Украинские десантники уничтожили 3 танка, 3 БМП и МТЛБ на Луганщине. ВИДЕО

Бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ остановили вражеский штурм под Белогоровкой на Луганщине. В результате украинские защитники разгромили российскую бронетехнику, в частности, 3 танка, 3 БМП и 1 МТЛБ.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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