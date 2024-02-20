Ударное подразделение "Булава" уничтожило FPV-дронами "Дикие Шершни" вражеский ангар с техникой оккупантов. ВИДЕО

Операторы беспилотников подразделения "Булава" из Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого с помощью FPV-дронов "Дикие Шершни" только за один рабочий день сожгли вражескую технику на десятки миллионов.

Оккупанты стягивали технику для наступления на юге, но украинские пилоты ее выследили и атаковали. В частности, дрон-камикадзе профессионально залетел в ангар и уничтожил вражескую технику, передает Цензор.НЕТ. В результате весь ангар полностью сгорел.

В тот день пилоты "Булавы" уничтожили:

Две установки С-60 на базе ЗИЛ;

Два танка Т-72;

БМП-3;

Редкую боевую бронированную машину "Терминатор";

Газель

Два Урала с БК.

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