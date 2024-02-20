РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5642 посетителя онлайн
Новости Видео Война
10 752 14

Ударное подразделение "Булава" уничтожило FPV-дронами "Дикие Шершни" вражеский ангар с техникой оккупантов. ВИДЕО

Операторы беспилотников подразделения "Булава" из Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого с помощью FPV-дронов "Дикие Шершни" только за один рабочий день сожгли вражескую технику на десятки миллионов.

Оккупанты стягивали технику для наступления на юге, но украинские пилоты ее выследили и атаковали. В частности, дрон-камикадзе профессионально залетел в ангар и уничтожил вражескую технику, передает Цензор.НЕТ. В результате весь ангар полностью сгорел.

В тот день пилоты "Булавы" уничтожили:

  • Две установки С-60 на базе ЗИЛ;
  • Два танка Т-72;
  • БМП-3;
  • Редкую боевую бронированную машину "Терминатор";
  • Газель
  • Два Урала с БК.

Поддерживайте воинов!

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected] 

Смотрите также: Вражеский танк и два ЗРК С-60 уничтожили украинские воины дронами "Дикі Шершні". ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7023) Отдельная президентская бригада (70) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (227)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
роки забули двері до ангару зачинити, то й налетіли дикі бджоли. 😂👍
показать весь комментарий
20.02.2024 13:46
+3
https://youtu.be/k84r_38Ylvo?si=z2TUS5C0O3FyxSBA ... Мавзолейное стадо баранов это вам за Авдеевку 💥💥💥
показать весь комментарий
20.02.2024 10:53
+3
Пілотам респектище!!!
показать весь комментарий
20.02.2024 11:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що трапилося? Знову орки курили де попало?
показать весь комментарий
20.02.2024 10:49 Ответить
роки забули двері до ангару зачинити, то й налетіли дикі бджоли. 😂👍
показать весь комментарий
20.02.2024 13:46 Ответить
https://youtu.be/k84r_38Ylvo?si=z2TUS5C0O3FyxSBA ... Мавзолейное стадо баранов это вам за Авдеевку 💥💥💥
показать весь комментарий
20.02.2024 10:53 Ответить
А почему они не тушат огонь? Съекономили на огнетушителях? эх, шойга, эх герасим
показать весь комментарий
20.02.2024 10:57 Ответить
Отличное видео, Супер! Надо было этих "Диких Шершней" активно использовать под Авдеевкой..
показать весь комментарий
20.02.2024 11:03 Ответить
Поповнив банку і отримав винагороду. Дякую, такі нагороди лікують мою душу. Слава Україні!
показать весь комментарий
20.02.2024 11:03 Ответить
Пілотам респектище!!!
показать весь комментарий
20.02.2024 11:14 Ответить



показать весь комментарий
20.02.2024 11:49 Ответить
А той підрозділ крім окремої назви посади операторів ударних дронів має?
показать весь комментарий
20.02.2024 12:08 Ответить
Супер! Молодці! Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
20.02.2024 12:24 Ответить
+
показать весь комментарий
20.02.2024 13:08 Ответить
заліковно! ))
показать весь комментарий
20.02.2024 13:52 Ответить
Людвігу "зачьот"))))
показать весь комментарий
20.02.2024 15:26 Ответить
Чеський мільярдер Ян Барта задонатить 2 мільйони доларів на FPV-дрони для українських військових за ретвіти його допису у соцмережі X.
Прошу підтримати!
https://twitter.com/absurdtrader/status/1759307764176707643?t=PQulp89PfUsuLMGT7XxuJA&s=19
показать весь комментарий
20.02.2024 20:02 Ответить
 
 