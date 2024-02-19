Силы обороны взяли в плен группу оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО
Силы обороны Украины на Запорожском направлении смогли взять в плен группу россиян, а сам процесс удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Захід".
Отмечается, что российские оккупанты пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении и закрепиться на наших позициях.
"Враг попадает в плен. Умирает. Убегает. Оборона стабильна", - добавили военные.
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+42 Валентин Коваль #587289
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+35 Vik Tor #521724
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+24 Віталій А
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Места скопления войск примерно в тех же местах, где прошлым летом ВСУ пытались начать контрнаступление. Собраны силы в 50 тысяч российских военнослужащих.
Це лайно негайно розстріляти!!
На південному фронті України як російські, так і українські джерела говорять про масове нарощування російських військ у Запорізькій області, де Київ намагався розпочати контрнаступ влітку минулого року.
За оцінками деяких аналітиків, зібрано 50-тисячне угруповання російських військових.
Це відбувається в той час, коли російські війська прагнуть розширити свою перевагу на східному фронті після підняття свого прапора в кількох районах Авдіївки в Донецькій області.
краще хробаків орками...
Такое гуманное поведение показывает им возможность сдаться.