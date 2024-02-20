Ударное подразделение "Булава" уничтожило FPV-дронами "Дикие Шершни" вражеский ангар с техникой оккупантов. ВИДЕО
Операторы беспилотников подразделения "Булава" из Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого с помощью FPV-дронов "Дикие Шершни" только за один рабочий день сожгли вражескую технику на десятки миллионов.
Оккупанты стягивали технику для наступления на юге, но украинские пилоты ее выследили и атаковали. В частности, дрон-камикадзе профессионально залетел в ангар и уничтожил вражескую технику, передает Цензор.НЕТ. В результате весь ангар полностью сгорел.
В тот день пилоты "Булавы" уничтожили:
- Две установки С-60 на базе ЗИЛ;
- Два танка Т-72;
- БМП-3;
- Редкую боевую бронированную машину "Терминатор";
- Газель
- Два Урала с БК.
Поддерживайте воинов!
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
ПриватБанк: 4731219611037825
PayPal: [email protected]
Топ комментарии
+4 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий20.02.2024 13:46
+3 Senator #518037
показать весь комментарий20.02.2024 10:53
+3 Alexandr Петров
показать весь комментарий20.02.2024 11:14
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Прошу підтримати!
https://twitter.com/absurdtrader/status/1759307764176707643?t=PQulp89PfUsuLMGT7XxuJA&s=19