Журналисты "Слідства Інфо" вернули жителям Новой Басани украденный оккупантами фотоаппарат и благодаря ему обнаружили военных преступников. ВИДЕО

Журналисты проекта "Слідство Інфо" не только вернули украденный оккупантами фотоаппарат жителям Новой Басани Черниговской области, но и благодаря ему вычислили российских военных преступников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео.

Эта история началась с того, что украинский разведчик написал журналистам в соцсетях. После того, как россияне сбежали с Черниговщины, он нашел в брошенном вражеском БМП фотоаппарат. На нем оказались фотографии семьи из украинского села, которую месяц удерживали россияне, а еще там были фотографии самих российских военных. Выяснилось, что оккупанты фотографировались на украденный ими же у местных фотоаппарат.

Далее смотрите увлекательную историю о том, как журналисты вернули владельцам награбленное, и с помощью этого награбленного вышли на военных преступников.

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