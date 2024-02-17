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Новости Видео Война
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Воины 42-й ОМБр ликвидируют российских десантников на их позициях и укрытиях. ВИДЕО

Украинские воины 42-й ОМБр продемонстрировали кадры уничтожения российских десантников на их позициях и укрытиях.

Соответствующее видео опубликовано в телеграммах канале 42-й ОМБр, передает Цензор.НЕТ.

"Очередная порция уничтожения российских десантников на их позициях и в укрытиях. Птички "Перуна" превращают и без того никчемные жизни оккупантов в ад", - говорится в описании видео.

Также смотрите: Гонки российской "буханки" с FPV-дроном "Дикі Шершні". Оккупанты проиграли. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19331) ликвидация (3572) fvp-дрон (108)


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Топ комментарии
+8
Смерть кацапам!
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17.02.2024 20:22
+6
Слава ЗСУ!…

русня повинна бачити та закарбувати собі на лобі - їдеш в Україну воювати, станеш добривом!….
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17.02.2024 20:48
+2
PERUN - респект! Слава ЗСУ! Пілотам - уважуха!
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17.02.2024 21:37
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Смерть кацапам!
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17.02.2024 20:22 Ответить
Ти веган?
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17.02.2024 20:47 Ответить
просто поцифіст.
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17.02.2024 21:52 Ответить
Слава ЗСУ!…

русня повинна бачити та закарбувати собі на лобі - їдеш в Україну воювати, станеш добривом!….
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17.02.2024 20:48 Ответить
Трохи не так. Їдеш в Україну - станеш добривом. Вони тут з любою метою прибуття не потрібні.
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17.02.2024 21:32 Ответить
А это как??? Да еще и в интернет выложить. Только не бросайте в меня тапками.

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17.02.2024 21:30 Ответить
тапками кидать не будем, а вот ***** обложить можем
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18.02.2024 02:20 Ответить
Правильно. Оставь их себе для развлечений.
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18.02.2024 10:01 Ответить
Там же написано было "позвонил на инстаграмм дочери". А сестра держит в одной руке этот телефон дочери и снимает своим айфоном.
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18.02.2024 09:23 Ответить
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18.02.2024 10:03 Ответить
Кто это? К чему это?
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18.02.2024 10:20 Ответить
PERUN - респект! Слава ЗСУ! Пілотам - уважуха!
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17.02.2024 21:37 Ответить
Их бы в момент зачатия ликвидировывать...
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18.02.2024 00:44 Ответить
 
 