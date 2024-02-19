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Силы обороны взяли в плен группу оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

Силы обороны Украины на Запорожском направлении смогли взять в плен группу россиян, а сам процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Захід".

Отмечается, что российские оккупанты пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении и закрепиться на наших позициях.

"Враг попадает в плен. Умирает. Убегает. Оборона стабильна", - добавили военные.

Смотрите также: Бойцы 92-й ОШБр уничтожили склад противотанковых мин противника на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19375) плен (2616)


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Топ комментарии
+42
На камеру взяли потім відвели і розстріляли нах - би
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19.02.2024 22:14
+35
не оставляйте тих виродків живими. вони показово страчують українських військових.
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19.02.2024 22:16
+24
Ого, кацапи вже DeepState дивляться.
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19.02.2024 22:20
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На камеру взяли потім відвели і розстріляли нах - би
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19.02.2024 22:14 Ответить
Наши в орковском плену уже все освобождены?
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19.02.2024 22:20 Ответить
Гадаєш гуманне ставлення до ворога допоможе нашим полоненим? В Оленывки вбили, з літаком щось не те. І хіба це перший розстріл? Пригадай катування з відрубанням кынцівок.
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19.02.2024 22:27 Ответить
Тем не менее обмены регулярно происходят. И если всех пленных "отправлять на Луну" - то менять наших будет не на кого. И если наши из плена возвращаются хоть и в плохом физическом состоянии - но живые - это значит что все таки орки не всех убивают.
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19.02.2024 23:10 Ответить
Запитай у вазєлінського , він у курсі і тримає на особистому контролі , своїм наказом туди відправив ((
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19.02.2024 22:28 Ответить
А расстрелы наших пленных и отрезанная голова,отрезанные яйца?их питание?там некого жалеть
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20.02.2024 03:18 Ответить
Відвели та дали печенки з майдану та апельсини
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19.02.2024 23:05 Ответить
не оставляйте тих виродків живими. вони показово страчують українських військових.
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19.02.2024 22:16 Ответить
У них, нажаль, більше наших, ніж у нас їхніх. Бо вони до нас у полон маленькими групками попадають, а у нас у полон одразу 2 бригади у Мариуполі попали.
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19.02.2024 22:26 Ответить
Так подякуй за це тобою обраному ! Ти разом з ним їх у той полон послав !
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19.02.2024 22:30 Ответить
Ого, кацапи вже DeepState дивляться.
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19.02.2024 22:20 Ответить
дело сдвинулось с мёртвой точки ))
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19.02.2024 22:32 Ответить
азов никуда не смотрит, а показывает пример как нужно действовать при виде кацапа
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19.02.2024 22:22 Ответить
Слухай Ємєля,здалеку видно що в тебе морда в гарматі.
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19.02.2024 22:31 Ответить
не трать здесь время, лучше место подыскивай в тайге, куда будешь от весенней мобилизации ***********.
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19.02.2024 22:34 Ответить
как эти ********* палятся - вопрос для них риторический...
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19.02.2024 23:14 Ответить
вони тут паляться з першого ж свого комента. Недолугий кацап взяв собі такий нік, що зразу видно, як з його дупи стирчіть гріф балалайки.
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19.02.2024 23:25 Ответить
Від тебе кацапом тхне за 10 кілометрів. Майже кожне твоє слово видає кацапа
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19.02.2024 22:37 Ответить
А що,кацапам VPN ще хіба не заборонили,чи путлоботам-дозволяють?
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19.02.2024 22:28 Ответить
москалику, вали звідси, нема тут шо робити козломордим
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19.02.2024 22:39 Ответить
Они сбегут, а тебе сосать и сосать, бо бежать некуда
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19.02.2024 22:32 Ответить
Козлориле,а ти що це так розсмерділося?
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19.02.2024 22:50 Ответить
Фуфайка дірява,що за маячню ти несеш,гівна солов'їного путлобот обіжрався,чи що?
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19.02.2024 23:07 Ответить
Кретинізм мордовських даунів розчулює і тішить. ))
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19.02.2024 23:13 Ответить
А під@ри так спеціально роблять, своїх орків залякують, щоб в полон не здавались, бо їх кончають....
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19.02.2024 22:19 Ответить
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19.02.2024 22:20 Ответить
От ми гуманна нація. Нє, щоб захєрачить. Ну, ми ж не дикарі. Слава ЗСУ!
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19.02.2024 22:21 Ответить
Россия собирает "огромное количество войск" около линии фронта в Запорожской области, - https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-02-19-24/index.html CNN со ссылкой на источники

Места скопления войск примерно в тех же местах, где прошлым летом ВСУ пытались начать контрнаступление. Собраны силы в 50 тысяч российских военнослужащих.
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19.02.2024 22:23 Ответить
Нехай "собіраєт",там й подохне.
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19.02.2024 22:29 Ответить
они под синьковкой еще с лета 100 к собрали и 500 танков и что?взяли синьковку?))))
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19.02.2024 23:31 Ответить
Видимо ситуация с Авдеевкой вас ничему не научила... Авдеевка была мощным укрепрайоном и то не выдержала постоянных авианалетов. А на Запорожском направлении, вряд ли есть такие укрепрайоны. Так что не нужно этой бравады.
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20.02.2024 00:13 Ответить
це з фронту було так. зі сторони ясинуватської розв'язки і на промці зі сторони Донецька. вони там в лоб не могли пробитися з 2014-го року.. а з флангів і з тилу в Авдіївці була вже не така міцна оборона як на промці. тому й почали орки обжимати Авдіївку ще з літа 22-го. тож при таких клещах зі всіх сторін, питання падіння Авдіївки було лише питанням часу. вона мала ще впасти разом із Бахмутом. от тільки в каців сил не вистачило тоді відразу на Бахмут і на Авдіївку.
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20.02.2024 02:18 Ответить
А зачем???
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19.02.2024 22:32 Ответить
Яка там група?! . Три орки це група?!!

Це лайно негайно розстріляти!!
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19.02.2024 22:42 Ответить
А який сенс? Щоб заміст обміну українськи полонені поїхали на салєхард?
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19.02.2024 22:54 Ответить
А расстрелы наших зсу?а отрезанная голова и яйца,пытки,плохое питание,тут видео недавно было троих расстреляли ,с волками жить по волчьи выть расстрелять нах
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20.02.2024 03:21 Ответить
Вы бы видео посмотрели сначала, прежде чем писать. ПЯТЕРЫХ взяли в плен. Или это не группа?
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20.02.2024 00:26 Ответить
А без рейва из колонок на всю нельзя выложить видео? Идиоты какие-то. Среди ночи смотришь и музыка на всю орет.
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19.02.2024 22:51 Ответить
А розстріляти слабо??
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19.02.2024 23:01 Ответить
Из тех подразделений, которые убивают наших пленных, живыми никого не брать.
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20.02.2024 00:04 Ответить
CNN

На південному фронті України як російські, так і українські джерела говорять про масове нарощування російських військ у Запорізькій області, де Київ намагався розпочати контрнаступ влітку минулого року.

За оцінками деяких аналітиків, зібрано 50-тисячне угруповання російських військових.

Це відбувається в той час, коли російські війська прагнуть розширити свою перевагу на східному фронті після підняття свого прапора в кількох районах Авдіївки в Донецькій області.
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20.02.2024 00:06 Ответить
нащо орків годувати-
краще хробаків орками...
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20.02.2024 02:22 Ответить
Однозначно расстрелять, мамкам видосик заслать, шоб рожали еще!
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20.02.2024 07:44 Ответить
На строительство их отправляйте. Пусть окопы роют и завалы разгребают.
Такое гуманное поведение показывает им возможность сдаться.
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20.02.2024 11:22 Ответить
 
 