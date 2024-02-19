Зеленский посетил командный пункт батальона 14-й ОМБр в Харьковской области: Обсудили важные вопросы с комбригом. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Харьковскую область.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Харьковщина. Командный пункт батальона 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, которая защищает Купянск. Обсудили важные вопросы с комбригом, пообщались с воинами, вручил им награды. Всегда честь - быть с нашими защитниками. Благодарю от всех украинцев, от всей Украины за то, что вы делаете ежедневно такую большую работу, за то, что защищаете государство, наши семьи, независимость, наш суверенитет!" - отметил глава государства.
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F-16+ Наталія Ukraine @N_LIBERTY
@N_LIBERTTY
·
https://twitter.com/N_LIBERTTY/status/1759574838056804673 1 ч
В ответ
https://twitter.com/BorisenkoBoris @BorisenkoBoris
и
https://twitter.com/PomidorovT @PomidorovT
Куп'янск! Тримайся! Начхай на "чорну мітку" від зе. Тримаю за вас кулачки та донатю.
@BorisenkoBoris
·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1759573123345650147 1 ч
Зеленський приїхав на передову на Куп'янському напрямку «Обговорили важливі питання з комбригом, поспілкувалися з воїнами, вручив їм нагороди. Завжди честь-бути з нашими захисниками Дякую від всіх українців..
пздц Значить,наступний..Куп'янськ!!!
Схоже, Авдіївки бідосіку мало.