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Под Купянском, где не стихает вражеская артиллерия, новости из границы с Польшей выглядят просто издевательски, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение Владимира Зеленского в конце 726-го дня войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ видео было опубликовано в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского.

"То, что происходит на нашей западной границе - границе с Польшей, - нельзя воспринимать как что-то нормальное или обыденное. Нужна простая и понятная справедливость. Через польскую границу проходит только 5% нашего агроэкспорта. Поэтому на самом деле ситуация не в зерне, а скорее, в политике. И под Купянском, недалеко от границы с Россией, где не стихает вражеская артиллерия, новости из границы с Польшей выглядят просто издевательски. Нужны общие решения, рациональные решения, чтобы выйти из этой ситуации. Решения наши с поляками, прежде всего, и всех в Европе, кого беспокоит судьба Европы", - сказал Зеленский.

Читайте также: "Блокирование транспорта на польской границе будет иметь тяжелые последствия для обеих стран", - министр Кубраков

Автор: 

граница (5273) Зеленский Владимир (20500) обращение (752) Польша (8435)


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Топ комментарии
+67
Так то результат твоїх закордонних поїздок за гроші українських платників податків. І результат твого хамства у бік союзників. Результат твого Дєрмака, брехні, коррупції та ін.
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19.02.2024 21:14
+34
І з якого б переляку поляки блокували б транзит...? Поляки блокують тому що була домовленість про транзит, а наші можновладці за сприянням нечистих на руку поляків, почали продавати агропродукцію у Польщі. Чим обвалили ринок зерна у Польщі. Все просто.
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19.02.2024 21:32
+33
Ти навіть не уявляєш до чого ти жалюгідний...
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19.02.2024 21:34
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А можливо це такий план "Кремль - ОП" . Щось нема в мене довіри до сірого кардіналу Єрмака
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19.02.2024 21:27 Ответить
А в кого є довіра до нього?
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19.02.2024 21:32 Ответить
Розверніть фури з зерном в Україну щоб зрозуміти істину мету поляків. Тут не в українському зерні справа - справа скоріш за все в тому, що путінскі маріонетки в Польші отримали наказ блокувати військову допомогу Україні і вони прикріваючись українським зерном блокують все. Поверніть фури з зерном на українську территорію - не підігравайте полякам.
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19.02.2024 21:28 Ответить
Саме так, з вказівки кремля ОПа створила кризу. Бравісіма!
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19.02.2024 22:15 Ответить
Ну то їдь ішаку, вирішуй проблеми. Це мохнате чмо само з трибуни ООН звинуватило Польщу, а тепер шукає меду на гімні. Ішак думав, що ніхто не здогадується, що він безтолковий ішак. Мовчали, а тепер не мовчать.
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19.02.2024 21:30 Ответить
"...насправді ситуація не в зерні, а, скоріше, в політиці." Джерело:

А ну недолуге, нагадай-но: а хто ж в країні, про що написнао в Конституції, відповідає за міжнародну політику?
Не хочеш запитати у нього: а що він зробив для врегулювання цієї проблеми? Нє? А чого? Дзеркало не дає відповідей?

Тобі ще, падло, пригадають "як вам спиться, пане Президент? Загиблі не сняться?" з твого брехливого шоу на стадіоні!
Сподіваюсь, що побачу твою перелякану мармизу, коли тобі, тварюка, таки доведеться відповідати за все: і за "не нагнітайте", і за "травневі шашлики", і за "ми можемо збільшити армію, але як тоді будувати дороги", і за "я б втрачав по 7 млрд щомісяця", і за... Багато чого ще і в тому числі звільнення Залужного та ще 17 генералів, що врятували Україну при всій вашій вліді та бажанні виконати "оманські" договорняки.

Бажаю собі померти в найближчі три доби, але при умові, що до цього помруть Єрмак, Татаров, Стефанчук, Арахамія, Безугла, Подоляк, Зеленський, Гетьманцев, ВСІ нардепи від ОПЗЖ, Кірюша Тімошенко, Арестович, буданга, Рєзніков... і ще сотні 2 чи 3 гнид.
Виконай, Боже, моє прохання - не для себе прошу!
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19.02.2024 21:30 Ответить
За яку політику це хамло може відповідати?((( Воно куди не заїде веде себе так, що йому всі винні... Правильно Маск казав , коли коментував його фото, коли п'ять хвилин не просив мільярд))
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19.02.2024 22:01 Ответить
Зе БРЕХЛО просто гонит беса боится сказать что его хозяева из кремля блоикруют поставки всей продукции через польских долпайопов
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20.02.2024 03:06 Ответить
Ще знущальніше виглядає мародерство ригалєтів у владі.
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19.02.2024 21:31 Ответить
те що ти, виродок, не висиш на гілляці, а сидиш в кріслі президента - це знущання над Українию і українцями.
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19.02.2024 21:32 Ответить
Так все це твоя особиста заслуга.
Шоб тобі повилазило, гнида неголена.
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19.02.2024 21:33 Ответить
Яка різниця де будуть стояти фури з зерном - в Україні чи на территорії Польші. В Україні буде беспечніше для українських фермерів. Тоді і поляків можна буде тикати в лайно носом якщо будуть продовжувати блокувати кордони. Тоді настане момент істини чтого добиваються польскі фермери. Не підігравайте полякам і москалям.
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19.02.2024 21:34 Ответить
Так поехал бы к этим "фермерам" польским. Они увидели бы твой велосипедный кортеж и мигом разбежались...
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19.02.2024 21:36 Ответить
Так займись границей, а видосик можно записать и с Волынской или Львовской области.
Пришли туда собаковода Кулебу для начала и пусть он там проводит совещания со своим польским визави пока не найдёт компромис.
Вертолёт с Киева туда за 2 часа легко долетит, делай что нибудь уже.
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19.02.2024 21:37 Ответить
Справа в тому, що сільське господарство Польщі неконкурентоздатне
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19.02.2024 21:38 Ответить
Ты же в десна целовался с Дудой , ну скажи правду..
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19.02.2024 21:40 Ответить
дуда ***** оказался точнее иудой как за тот зеленомордый с кем он целовался
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20.02.2024 03:07 Ответить
Повертайте українські фури в зворотньму напрямку в Україну. Поляки використовуючи українське зерно блокують війскову допомогу - тож виходить що наші фермери їм допомагають? Розвертайте фури і тоді всім та все стане зрозуміло.
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19.02.2024 21:40 Ответить
Фермери наші тут яким боком?! Вони за безцінь то зерно віддали баригам, а ті і намутили проблем.
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19.02.2024 22:29 Ответить
Українські фури - неважно чиї повернути на українську територію. Це необхідно зробити щоб вибити у бункерного нациста і його польских посіпак козирь з рук. Тоді у них не буде неохідності блокувати українські кордони, а якщо вони продовжуть блокувати, то тоді вже польська влада не викрутиться тим що вони працюють в інтересах польських громадян - тоді це вже буде трактуватися по іншому, а саме допомога рашистам шляхом блокування військової і гуманітарної допомоги Україні.
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19.02.2024 22:44 Ответить
Перший, хто зацікавлений в цій кризі - ОПа, що на Банковій. Саме вони спровокували її і саме ОПа тупо відморожується, щоб її вирішити.
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19.02.2024 22:47 Ответить
«Саме вони спровокували її»- знову Україна винна?!

А ху&ло білий та пухлястий?

Вивсеврете…Іхтамнет…
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19.02.2024 23:19 Ответить
так если зерно уже куплено значит оно не фермеров - тем более пусть разворачивают и барыги сами думают как доставить товар покупателям
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20.02.2024 03:08 Ответить
Блазень на гетьманстві з булавою - от що виглядає знущально ....
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19.02.2024 21:40 Ответить
Висновок 10 річної війни.
"Не така страшна мавпа з гранатою,як мавпа з булавою"
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19.02.2024 21:48 Ответить
мавпа з грантою вб'є десять людей , мавпа з булавою поведе на смерть мільйони дурнів.
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19.02.2024 22:23 Ответить
В тім то й річ,що не повела,а прирікла на смерть своїм мародьорством.і крадівництвом.
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19.02.2024 23:38 Ответить
Невже більш знущально ніж зе-легалайз., тобто просування Козиря на прем'єра?
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19.02.2024 21:42 Ответить
Передайте фермерам , що карма їм буде у вигляді неурожаю і голоду в Польщі. Притомні європейці, ніколи більше не будуть купувати с/г. продукцію з Польщі, як на сьогодні не замовлять і польських перевізників.
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19.02.2024 21:43 Ответить
Потужний гундосик і з'ясуваня "хто винен?" з польським кордоном. Відволікли увагу.
І не чичирк про те,що зіцпрезидент, підписуючи якусь цидулку у Франції , не зміг домовитись про знятя ембарго Франціі на купівлю ЗАРАЗ майже мільйона снарядів для ЗСУ.
Пороха спецом для цього не випустили ? Щоб по своїм контактам не домовився про оплату?!
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19.02.2024 21:44 Ответить
Подоляк нову методичку вам видав?
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19.02.2024 22:31 Ответить
Ось ти москалику і спалився
З тебе цапа, такий саме українець - як з гівна пуля

"очевидно" - це якою мовою?
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19.02.2024 23:09 Ответить
валера ты и сам кацап перекрашенный не позорься
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20.02.2024 03:11 Ответить
от курва... ти мене викрив... як тепер жити
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20.02.2024 11:08 Ответить
Мало того, що під Куп'янськом не стихає ворожа артилерія.
І новини з польського кордону - жах.
Та ще й вимушені були дивитися на цю небриту клоунську фізію.
Хоч би збацав щось із клоунського репертуару - то поржали б.
Так ні - втемяшилося йому, що він президент, хоч ти плач.
А президент же з нього, як із повидла куля.
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19.02.2024 21:49 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/xFXtCpYsZhg https://www.youtube.com/shorts/xFXtCpYsZhg
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19.02.2024 23:08 Ответить
Твої відео після Авдіївки виглядають так само.
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19.02.2024 21:52 Ответить
Знущання кожен Божий день гундосить з суфлера до знімальної групи. А президент мав почати вирішувати це питання ще вісім місяців тому, замісь "само рассасьотся!"
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19.02.2024 21:53 Ответить
Багато пишуть, що Зеленський має розрулити проблему на кордоні...

Зеленський нічого не може розрулити, бо він вже усім набрид гірше хріна.
Політики у світі бувають різні, хороші і не дуже, але вони досвідчені - а Зеленський дуринда дуриндою.

Україні потрібна справжня влада, а не дурнувата імітація.
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19.02.2024 22:00 Ответить
так чего же вы выбираете ублюдка ЗЕленого - тупые или мазохисты?
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20.02.2024 03:13 Ответить
А як він міг вирішити питання з фермерами, коли винні українці. Деякі "аграрні" фірми, наближені до високопосадовців в Україні, скуповували у українських фермерів зерно по 100 доларів, продавали переробникам у Польщі по 280 доларів. Хоча попередня державна домовленість була, що зерно йде транзитом до моря. Коли польські фермери почали пропонувати своє зерно переробникам, ті відмовились, бо у польських завжди брали раніше по 320 доларів. Як почувають себе польські фермери ?
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20.02.2024 00:00 Ответить
а почему конченные поляки блокируют не только зерно но все остальные поставки?
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20.02.2024 03:14 Ответить
Тому що ситуацією, яку створили високопосадовці України (можливо й для розбрату), скористалися проросійські сили, які є і в Польщі. Відповідь не для тебе, подоляківець. Бо спілкуватися з тобою - годувати тебе кривавими **********. Можеш не відповідати, може збережеш душу.
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20.02.2024 05:17 Ответить
ВітамінКа

@VictoriaMandri2

Здається, ми маємо пік війни. путін мобілізував всі резерви агентури і всі антиукраїнські сили по всьому світу. Створив умови для наступу на нас. Працюють проти України трамписти, орбанисти, "фермери" і влада ЗЕЛЕНСЬКОГО з звільненням ЗАЛУЖНОГО і його команди і антимобілізацієй
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19.02.2024 21:54 Ответить
так и есть только тупые и слепые украинцы этого не видят не знают и знать не хотят..
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20.02.2024 03:16 Ответить
Вот нам рассказывали, что Зе супер дипломат и хоть он и провалил подготовку к войне, то уж на международной арене он незаменим и добивается того, чего бы не добился не один из политиков. Вот эта вот херня с Польшей это результат его дипломатической работы? Или может урезание финансирования западом это результат? Есть реальный результат дипломатии за последние полгода, кроме пафосного марафонного писдежа?
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19.02.2024 21:59 Ответить
Ось тобі і касапотуск при владі..
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19.02.2024 21:59 Ответить
ZE імпотент-младориг, це твій прямий Конституціний обов'язок: міжнародні відносини!
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19.02.2024 22:07 Ответить
Нi-зеля найкращий презедент!
https://www.youtube.com/shorts/xFXtCpYsZhg
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19.02.2024 23:11 Ответить
https://prm.ua/my-ridni-zelenskyy-ta-duda-anonsuvaly-novu-eru-vidnosyn-mizh-ukrainoiu-ta-polshcheiu/.
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19.02.2024 22:11 Ответить
А може, у нас потрібно навести порядок, щоб трейдери за безцінь не скуповували зерно у аграріїв? Тоді зерно не буде настільки дешевим.
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19.02.2024 22:12 Ответить
Та сама ситуація і з медом...скуповують за безцінь ...
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19.02.2024 23:04 Ответить
а эти фермеры и их семьи работники голосовали за ЗЕ тварей? пусть теперь не жалуются
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20.02.2024 03:18 Ответить
Зелегниди, куди не прикладають свої криваві граблі, все , абсолютно все закінчується кровью, стражданням для людей і шикарним гешефтом для сук з народу...
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19.02.2024 22:22 Ответить
Звідси який висновок?
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19.02.2024 22:42 Ответить
ты что тупая и ЗЕлени нанюхалась..
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20.02.2024 03:19 Ответить
A блазень у президентському кріслі - це не знущання?
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19.02.2024 22:42 Ответить
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19.02.2024 22:45 Ответить
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19.02.2024 22:57 Ответить
Польска партія лідери якої є організаторами блокування українських кордонів, з 2022 року виступала проти постачання зброї Україні, проти фінансової допомоги ЄС Україні. Хто ще вірить в те що фермери захищають свої інтереси? Їх основна мета заблокувати військову, та гуманітарну допомогу Україні і при цьому звинуватити українців.

Негайно повертайте українські фури на территорію України. Це допоможе вибити у кремлівських посіпак в Польші козирі з рук. Нехай фури стоять на своїй, українстькій території так як вони стоять на польскій. Все таки в себе дома беспечніше чим на чужбині.
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19.02.2024 22:58 Ответить
А почалося все з оборудки "аграрних" фірм з продажу зерна полякам за 280 доларів, купленого у наших фермерів за 100. Попередня державна домовленість була про транзит зерна до моря. У польських фермерів переробники купували по 320.
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20.02.2024 00:06 Ответить
І що ми маємо по закінченні першого президентського терміну...?!
Повномасштабну війну,відсутність зброї та снарядів,авторитарну владу і проблеми з союзниками...
Оце і всі здобутки найвеличнішого...
"Дайош" другий срок...?!
Чи може вже досить..?!!
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19.02.2024 23:03 Ответить
Сфоткався в Авдіївці,зараз фоткається в Куп'янську.Це недобре.
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19.02.2024 23:07 Ответить
Таке відчуття все робиться шоб ми програли поляки блокують кордони союзники озброєння затримують ми Вам дамо но через місяць два тут безумний керівник нищить всю вертикаль воєнних провалює мобілізацію дають росіянам захватити ще більш територій як вони там покроїли так все разом в кучю ніхто просто так не зліпить
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19.02.2024 23:24 Ответить
Це Вова результат твого президенства і нічого іншого !
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19.02.2024 23:36 Ответить
Сначала он оскорбил польский народ на форуме ООН и позволил немцам использовать его, а теперь удивляется, что больше нет желающих передавать деньги и оружие, вероятно, потому что его коллеги из Польши перестали о них заботиться. Все это для того, чтобы несколько олигархов могли заработать на войне.
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19.02.2024 23:51 Ответить
ты не польский народ а кремлевский ублюдок как и все те дебилы - которые блокируют военные грузы и гражданские австобусы
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20.02.2024 03:21 Ответить
Дуда оскорбіл всю Європу своєю прокацапською риторикою
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20.02.2024 16:01 Ответить
То які проблеми тупо не возіть зерно через поляків,тих 5% порозпихайте на інші напрямки,тоді побачимо чи ті мітингувальники за зерно переживають чи за куйла!Той Рафік що робить ці акції ярий путіносос,який ******** возити товари до бульбашів і в московію.А враховуючи що куйло бабки має,думаю лям доларів тому херу відстігнув,головне зброю затримати а зерно це прикриття.
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20.02.2024 00:42 Ответить
так кремляди-поляки не зерно блокируют а стратегические грузы
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20.02.2024 03:22 Ответить
где наша блокада?? где наши иски в суды?? к чему это нытье?!
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20.02.2024 00:52 Ответить
У меня дилемма - он полезный ( для москалей) идиот или просто идиот?
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20.02.2024 00:58 Ответить
Полєзний ідіот для москалєй.
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20.02.2024 02:04 Ответить
он не идиот - он на работе.. оманской
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20.02.2024 03:23 Ответить
2023 год! Україна поставила у Польшу 4.3 млн тон зернових.
РФ поставила в Польшу 12 млн тон!
Зараз польські «протестуючи», блокують 6 пп України.
Просто ніж у спину!
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20.02.2024 02:17 Ответить
Ни тонн ни килограммов. На самом деле никто этого не знает. А утку про 12 млн. тонн запустила "глава департаменту збору та моніторингу дезінформації ЦПД" Аліна Бондарчук.

https://t.me/vse_rv/15528
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20.02.2024 03:58 Ответить
Знущально виглядає те що ти зняв Залужного і не пояснив за що, а тепер згадуєш Польшу. Нікому твої квартальні зевисери не цікавлять ну хіба що упоротих.зебілів
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20.02.2024 02:19 Ответить
То на хіба нам такий президент,який констатує факти,а вирішить нічого не може?
Поїдь і розрули!Вже автобуси і військові вантажі блокують!
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20.02.2024 05:55 Ответить
> Через польскую границу проходит только 5% нашего агроэкспорта. Поэтому на самом деле ситуация не в зерне, а скорее, в политике.

Так і нахера ти возиш то зерно через ту іпану польшу? не вози і питань не буде, розвели бляха цирк на весь ЄС з цим зерном, і підкладаєте підгрунтя до налаштування населення ЄС проти украінців. Що там той дятел кулеба з МІД, робити щось планує, чи чим ви там бляха займаєтесь?
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20.02.2024 06:31 Ответить
Знущання, це кожний день бачити гундосy, запухшу та не бриту "face" лица". Це невимовні муки. Боже, як дотерпіти до 20 травня, дай сил.
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20.02.2024 06:53 Ответить
Надо было ехать под Купянск, чтобы это увидеть? И Киева не видно, наверно.
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20.02.2024 07:36 Ответить
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