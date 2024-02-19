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Новости Видео Война
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Бойцы танкового взвода готовятся к боевому заданию: "Догулялся в танчики на компьютере? Теперь они реальны". ВИДЕО

В сети опубликованы фрагменты подготовки украинского экипажа немецкого танка Leopard к выполнению боевого задания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи бойцы занимают свои места в бронемашине. Механик-водитель с позывным Хомяк вспоминает в шутку, как отец его упрекал игрой в танки на компьютере.

"Догулялся. Теперь танчик реальный", - говорит он.

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Автор: 

Германия (6987) танк (2260) ВСУ (6624) Leopard (115)


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Оце б дуло у ZVO гарно у дупі стирчало б !!!! На ОПу ці танки потрібно, аби чмо не збігло!!!
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19.02.2024 10:06 Ответить
Прокачався до Леопарда-2.
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19.02.2024 10:09 Ответить
Відкрив XI рівень
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19.02.2024 10:21 Ответить
Давно! Але руssпошту заблокували... А у 62 нікуди не беруть...
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19.02.2024 10:39 Ответить
Хлопці, тільки живіть.🙏🏻🙏🏻🙏🏻
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19.02.2024 10:50 Ответить
 
 