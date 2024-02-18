Пограничники уничтожили два автомобиля, два блиндажа и личный состав оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Аэроразведка пограничников бригады Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожила два автомобиля, два блиндажа и личный состав оккупантов на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

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