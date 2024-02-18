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Воин 110-й ОМБр "Куба" о выходе из Авдеевки: Самое сложное было – сбросы и FPV. Несли много БК с собой. ВИДЕО

Цензор.НЕТ искренне благодарит 110-ю отдельную механизированную бригаду имени генерал-хорунжого Марка Безручко за 2 года героизма на Авдеевском направлении.

Как отмечается на странице бригады в фейсбуке, 2 года полномасштабного вторжения 110-я бригада сдерживала и продолжает сдерживать нашествие орковской нечисти вблизи Авдеевки. За это время враг провел множество штурмов на позиции бригады. Сбросил сотни тысяч боеприпасов. Совершил тысячи авианалетов.

"Наши воины сражались и сражаются, как тигры, за каждый клочок вверенного участка фронта. Своими меткими выстрелами превратили десятки тысяч представителей российской биомассы в тонны неживого мяса, ныне гниющего в посадках", - отмечают в бригаде.

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110 бригада

Также предлагаем вашему вниманию историю выхода из авдеевского ада от бойца 110 ОМБР с позывным "Куба".

Именно на таких людях держалась оборона полуокруженного города 2 года Большой войны.

#Благодарю110 ОМБР

Выход Сил обороны из Авдеевки

16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны Таврического направления решили отойти с позиции "Зенит" в Авдеевке на юго-восточной окраине города.

В ночь 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки является профессиональным и справедливым.

Позже стало известно, что на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, несколько украинских военнослужащих попали в плен при выходе из Авдеевки.

Автор: 

Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+27
Дякуємо що живі !

а кацапів ви, хлопці, ще набьєте
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18.02.2024 17:36
+18
А Стефанчук+Зеленський +Шмигаль, так і продовжують гальмувати (усьо па ригламенту КМУ і ВРУ) розгляд невідкладних змін до законодавства про мобПідготовку!!
Їм не пече, вони ж не в Авдіївці… , а СРАТЬєхи у ставці…!
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18.02.2024 17:34
+18
Ріднесенькі наші , як же ми вас любимо !!
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18.02.2024 18:00
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Правила форума Совет форумчан
А Стефанчук+Зеленський +Шмигаль, так і продовжують гальмувати (усьо па ригламенту КМУ і ВРУ) розгляд невідкладних змін до законодавства про мобПідготовку!!
Їм не пече, вони ж не в Авдіївці… , а СРАТЬєхи у ставці…!
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18.02.2024 17:34 Ответить
А для чого їм париться - бусікі пакуються, єлєхторат -66 % підтримки - баби холопів іщо наражают ...
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18.02.2024 18:49 Ответить
Вже нема 66%. Це застарілою інформацією живете.
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18.02.2024 19:04 Ответить
що "розумний український нарід" таки порузумнішав ?

насмішив
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18.02.2024 19:08 Ответить
Бодунов -66 % ,Зеленський -64 % за останніми опитуванням охлосу.
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18.02.2024 20:01 Ответить
А всего опросили 130%?
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18.02.2024 21:12 Ответить
Дякуємо що живі !

а кацапів ви, хлопці, ще набьєте
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18.02.2024 17:36 Ответить
Железный дядько: настоящий чернорабочий труженик войны, прошедший ад, но сохранивший здоровое чувство иронии и юмора.

Огромный респект.
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18.02.2024 22:12 Ответить
УКРАЇНЕЦЬ
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19.02.2024 01:58 Ответить
і Козак
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19.02.2024 01:59 Ответить
ти теж кинув поранених і героїчно поскакав на дивані у Францію
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18.02.2024 18:11 Ответить
він народився і здохне на тому дивані
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18.02.2024 19:28 Ответить
Ріднесенькі наші , як же ми вас любимо !!
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18.02.2024 18:00 Ответить
В Київ їдуть , почалося...
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18.02.2024 18:13 Ответить
??
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18.02.2024 18:36 Ответить
В президенти цього пана. Дострокові
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18.02.2024 18:26 Ответить
А як же Юля? Невже ти її зрадив?
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18.02.2024 18:37 Ответить
Сергій, ти, будь ласка, визначся, ти Сергій чи Юрко, а потім будемо вже з іншими визначатись.
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18.02.2024 19:06 Ответить
Юля не проходить. Дебілів дуже дофуя
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18.02.2024 19:52 Ответить
Росіяни наростили виробництво КАБ з УМПК до 1500 одиниць в місяць. Що далі? Куди відходить українська армія з Авдіївки? В поля без підготовлених оборонних позицій? Де ми росіян зможемо втримати? Скільки разів я про це завчасно попереджав!
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18.02.2024 19:25 Ответить
І де ж тепер буде пролягати лінія оборони наших військ? За Семенівкою та Орлівкою? Чи ще далі? Де ті заздалегідь підготовлені позиції, про які рапортував Тарнавський?
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18.02.2024 19:40 Ответить
Ну может вам надо съездить и посмотреть, прежде чем звиздеть здесь?
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18.02.2024 21:15 Ответить
Дякую тобі, Друже!! Дякую кожному Українцю, хто взяв до рук зброю!! Завдяки Вам ми можемо лягати спати в теплі ліжка, ходити в магазин, їсти з тарілок... Ви всі ГЕРОЇ!! Я обожнюю вас всіх, і молюся за Вас всіх і за кожного з Вас!!
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18.02.2024 20:00 Ответить
"По информации украинской стороны, начавшееся 10 октября 2023 года крупномасштабное наступление российской армии на Авдеевку завершилась немыслимыми потерями для российской стороны: погибло 47 тысяч солдат, уничтожено 364 танка, 248 артиллерийских систем, 748 броневиков и 5 самолетов.

Напомним, что в ночь на 18 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил об успешном выводе Сил обороны из Авдеевки на подготовленные рубежи за городом. Отход прикрывала элитная 3-я штурмовая бригада ВСУ, которая не позволила россиянам взять защитников города в «котел».

Российские военкоры и командование ВСУ заявляют: в боях за Авдеевку погибло 50 тысяч российских солдат!

Украинскую сторону можно было бы обвинить в предвзятости и фабрикации фактов - дескать, попытались сделать хорошую мину при плохой игре, если бы не одно большое «но»: российские военкоры и Z-патриоты подтверждают обнародованные противоположной, враждебной стороной факты.

Об этом откровенно пишет российский военный, известный Z-блогер Андрей Морозов (Мурз).

По словам российского патриота, «за кровавый захват Авдеевки российское командование должно не получать награды, а дружно отправиться в тюрьму. Потери ВС РФ на этом участке всего за 4 месяца превысили те, что Россия понесла в Афганской войне».



Андрей Морозов (Мурз)

По данным Мурзы, ряд подразделений ВС РФ в боях за Авдеевку «сточены под ноль»: «С октября от Невельского до Новоселовки 16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны и около 300 единиц выбитой бронетехники», - пишет Z-блогер. С его слов, военных ВС РФ, которые пытаются подать жалобы в прокуратуру из-за авдеевской бойни, не хотят слушать: «Им предлагают молча умирать».

Мурз констатировал, что военное командование Украины в очередной раз мастерски переиграло российское и вывело в полном составе свои подразделения из стертой с лица земли Авдеевки.



Максим Калашников

Еще один российский пропагандист Максим Калашников пишет, что России надо отмечать не праздник, а трагедию: «Россиянам не удалось взять в кольцо украинские подразделения, которые успели выйти из разрушенного города. Более того, в ходе многомесячного штурма российские военные понесли настолько тяжелые потери, что праздновать захват Авдеевки не получается. Это праздник со слезами на глазах. Многие наши части оказались просто сточенными».

Наряду с Морозом и Калашниковым целый ряд военкоров публикует информацию об огромных потерях российских войск.
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18.02.2024 21:10 Ответить
 
 