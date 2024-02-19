Под Купянском, где не стихает вражеская артиллерия, новости из границы с Польшей выглядят просто издевательски, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение Владимира Зеленского в конце 726-го дня войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ видео было опубликовано в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского.
"То, что происходит на нашей западной границе - границе с Польшей, - нельзя воспринимать как что-то нормальное или обыденное. Нужна простая и понятная справедливость. Через польскую границу проходит только 5% нашего агроэкспорта. Поэтому на самом деле ситуация не в зерне, а скорее, в политике. И под Купянском, недалеко от границы с Россией, где не стихает вражеская артиллерия, новости из границы с Польшей выглядят просто издевательски. Нужны общие решения, рациональные решения, чтобы выйти из этой ситуации. Решения наши с поляками, прежде всего, и всех в Европе, кого беспокоит судьба Европы", - сказал Зеленский.
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А ну недолуге, нагадай-но: а хто ж в країні, про що написнао в Конституції, відповідає за міжнародну політику?
Не хочеш запитати у нього: а що він зробив для врегулювання цієї проблеми? Нє? А чого? Дзеркало не дає відповідей?
Тобі ще, падло, пригадають "як вам спиться, пане Президент? Загиблі не сняться?" з твого брехливого шоу на стадіоні!
Сподіваюсь, що побачу твою перелякану мармизу, коли тобі, тварюка, таки доведеться відповідати за все: і за "не нагнітайте", і за "травневі шашлики", і за "ми можемо збільшити армію, але як тоді будувати дороги", і за "я б втрачав по 7 млрд щомісяця", і за... Багато чого ще і в тому числі звільнення Залужного та ще 17 генералів, що врятували Україну при всій вашій вліді та бажанні виконати "оманські" договорняки.
Бажаю собі померти в найближчі три доби, але при умові, що до цього помруть Єрмак, Татаров, Стефанчук, Арахамія, Безугла, Подоляк, Зеленський, Гетьманцев, ВСІ нардепи від ОПЗЖ, Кірюша Тімошенко, Арестович, буданга, Рєзніков... і ще сотні 2 чи 3 гнид.
Виконай, Боже, моє прохання - не для себе прошу!
Шоб тобі повилазило, гнида неголена.
Пришли туда собаковода Кулебу для начала и пусть он там проводит совещания со своим польским визави пока не найдёт компромис.
Вертолёт с Киева туда за 2 часа легко долетит, делай что нибудь уже.
А ху&ло білий та пухлястий?
Вивсеврете…Іхтамнет…
"Не така страшна мавпа з гранатою,як мавпа з булавою"
І не чичирк про те,що зіцпрезидент, підписуючи якусь цидулку у Франції , не зміг домовитись про знятя ембарго Франціі на купівлю ЗАРАЗ майже мільйона снарядів для ЗСУ.
Пороха спецом для цього не випустили ? Щоб по своїм контактам не домовився про оплату?!
З тебе цапа, такий саме українець - як з гівна пуля
"очевидно" - це якою мовою?
І новини з польського кордону - жах.
Та ще й вимушені були дивитися на цю небриту клоунську фізію.
Хоч би збацав щось із клоунського репертуару - то поржали б.
Так ні - втемяшилося йому, що він президент, хоч ти плач.
А президент же з нього, як із повидла куля.
Зеленський нічого не може розрулити, бо він вже усім набрид гірше хріна.
Політики у світі бувають різні, хороші і не дуже, але вони досвідчені - а Зеленський дуринда дуриндою.
Україні потрібна справжня влада, а не дурнувата імітація.
@VictoriaMandri2
Здається, ми маємо пік війни. путін мобілізував всі резерви агентури і всі антиукраїнські сили по всьому світу. Створив умови для наступу на нас. Працюють проти України трамписти, орбанисти, "фермери" і влада ЗЕЛЕНСЬКОГО з звільненням ЗАЛУЖНОГО і його команди і антимобілізацієй
https://www.youtube.com/shorts/xFXtCpYsZhg
Негайно повертайте українські фури на территорію України. Це допоможе вибити у кремлівських посіпак в Польші козирі з рук. Нехай фури стоять на своїй, українстькій території так як вони стоять на польскій. Все таки в себе дома беспечніше чим на чужбині.
Повномасштабну війну,відсутність зброї та снарядів,авторитарну владу і проблеми з союзниками...
Оце і всі здобутки найвеличнішого...
"Дайош" другий срок...?!
Чи може вже досить..?!!
РФ поставила в Польшу 12 млн тон!
Зараз польські «протестуючи», блокують 6 пп України.
Просто ніж у спину!
https://t.me/vse_rv/15528
Поїдь і розрули!Вже автобуси і військові вантажі блокують!
Так і нахера ти возиш то зерно через ту іпану польшу? не вози і питань не буде, розвели бляха цирк на весь ЄС з цим зерном, і підкладаєте підгрунтя до налаштування населення ЄС проти украінців. Що там той дятел кулеба з МІД, робити щось планує, чи чим ви там бляха займаєтесь?