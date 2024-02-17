Украинские десантники уничтожили 3 танка, 3 БМП и МТЛБ на Луганщине. ВИДЕО
Бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ остановили вражеский штурм под Белогоровкой на Луганщине. В результате украинские защитники разгромили российскую бронетехнику, в частности, 3 танка, 3 БМП и 1 МТЛБ.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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