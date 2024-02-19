Зеленский посетил командный пункт батальона 14-й ОМБр в Харьковской области: Обсудили важные вопросы с комбригом. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Харьковскую область.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Харьковщина. Командный пункт батальона 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, которая защищает Купянск. Обсудили важные вопросы с комбригом, пообщались с воинами, вручил им награды. Всегда честь - быть с нашими защитниками. Благодарю от всех украинцев, от всей Украины за то, что вы делаете ежедневно такую большую работу, за то, что защищаете государство, наши семьи, независимость, наш суверенитет!" - отметил глава государства.

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