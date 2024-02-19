Бойцы танкового взвода готовятся к боевому заданию: "Догулялся в танчики на компьютере? Теперь они реальны". ВИДЕО

В сети опубликованы фрагменты подготовки украинского экипажа немецкого танка Leopard к выполнению боевого задания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи бойцы занимают свои места в бронемашине. Механик-водитель с позывным Хомяк вспоминает в шутку, как отец его упрекал игрой в танки на компьютере.

"Догулялся. Теперь танчик реальный", - говорит он.

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