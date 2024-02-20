Пограничники поразили вражеский миномет и ранили двух оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Пограничники на Бахмутском направлении сбрасываниями из БпЛА поразили вражеский миномет калибра 60 мм и ранили двух оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

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