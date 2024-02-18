Воин 110-й ОМБр "Куба" о выходе из Авдеевки: Самое сложное было – сбросы и FPV. Несли много БК с собой. ВИДЕО
Цензор.НЕТ искренне благодарит 110-ю отдельную механизированную бригаду имени генерал-хорунжого Марка Безручко за 2 года героизма на Авдеевском направлении.
Как отмечается на странице бригады в фейсбуке, 2 года полномасштабного вторжения 110-я бригада сдерживала и продолжает сдерживать нашествие орковской нечисти вблизи Авдеевки. За это время враг провел множество штурмов на позиции бригады. Сбросил сотни тысяч боеприпасов. Совершил тысячи авианалетов.
"Наши воины сражались и сражаются, как тигры, за каждый клочок вверенного участка фронта. Своими меткими выстрелами превратили десятки тысяч представителей российской биомассы в тонны неживого мяса, ныне гниющего в посадках", - отмечают в бригаде.
Также предлагаем вашему вниманию историю выхода из авдеевского ада от бойца 110 ОМБР с позывным "Куба".
Именно на таких людях держалась оборона полуокруженного города 2 года Большой войны.
#Благодарю110 ОМБР
Выход Сил обороны из Авдеевки
16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны Таврического направления решили отойти с позиции "Зенит" в Авдеевке на юго-восточной окраине города.
В ночь 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки является профессиональным и справедливым.
Позже стало известно, что на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, несколько украинских военнослужащих попали в плен при выходе из Авдеевки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Їм не пече, вони ж не в Авдіївці… , а СРАТЬєхи у ставці…!
насмішив
а кацапів ви, хлопці, ще набьєте
Огромный респект.
Напомним, что в ночь на 18 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил об успешном выводе Сил обороны из Авдеевки на подготовленные рубежи за городом. Отход прикрывала элитная 3-я штурмовая бригада ВСУ, которая не позволила россиянам взять защитников города в «котел».
Российские военкоры и командование ВСУ заявляют: в боях за Авдеевку погибло 50 тысяч российских солдат!
Украинскую сторону можно было бы обвинить в предвзятости и фабрикации фактов - дескать, попытались сделать хорошую мину при плохой игре, если бы не одно большое «но»: российские военкоры и Z-патриоты подтверждают обнародованные противоположной, враждебной стороной факты.
Об этом откровенно пишет российский военный, известный Z-блогер Андрей Морозов (Мурз).
По словам российского патриота, «за кровавый захват Авдеевки российское командование должно не получать награды, а дружно отправиться в тюрьму. Потери ВС РФ на этом участке всего за 4 месяца превысили те, что Россия понесла в Афганской войне».
Андрей Морозов (Мурз)
По данным Мурзы, ряд подразделений ВС РФ в боях за Авдеевку «сточены под ноль»: «С октября от Невельского до Новоселовки 16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны и около 300 единиц выбитой бронетехники», - пишет Z-блогер. С его слов, военных ВС РФ, которые пытаются подать жалобы в прокуратуру из-за авдеевской бойни, не хотят слушать: «Им предлагают молча умирать».
Мурз констатировал, что военное командование Украины в очередной раз мастерски переиграло российское и вывело в полном составе свои подразделения из стертой с лица земли Авдеевки.
Максим Калашников
Еще один российский пропагандист Максим Калашников пишет, что России надо отмечать не праздник, а трагедию: «Россиянам не удалось взять в кольцо украинские подразделения, которые успели выйти из разрушенного города. Более того, в ходе многомесячного штурма российские военные понесли настолько тяжелые потери, что праздновать захват Авдеевки не получается. Это праздник со слезами на глазах. Многие наши части оказались просто сточенными».
Наряду с Морозом и Калашниковым целый ряд военкоров публикует информацию об огромных потерях российских войск.