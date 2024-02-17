Рассказал о первоочередных оборонных нуждах Украины, - Зеленский в Мюнхене провел переговоры с делегацией Сената США. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках международной конференции безопасности в Мюнхене провел встречу с делегацией Сената США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальной телеграме Зеленского.
В сообщении отмечается: "В Мюнхене провел встречу с делегацией Сената США. Рассказал о первоочередных оборонных потребностях Украины, в частности - в дополнительных артиллерийских системах и снарядах, дальнобойном оружии, средствах радиоэлектронной борьбы, усилении противовоздушной обороны".
Благодарю за двухпартийную и двухпалатную поддержку нашего государства в Конгрессе Соединенных Штатов. Украина рассчитывает на дальнейшее лидерство США по защите свободы и поддержке демократии в Европе и во всем мире".
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Об этом сообщает https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-transfers-approximately-500000-forfeited-russian-funds-estonia-benefit Министерство юстиции США .
Сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности заместитель генерального прокурора США Лиза Монако и генеральный секретарь Эстонии Тынис Саар объявили о переводе 500 тысяч долларов из конфискованных российских активов.
Эти средства, как рассказали в Минюсте США, были конфискованы по делу о сети незаконных закупок высокоточных станков для военной промышленности РФ.
"Эта передача - первая в своем роде передача США иностранному союзнику с явной целью оказания помощи Украине", - заявили в американском министерстве.
Конфискованные средства решили передать в Эстонию, поскольку нет возможности осуществить прямой перевод в Украину. Эстония будет использовать средства для проекта по ускорению оценки ущерба и критическому ремонту украинской энергосистемы после целенаправленных ударов российской армии
Де постійні делегації парламенту до американських колег ?
Та вони постійно мають бути там !
А не твоя тупа морда
на політичні рішення впливають не аташе
або євреї щось не знають, тому як дурачки сидять у штатах
- это бывшиеЗе постили ещё 28.01.2024
ENACT WITHOUT DELAY THE "REBUILDING ECONOMIC PROSPERITY and OPPORTUNITY FOR UKRAINE ACT"
https://www.change.org/p/enact-without-delay-the-rebuilding-economic-prosperity-and-opportunity-for-ukraine-act?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=8efe6e70-cb2d-11ee-893b-93751251f0df https://www.change.org/p/enact-without-delay-the-rebuilding-economic-prosperity-and-opportunity-for-ukraine-act?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=8efe6e70-cb2d-11ee-893b-93751251f0df
ЧОМУ ПЕТІЦІЯ ЗА ВБИТОГО ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ ЧОРНОГО БАНДИТА ЗІБРАЛА ДЕСЯТКИ МІЛЬЙОНІВ а за УКРАЇНУ -80 тис за три дні
Как может в такое критическое время руководить страной умственно отсталый шут?
https://www.youtube.com/watch?v=LqCtzTbpNb4&ab_channel=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%8B%28%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
Шоб тобі повилазило, гнида.
https://www.youtube.com/watch?v=E9llmqMk3K4&ab_channel=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%8B%28%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
а ти падла на відпочинку , ну коли ти вже згинеш як роса на сонці