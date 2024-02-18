Зеленский в видеообращении говорил об Авдеевке, соглашениях по безопасности и Мюнхенской конференции. ВИДЕО
Обращение Владимира Зеленского в конце 725-го дня войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в официальном телеграм-канале президента.
"Благодарность всем нашим воинам, всем, кто работает на оборону, всем, кто помогает. На этой неделе все неравнодушные сердца - и не только в Украине - переживали о наших героях, о нашей Авдеевке, о каждом ее защитнике и судьбе всех наших людей, о судьбе всего государства.
Битва продолжается, главное - в этом сражении мы делаем все возможное и невозможное, чтобы преодолеть российское зло и защитить больше украинских жизней. Украинцы не впервые сражаются героически, но впервые в своей истории Украина достигла такой мировой солидарности и поддержки. И хотя бывают разные политические настроения в мире, разные вспышки проблем, которые рассредоточивают внимание, мы все равно – все вместе – делаем максимум, чтобы мир был с нами – с Украиной. А значит, чтобы наши воины могли останавливать российских изуверов и возвращать Украине украинское. Я благодарю всех, кто сражается, кто помогает, кто сохраняет стойкость и решительность", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хто такий петро дербаль що йому оперативно доклали всі втрати з точністю до одного?Ви, тридвараси, трохи фільтруйте що ви тягаєте.
Я розумію що боротьба з буратіном, то святе але доборетьесь що буде як з Петром в 2019...
дивіться відео Юрія Бутусова щому просрана Авдіївка і
НІХТО і НІХЄРА не робить во будівництву польової фортифікації!!!!
.
"Фанаты студии "Квартал-95", очень любят везде вставлять фразу - "Зеленский показал яйца, доказал что настоящий мужик!". Но все знаю кто держит яйца Зеленского." (Семён Скрепецкий.)
Оруел відпочиває.
А можна ж було цього уникнути, аби не твої рейтинги і ідіотські забаганки.
Оманські марудять його…
https://www.youtube.com/watch?v=Q4_B5Oe5Mrs
Чим зараз, згідно Зеленського, рашисти і займаються. Чи хтось вірить, що цей кінчений малорос змінився? А Зеленський і його "менеджери" рашистам щосили допомагають.
Зелена пліснява добиває Україну.
2019. Вибори. Аваков. Білецький. Азов. Нацжони.
Саме тому переважна більшість гарних воїнів ну ніфіга не генії у цивільному житті.
- ЗСУ тепер командує не Залужний а Зеленський.
Маємо результат.
@leusenko1
·
https://twitter.com/leusenko1/status/1759328747017117934 11 ч
Рулони туалетних паперів т. зв. "безпекових угод" і "формул миру" - розвідняк кремлівської агентури з ОП, який готують для підписання капітуляції з рф. Паралельно до цього підводять й інші дії ОП: на фронті через котли і м'ясорубки, в Раді через саботаж закону про мобілізацію.