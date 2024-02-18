Зеленский в видеообращении говорил об Авдеевке, соглашениях по безопасности и Мюнхенской конференции. ВИДЕО

Обращение Владимира Зеленского в конце 725-го дня войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в официальном телеграм-канале президента.

"Благодарность всем нашим воинам, всем, кто работает на оборону, всем, кто помогает. На этой неделе все неравнодушные сердца - и не только в Украине - переживали о наших героях, о нашей Авдеевке, о каждом ее защитнике и судьбе всех наших людей, о судьбе всего государства.

Битва продолжается, главное - в этом сражении мы делаем все возможное и невозможное, чтобы преодолеть российское зло и защитить больше украинских жизней. Украинцы не впервые сражаются героически, но впервые в своей истории Украина достигла такой мировой солидарности и поддержки. И хотя бывают разные политические настроения в мире, разные вспышки проблем, которые рассредоточивают внимание, мы все равно – все вместе – делаем максимум, чтобы мир был с нами – с Украиной. А значит, чтобы наши воины могли останавливать российских изуверов и возвращать Украине украинское. Я благодарю всех, кто сражается, кто помогает, кто сохраняет стойкость и решительность", - сказал он.

Читайте также: Киев согласовал еще несколько соглашений о безопасности, - Зеленский