Харьковская правозащитная группа запускает горячую линию относительно пропавших без вести. ВИДЕО

Харьковская правозащитная группа запускает горячую линию, на которую могут позвонить по телефону родные и близкие пропавших без вести: 0 800 20 24 02.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ХПГ.

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, точно известно местонахождение только восьми тысяч пленных украинцев. Десятки тысяч человек - и гражданских, и военнопленных - остаются в статусе пропавших без вести.

Если вы родственник или знаете о военнопленных, заключенных гражданских, пропавших без вести на оккупированной территории гражданских, звоните по номеру 0 800 20 24 02 (бесплатно).

Операторы ХПГ попросят вас назвать основную информацию, которая будет внесена в базу данных поиска пропавших без вести и поддержки их семей. После этого с вами свяжутся юристы Харьковской правозащитной группы для дальнейшей работы.

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