Воин 110-й ОМБр "Куба" о выходе из Авдеевки: Самое сложное было – сбросы и FPV. Несли много БК с собой. ВИДЕО

Цензор.НЕТ искренне благодарит 110-ю отдельную механизированную бригаду имени генерал-хорунжого Марка Безручко за 2 года героизма на Авдеевском направлении.

Как отмечается на странице бригады в фейсбуке, 2 года полномасштабного вторжения 110-я бригада сдерживала и продолжает сдерживать нашествие орковской нечисти вблизи Авдеевки. За это время враг провел множество штурмов на позиции бригады. Сбросил сотни тысяч боеприпасов. Совершил тысячи авианалетов.

"Наши воины сражались и сражаются, как тигры, за каждый клочок вверенного участка фронта. Своими меткими выстрелами превратили десятки тысяч представителей российской биомассы в тонны неживого мяса, ныне гниющего в посадках", - отмечают в бригаде.

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Также предлагаем вашему вниманию историю выхода из авдеевского ада от бойца 110 ОМБР с позывным "Куба".

Именно на таких людях держалась оборона полуокруженного города 2 года Большой войны.

#Благодарю110 ОМБР

Выход Сил обороны из Авдеевки

16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны Таврического направления решили отойти с позиции "Зенит" в Авдеевке на юго-восточной окраине города.

В ночь 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки является профессиональным и справедливым.

Позже стало известно, что на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, несколько украинских военнослужащих попали в плен при выходе из Авдеевки.