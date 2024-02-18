Журналисты "Слідства Інфо" вернули жителям Новой Басани украденный оккупантами фотоаппарат и благодаря ему обнаружили военных преступников. ВИДЕО
Журналисты проекта "Слідство Інфо" не только вернули украденный оккупантами фотоаппарат жителям Новой Басани Черниговской области, но и благодаря ему вычислили российских военных преступников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео.
Эта история началась с того, что украинский разведчик написал журналистам в соцсетях. После того, как россияне сбежали с Черниговщины, он нашел в брошенном вражеском БМП фотоаппарат. На нем оказались фотографии семьи из украинского села, которую месяц удерживали россияне, а еще там были фотографии самих российских военных. Выяснилось, что оккупанты фотографировались на украденный ими же у местных фотоаппарат.
Далее смотрите увлекательную историю о том, как журналисты вернули владельцам награбленное, и с помощью этого награбленного вышли на военных преступников.
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А те що присутні, на «Ставці у Філях» купа, різномасних «кутузових» від мацковії, то питання до СРАТЬєха з КВНщиків!!
Тому і такі криваві наслідки для Українців, від його сування носу та втручання у дії військових!!
Логістику Зеленський за 2 роки, від кордону до частин, так і не зробив, бо …. пустили цапа до капусти, тому і офшори…
Західні Партнери краще це знають…