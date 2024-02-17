Рассказал о первоочередных оборонных нуждах Украины, - Зеленский в Мюнхене провел переговоры с делегацией Сената США. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках международной конференции безопасности в Мюнхене провел встречу с делегацией Сената США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальной телеграме Зеленского.

В сообщении отмечается: "В Мюнхене провел встречу с делегацией Сената США. Рассказал о первоочередных оборонных потребностях Украины, в частности - в дополнительных артиллерийских системах и снарядах, дальнобойном оружии, средствах радиоэлектронной борьбы, усилении противовоздушной обороны".

Благодарю за двухпартийную и двухпалатную поддержку нашего государства в Конгрессе Соединенных Штатов. Украина рассчитывает на дальнейшее лидерство США по защите свободы и поддержке демократии в Европе и во всем мире".

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