовик как пулемёт / ******* delo / военное дело"
https://www.youtube.com/watch?v=9vmllTadb38
ВІДЕО дивитися з 1:50
2. "Дробовик АА-12 станет «полуавтоматом»"
https://warspot.ru/12069-drobovik-aa-12-stanet-poluavtomatom
3."Shotguns (дробовики, винчестеры, тактические ружья)"
https://waronline.org/fora/index.php?threads/shotguns-дробовики-винчестеры-тактические-ружья.6662/page-15
4. "АА-12: ружьё, которое создавали сорок лет"
https://topwar.ru/148469-aa-12-ruzhe-kotoroe-sozdavali-40...
Для ефективного використання АА-12, необхідно як мінімум 2-3 стрілка з навичками і підготовки "стрільби по тарілках".
Найкращих побажань
Тому вважаю, що досвідчений стрілок-спортсмен чи досвідчений мисливець на качок буде давати прекрасний результат по дронах. Як то кажуть - суджу по собі. Якщо в мене йолопа вийшло - то що казати за спортсменів які валять ці тарілки на кожному тренуванні?!
Знову ж таки - для стрільби по дронах можна сконструювати рушницю з більшим розльотом картечі, бо там вражати дуже легко, ніякого бронювання мішені немає.
Деякі бійці мають дробовики. На Цензорі було відео збиття "Ланцета" з дробовика.
Але рушниця - це зайвий вантаж і габарит, бо в стрілецькому бою з неї толку мало, вбивча сила метрів 200-300, автомат на 600-800 б'є, а набої геть різні.
ЗАХИСТУ ВІД ДРОНІВ-КАМІКАДЗЕ.
Бо немає тут ні спеціальних (автоматичних) дешевих засобів виявлення таких дронів, ані спеціальної зброї, якою цю задачу можна було би виконувати ЛЕГКО і ШВИДКО, тобто, ЕФЕКТИВНО.
І звісно, тут немає ніякого робота, який би виконував цю роботу автоматично в режимі постійного чергування.
збивати подібні дрони-камікадзе не тільки можливо, але це можливо зробити навіть за умов відсутності спеціальних ефективних засобів для цієї задачі.
Хоч це і складно без відповідної технології і засобів.