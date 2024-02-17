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Новости Видео Война
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Бойцы 59-й ОМПБр поразили FPV-дронами 4 вражеских БМП-2, 3 МТЛБ, БМД и танки оккупантов - Т-90М и Т-72. ВИДЕО

Воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка поразили FPV-дронами 4 вражеских БМП-2, 3 МТЛБ, БМД и два танка оккупантов - Т-90М и Т-72, на Донецком направлении.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Штурм высоты 105-106 бойцами разведывательной роты 59-й мотопехотной бригады на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Автор: 

танк (2260) уничтожение (6986) 59 отдельная мотопехотная бригада (124) БМП (403) БМД (33)


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Топ комментарии
+4
Falcon

@falconua

Нарешті f16 дали
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17.02.2024 16:58
+3
Козаки!
Поджаривают русню знатно!
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17.02.2024 16:16
+2
я в 2019 році писав, шо буде *****.

а ти шо писав в 2019 році ?
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17.02.2024 17:13
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і хто їм дав ті дрони ?
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17.02.2024 16:13 Ответить
обама ****
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17.02.2024 16:17 Ответить
я скоріше повірю в те, шо їх дав Обама, ніж в те, шо їх купив Фьодоров
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17.02.2024 16:43 Ответить
огу, Каддафі блін дав
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17.02.2024 16:45 Ответить
та може й Каддафі, але точно не Фьодоров, якому дали з бюджету грошей на 2 мільйони Мавіків.
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17.02.2024 16:47 Ответить
ти хочеш Фьодорова відмазати обамами і каддафіями чи якого члєна ти зеленнічаєш ?
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17.02.2024 16:48 Ответить
ти помилився
я проклинаю тих шо зараз навішують "лапшу" клоунам нагаласувавшим. смішно їм, а солдатам не ок. проклинаємо разом. "розчарувавшимся". просто їх мало
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17.02.2024 17:05 Ответить
я в 2019 році писав, шо буде *****.

а ти шо писав в 2019 році ?
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17.02.2024 17:13 Ответить
а шо

?
писав шо вибрали і так як ти сказав, ти сам то де?
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17.02.2024 18:14 Ответить
я говорив, що буде війна ще в 2008-9 році, коли овоча вибирали, риторика кацапні і х...ла вже тоді була агресивна і натякала.
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17.02.2024 18:20 Ответить
до речі, я от дуже впевнений, судячи по явному і масовому дебілізму обітатєлів планети, шо..... Невзоров неправий = "чо до нас не прилітають путешественники з будущего, может - его там нет?"
а просто планета як "акваріум".
це все пояснює. чото писати більше впадлу, проте ви як можливо дуже розумний на голову, поймеш.
хоча - а шо тут пояснювати то? я все сказав то, шо то(під кацапа "кошу" з "то" )
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18.02.2024 10:40 Ответить
Ти не косиш фашист - насправді ти і є справжній кацап. То ти під українця косиш.
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18.02.2024 12:44 Ответить
ясне діло, коли за правду, то "фошист".
дивись, совок мав заліза і бидла - ЯК У ВСЬОГО СВІТУ РАЗОМ, але я маю вірити шо "на мірний совочєк ВНІЗАПНА НАПАЛЄ"?
ну тоді ок, я "фошист", Мусоліні бачив і записувався в лігу фошістів, просто по віку не підійшов(застарий). А от ти не підійшов би по розумових "здібностях".
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24.02.2024 13:40 Ответить
Полегшало, вигорився? Ніколи не замислювався яким би я був фашистом? Не розумію на що мені це? Начебто Україна від Італії далеко і Степан Андрійович наш національний герой а не Баніто Мусоліні. Я про дуче і казати нічого не хочу, бо не знаю подробиць його життя, знаю лише фінал - підвісили його любі італьянці уверх ногами разом з його бл я д ью, що означатиме що заслужив то й отримав. До речі знаєш як австріяки ще з часів австро-угорськоїімперії під йо бу вали італійських вояків? Вони казали що бойовий прапор Італійського війська це білий лев на фоні білого прапору. Це все.
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24.02.2024 15:42 Ответить
може угорських?
чого ти кричиш?
я за правду!
совок мав, твій, заліза як у всього світу разом, тож я закономірно на боці "агресора"
це якби ЗСУ "напали" на рашку - всім видно шо 800 танків якось не "захищаються" *** проти 3000 танків???
так і там - 3500 хилих танків проти 14000, а з них - 1500 МОНСТРІВ що в світі таких не бачили, то це не "подлиє нападєніє"
то ти і сам русня. совок, що навіть гірше, подумай.надцим)те(
реально, совок це зараза. вон, в Буткевича теж - оспівує ваш "льядьяньцькийсцайус"
шоб ви всі...... еволюціонували в грунт, совки. і ти і воно ще щось блін базарите що хтось тупий?(я на вибори не ходив) - а самі то хто?
совкове просто підножне сміття. гулаг ваше все - просто мрієте вертухаями бути, я ж все правильно кажу. так шо я не путінець, це точно, а ти скоріше.
і так - шо мені до путіна? брехливо-православне? ну, якщо я два рази переступлю через принципи, то так, ага, але тоді ти сто раз переступиш через свої принципи, поки я 2 рази через свої!
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24.02.2024 16:02 Ответить
Тебе сьогодні ще ніхто на йух не посилав уйобок? Ну то йди! Мені з тобою зовсім не цікаво ти чи пʼяний чи торчок., зрозуміти тебе неможливо, пургу несеш таку шо я розбирати не можу. Час Буратіно
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24.02.2024 19:58 Ответить
так я тобі за логіку, а ти просто черговий з електорату, котрому можна будь що впарити. давай вгадаю, ти ще й т.з. "віруючий"? не запитуй звідки я знаю.(по "уму и разум")
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25.02.2024 11:27 Ответить
Козаки!
Поджаривают русню знатно!
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17.02.2024 16:16 Ответить
Falcon

@falconua

Нарешті f16 дали
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17.02.2024 16:58 Ответить
 
 