РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5648 посетителей онлайн
Новости Видео Война
8 188 112

Зеленский посетил командный пункт батальона 14-й ОМБр в Харьковской области: Обсудили важные вопросы с комбригом. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Харьковскую область.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Харьковщина. Командный пункт батальона 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, которая защищает Купянск. Обсудили важные вопросы с комбригом, пообщались с воинами, вручил им награды. Всегда честь - быть с нашими защитниками. Благодарю от всех украинцев, от всей Украины за то, что вы делаете ежедневно такую большую работу, за то, что защищаете государство, наши семьи, независимость, наш суверенитет!" - отметил глава государства.

Читайте также: Я готов поехать с Трампом на фронт, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20500) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+70
"пропал купянск!" (С)
показать весь комментарий
19.02.2024 14:28
+67
Все, ****** направлению...
показать весь комментарий
19.02.2024 14:29
+62
Це поганий знак, Авдіївку бідоносець вже відвідав
показать весь комментарий
19.02.2024 14:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Я на мармизу цього обсоса-младорига спокійно дивитися не можу.
показать весь комментарий
19.02.2024 17:34 Ответить


F-16+ Наталія Ukraine @N_LIBERTY

@N_LIBERTTY

·

https://twitter.com/N_LIBERTTY/status/1759574838056804673 1 ч

В ответ

https://twitter.com/BorisenkoBoris @BorisenkoBoris
и

https://twitter.com/PomidorovT @PomidorovT

Куп'янск! Тримайся! Начхай на "чорну мітку" від зе. Тримаю за вас кулачки та донатю.
показать весь комментарий
19.02.2024 17:34 Ответить
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1759573123345650147 1 ч

Зеленський приїхав на передову на Куп'янському напрямку «Обговорили важливі питання з комбригом, поспілкувалися з воїнами, вручив їм нагороди. Завжди честь-бути з нашими захисниками Дякую від всіх українців..
пздц Значить,наступний..Куп'янськ!!!
показать весь комментарий
19.02.2024 17:37 Ответить
Кортежом цирк приїхав з 20 машин.
показать весь комментарий
19.02.2024 17:43 Ответить
Куп"янську напружитись?
показать весь комментарий
19.02.2024 17:46 Ответить
А чё не поехал в авдеевку на более выгодные рубежи и позиции?
показать весь комментарий
19.02.2024 18:50 Ответить
Вершник апокаліпсису свою справу зробив, тепер чекай біди((((Навіть собор Паризької Богоматері згорів коли воно туди приїхало, до того 800 років стояв)))))
показать весь комментарий
19.02.2024 19:11 Ответить
" Обговорили важливі питання з комбригом. "
Схоже, Авдіївки бідосіку мало.
показать весь комментарий
19.02.2024 19:21 Ответить
Що ти в сраці обговорив, якщо ти безтолкове бидло. Тобі до комбрига, як до Києва рачки.
показать весь комментарий
19.02.2024 22:08 Ответить
На фото мужні Волиняки посміхаються крізь зуби біля найвеличнішого клоуна всіх часів і народів. Ці фотосесії і відосікі ******** нашу армію.
показать весь комментарий
19.02.2024 22:28 Ответить
Теж цікавить, чому військові погоджуються з ним фотографуватися і виглядають такими щасливими на фото?
показать весь комментарий
20.02.2024 17:47 Ответить
Страница 2 из 2
 
 