РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6020 посетителей онлайн
Новости Видео Война
7 289 3

Журналисты "Слідства Інфо" вернули жителям Новой Басани украденный оккупантами фотоаппарат и благодаря ему обнаружили военных преступников. ВИДЕО

Журналисты проекта "Слідство Інфо" не только вернули украденный оккупантами фотоаппарат жителям Новой Басани Черниговской области, но и благодаря ему вычислили российских военных преступников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео.

Эта история началась с того, что украинский разведчик написал журналистам в соцсетях. После того, как россияне сбежали с Черниговщины, он нашел в брошенном вражеском БМП фотоаппарат. На нем оказались фотографии семьи из украинского села, которую месяц удерживали россияне, а еще там были фотографии самих российских военных. Выяснилось, что оккупанты фотографировались на украденный ими же у местных фотоаппарат.

Далее смотрите увлекательную историю о том, как журналисты вернули владельцам награбленное, и с помощью этого награбленного вышли на военных преступников.

Смотрите также: Идентифицированы еще 5 рашистов, которые пытали гражданских во время оккупации Сумщины, - СБУ. ФОТО

Автор: 

оккупация (10166) Черниговщина (1485) военные преступления (1437)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що за х''нею ви наповнюєте зараз інфопростір?!!! Країну здають!!! Розповідайте про це!!!
показать весь комментарий
18.02.2024 10:48 Ответить
не на часі, бо путин нападе!
показать весь комментарий
18.02.2024 19:28 Ответить
Україну боронять Захисники України!!
А те що присутні, на «Ставці у Філях» купа, різномасних «кутузових» від мацковії, то питання до СРАТЬєха з КВНщиків!!
Тому і такі криваві наслідки для Українців, від його сування носу та втручання у дії військових!!
Логістику Зеленський за 2 роки, від кордону до частин, так і не зробив, бо …. пустили цапа до капусти, тому і офшори…
Західні Партнери краще це знають…
показать весь комментарий
18.02.2024 11:11 Ответить
 
 