Под Купянском, где не стихает вражеская артиллерия, новости из границы с Польшей выглядят просто издевательски, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение Владимира Зеленского в конце 726-го дня войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ видео было опубликовано в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского.

"То, что происходит на нашей западной границе - границе с Польшей, - нельзя воспринимать как что-то нормальное или обыденное. Нужна простая и понятная справедливость. Через польскую границу проходит только 5% нашего агроэкспорта. Поэтому на самом деле ситуация не в зерне, а скорее, в политике. И под Купянском, недалеко от границы с Россией, где не стихает вражеская артиллерия, новости из границы с Польшей выглядят просто издевательски. Нужны общие решения, рациональные решения, чтобы выйти из этой ситуации. Решения наши с поляками, прежде всего, и всех в Европе, кого беспокоит судьба Европы", - сказал Зеленский.

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