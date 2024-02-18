Сегодня утром оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных в полосе ответственности ОСГВ "Хортица", - Сухопутные войска. ВИДЕО
Российские оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных в полосе ответственности ОСГВ "Хортица". Это произошло утром 18 февраля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Сухопутных войск.
"Сегодня утром в полосе ответственности ОСГВ "Хортица" россияне в очередной раз показали свое отношение к МГП, расстреляв двух украинских военнопленных".
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