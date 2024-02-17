Воины 42-й ОМБр ликвидируют российских десантников на их позициях и укрытиях. ВИДЕО

Украинские воины 42-й ОМБр продемонстрировали кадры уничтожения российских десантников на их позициях и укрытиях.

Соответствующее видео опубликовано в телеграммах канале 42-й ОМБр, передает Цензор.НЕТ.

"Очередная порция уничтожения российских десантников на их позициях и в укрытиях. Птички "Перуна" превращают и без того никчемные жизни оккупантов в ад", - говорится в описании видео.

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