Пограничники поразили вражеский миномет и ранили двух оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Пограничники на Бахмутском направлении сбрасываниями из БпЛА поразили вражеский миномет калибра 60 мм и ранили двух оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
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