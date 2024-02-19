Бойцы 92-й ОШБр уничтожили склад противотанковых мин противника на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Рота ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили склад противотанковых мин противника на Бахмутском направлении.
Об этом в телеграм-канале сообщает СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Чайка Київ
показать весь комментарий19.02.2024 21:04 Ответить Мне нравится 4
Владислав Сварчевський
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