Бойцы 92-й ОШБр уничтожили склад противотанковых мин противника на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Рота ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили склад противотанковых мин противника на Бахмутском направлении.

Об этом в телеграм-канале сообщает СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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