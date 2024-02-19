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Бойцы 92-й ОШБр уничтожили склад противотанковых мин противника на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Рота ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили склад противотанковых мин противника на Бахмутском направлении.

Об этом в телеграм-канале сообщает СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

уничтожение (7023) Бахмут (1603) склад БК (58)


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Гарнюньо. Бог у поміч, хлопчики
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19.02.2024 21:04 Ответить
Гарні зелені очі)
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20.02.2024 07:24 Ответить
 
 