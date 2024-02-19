Харьковская правозащитная группа запускает горячую линию относительно пропавших без вести. ВИДЕО
Харьковская правозащитная группа запускает горячую линию, на которую могут позвонить по телефону родные и близкие пропавших без вести: 0 800 20 24 02.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ХПГ.
По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, точно известно местонахождение только восьми тысяч пленных украинцев. Десятки тысяч человек - и гражданских, и военнопленных - остаются в статусе пропавших без вести.
Если вы родственник или знаете о военнопленных, заключенных гражданских, пропавших без вести на оккупированной территории гражданских, звоните по номеру 0 800 20 24 02 (бесплатно).
Операторы ХПГ попросят вас назвать основную информацию, которая будет внесена в базу данных поиска пропавших без вести и поддержки их семей. После этого с вами свяжутся юристы Харьковской правозащитной группы для дальнейшей работы.
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Вибачте, накіпіло.
Старшого брата свого кума, після того, як він зник безвісті наприкінці 2022-го ми ховали у лютому 2023-го... В закритій труні... Ховали ті, кому дозволили відпустку, хто зміг...
Тому це болюча тема і моральний захист - який є...
Вибачте, якщо когсь образив, але винним у цьому я вважаю шоблу з Банкової, тому й реагую відповідно...
Колону розбили - вони навіть не доїхали . Тіло - бачили хлопці з безпілотника . Але забрати до цих пір немає можливості - сіра зона . Виплати мамі ? Ні - офіційно пропав безвісти - бо президенту не вистачає на тєлємарафон