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Пограничники уничтожили два автомобиля, два блиндажа и личный состав оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Аэроразведка пограничников бригады Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожила два автомобиля, два блиндажа и личный состав оккупантов на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Смотрите также: Воин 110-й ОМБр "Куба" о выходе из Авдеевки: Самое сложное было – сбросы и FPV. Несли много БК с собой. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6463) уничтожение (7001)


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Топ комментарии
+6
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18.02.2024 18:21
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Щось,після втрати Авдіївки повідомлення про постійні і нечувані втрати русні....пішли безкінечним потоком...До чого б це?
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18.02.2024 18:14 Ответить
Шкода їх?
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18.02.2024 18:46 Ответить
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18.02.2024 18:21 Ответить
Супер новина, тільки листя на деревах зелене.
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18.02.2024 19:17 Ответить
А в сосновому лісі яке листя має бути?
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18.02.2024 19:40 Ответить
Ботанік придививсь до відео і подивись до кінця
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18.02.2024 19:40 Ответить
Ти що пяний чи дальтонік? Не бачиш снігу на землі в сосновому лісі?
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18.02.2024 19:43 Ответить
Трави менше кури ботанік, сніг він всюди бачить.
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18.02.2024 19:53 Ответить
в тебе великі проблеми з зором і освітою.
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18.02.2024 19:57 Ответить
на 32 секунді всім людям з нормальним зором чітко видно сніг на землі, якщо тобі не видно іди і лікуйся
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18.02.2024 19:59 Ответить
Травою не зловживай снєголюб.
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18.02.2024 20:04 Ответить
ти дивись за собою, бо тебе вже щось засліпило
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18.02.2024 20:11 Ответить
йди подалі, напрям
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18.02.2024 20:13 Ответить
 
 