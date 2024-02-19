Бойцы танкового взвода готовятся к боевому заданию: "Догулялся в танчики на компьютере? Теперь они реальны". ВИДЕО
В сети опубликованы фрагменты подготовки украинского экипажа немецкого танка Leopard к выполнению боевого задания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи бойцы занимают свои места в бронемашине. Механик-водитель с позывным Хомяк вспоминает в шутку, как отец его упрекал игрой в танки на компьютере.
"Догулялся. Теперь танчик реальный", - говорит он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Денис Александров #569443
показать весь комментарий19.02.2024 10:06 Ответить Мне нравится 1
MausMike
показать весь комментарий19.02.2024 10:09 Ответить Мне нравится 7
Dmitriy Prudko
показать весь комментарий19.02.2024 10:21 Ответить Мне нравится 3
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий19.02.2024 10:39 Ответить Мне нравится 1
Inna vid
показать весь комментарий19.02.2024 10:50 Ответить Мне нравится 6
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль