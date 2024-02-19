Силы обороны взяли в плен группу оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

Силы обороны Украины на Запорожском направлении смогли взять в плен группу россиян, а сам процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Захід".

Отмечается, что российские оккупанты пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении и закрепиться на наших позициях.

"Враг попадает в плен. Умирает. Убегает. Оборона стабильна", - добавили военные.

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