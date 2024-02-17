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Украинские десантники уничтожили 3 танка, 3 БМП и МТЛБ на Луганщине. ВИДЕО

Бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ остановили вражеский штурм под Белогоровкой на Луганщине. В результате украинские защитники разгромили российскую бронетехнику, в частности, 3 танка, 3 БМП и 1 МТЛБ.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы 4 ОТБр уничтожили склад боеприпасов оккупантов в районе оккупированной Кременной Луганской области. ВИДЕО

Автор: 

танк (2260) уничтожение (6986) 81 отдельная аэромобильная бригада (67) БМП (403) Луганская область (6499)


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Раніше по цій причині у відставку пішла президентка Угорщини
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17.02.2024 18:09 Ответить
Бажано мати паралельну статистику, скільки квадратних метрів своєї землі ми втрачаємо при цьому.
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17.02.2024 18:10 Ответить
Слава ЗСУ! Респект десантурі...!
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17.02.2024 18:44 Ответить
Втік підранок... от курва. Карма дотягниться. В неї довгі руці українців.
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17.02.2024 18:59 Ответить
Саунд спеціально підібрали)дід Стівена Тейлора був українцем.
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17.02.2024 20:57 Ответить
Як бачимо, при правильному підході, одна копієчна граната, знищує танк вартістю кілька мільйонів доларів. При цьому, жодного ризику для нашого солдата. Хіба це не найвищий коефіцієнт корисної дії?
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17.02.2024 21:29 Ответить
***.... В голові не вкладається... Куди і чого ці потвори пхаються??? На Берлін та Ла-Манш? Антальї та Пукхетів на вистачало????
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18.02.2024 01:23 Ответить
 
 