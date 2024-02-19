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Харьковская правозащитная группа запускает горячую линию относительно пропавших без вести. ВИДЕО

Харьковская правозащитная группа запускает горячую линию, на которую могут позвонить по телефону родные и близкие пропавших без вести: 0 800 20 24 02.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ХПГ.

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, точно известно местонахождение только восьми тысяч пленных украинцев. Десятки тысяч человек - и гражданских, и военнопленных - остаются в статусе пропавших без вести.

Если вы родственник или знаете о военнопленных, заключенных гражданских, пропавших без вести на оккупированной территории гражданских, звоните по номеру 0 800 20 24 02 (бесплатно).

Операторы ХПГ попросят вас назвать основную информацию, которая будет внесена в базу данных поиска пропавших без вести и поддержки их семей. После этого с вами свяжутся юристы Харьковской правозащитной группы для дальнейшей работы.

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Автор: 

правозащитники (678) пропавший без вести (157)


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Вони на шашликах - Зе їм виділів 7млрд, які зекономив осінню 2021-го! Разом з "азовцями" з "Азовсталі"!"

Вибачте, накіпіло.
Старшого брата свого кума, після того, як він зник безвісті наприкінці 2022-го ми ховали у лютому 2023-го... В закритій труні... Ховали ті, кому дозволили відпустку, хто зміг...
Тому це болюча тема і моральний захист - який є...
Вибачте, якщо когсь образив, але винним у цьому я вважаю шоблу з Банкової, тому й реагую відповідно...
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19.02.2024 21:52 Ответить
Троюрідного брата з тро ( зрозуміло підготовка -ніяка, просто сиділи на блокпостах ) забрали на Бахмут .( Це тоді який Зеленський наказав тримати Сирському будь якою ціною чи як ?)
Колону розбили - вони навіть не доїхали . Тіло - бачили хлопці з безпілотника . Але забрати до цих пір немає можливості - сіра зона . Виплати мамі ? Ні - офіційно пропав безвісти - бо президенту не вистачає на тєлємарафон
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19.02.2024 22:51 Ответить
Женя, дай прямую ссылку, размещу у себя на сайте
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20.02.2024 10:38 Ответить
https://khpg.org/1608813385
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20.02.2024 12:09 Ответить
 
 