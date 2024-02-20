РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5642 посетителя онлайн
Новости Видео Война
20 754 43

Бойцы 225 ОШБ ликвидировали командира взвода одного из подразделений ВС РФ под Авдеевкой. ВИДЕО 18+

Воины 225-го отдельного штурмового батальона ликвидировали командира взвода одного из подразделений ВС РФ под Авдеевкой.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео обнародовал командир 225-го отдельного штурмового батальона Олег Ширяев.

Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!

Так, батальон уничтожил штурмовую группу российских оккупантов под Авдеевкой. На кадрах – ликвидированный командир взвода одного из подразделений ВС РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": FPV-дрон атакует оккупанта, пытавшегося спрятаться на автобусной остановке. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3598) Ширяев Олег (23)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+40
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
20.02.2024 11:39
+28
У всіх українців має бути така психіка, як цих наших воїнів!
показать весь комментарий
20.02.2024 11:40
+28
Кацапу вишибли мізки на ...... уй , щоби не пхався більше до України 🙁
Молодці наші воіни 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
20.02.2024 11:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
20.02.2024 11:39 Ответить
Усі підори в -
показать весь комментарий
20.02.2024 11:43 Ответить
иди *****
показать весь комментарий
20.02.2024 12:39 Ответить
Командир взводу - командир 30 чоловік не десяти. Десяти - командир відділення... Посада молодшого лейтенанта - лейтенанта.
показать весь комментарий
20.02.2024 11:57 Ответить
У спецпідрозділах капітани командують відділеннями.
показать весь комментарий
20.02.2024 12:04 Ответить
так!
добре що знищили
слава воїнам
але можна зняти відео не стоячи на дохлому орку.
показать весь комментарий
20.02.2024 12:01 Ответить
На трупі був шолом з синьою стрічкою (носять наші бригади) - це порушення правил ведення війни. Він підлягає показовому знищенню, щоб іншим п…рам було неповадно так робити!
показать весь комментарий
20.02.2024 12:09 Ответить
Взвод, українська історична назва чотаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-%D0%A1%D0%A3%D0%9C-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-2 [2] - це https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F військове формування , тактичний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0) підрозділ , що входить до складу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0 роти , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F батареї та складається з 15-45 осіб. Окремі взводи можуть перебувати також за самостійними штатами в складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD батальйону , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD дивізіону , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA полку або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0) бригади , і навіть управлінь, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 установ тощо.

Організаційно взвод, залежно від його призначення, має декілька https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0) відділень , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F) секцій або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0) команд (обслуг, екіпажів, груп). Штатний командир взводу - молодший офіцер у званні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 лейтенанта .
показать весь комментарий
20.02.2024 12:39 Ответить
А як інакше?
показать весь комментарий
20.02.2024 11:39 Ответить
У всіх українців має бути така психіка, як цих наших воїнів!
показать весь комментарий
20.02.2024 11:40 Ответить
І якщо в вас така психіка, як в них, то теж можете вважати себе воїном.
показать весь комментарий
20.02.2024 15:49 Ответить
Кацапу вишибли мізки на ...... уй , щоби не пхався більше до України 🙁
Молодці наші воіни 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
20.02.2024 11:40 Ответить
Він сюди приперся вже без голови.
показать весь комментарий
20.02.2024 11:52 Ответить
++
показать весь комментарий
20.02.2024 11:41 Ответить
Прохання до Українців та небайдужих Людей щодо допомоги Захиснику України !!!

Шановні друзі, ми відкрили збір для бійця ЗСУ з Київщини Паламарчука Василя. Це мій чоловік . Який боронить нашу державу на Бахмутському напрямку в 143 бригаді .

Їм потрібен бінокуляр для ЕВАКОГРУПИ в якій знаходиться мій чоловік.

Сума доволі велика , але ми будемо вдячні БУДЬ-ЯКОМУ ДОНАТУ або РЕПОСТУ 🙏

5 , 10 чи 15 гривень це також допомога !!!

https://send.monobank.ua/jar/7LKEySvuaD посилання на банку

Номер банки 💳5375411211939736 💳

Дякуємо та сподіваємося на допомогу!!
Слава Україні !
показать весь комментарий
20.02.2024 11:46 Ответить
Лайтове відео....людини вбитої немає на відео...а дохле паРашкінське лайно визиває тільки позитивні емоції...
показать весь комментарий
20.02.2024 11:46 Ответить
показать весь комментарий
20.02.2024 12:01 Ответить
Навіть Кобздона не побачит і не почує, ні голови ні вух
показать весь комментарий
20.02.2024 11:47 Ответить
центр прінятія рєшеній не пострадав - жопа ціла!
показать весь комментарий
20.02.2024 11:48 Ответить
За 10 лет кацапы прошли путь от "мальчика без трусиков" до "мальчика без головы" !
Прогресс однако....
показать весь комментарий
20.02.2024 11:50 Ответить
Хлопці вдарте нарешті, щоб аж ... Десь між Кислівкою та Котлярівкою або між Новоселівським та Крохмальним ! А краще одразу на двох напрямках ! Щоб загуло на вся Харківську !
показать весь комментарий
20.02.2024 11:51 Ответить
показать весь комментарий
20.02.2024 11:58 Ответить
Де пляшущiй скунсiк навкруги кацапа, котрий випорожнив пряму кишку(вiдклав личину)? Неподобство.
показать весь комментарий
20.02.2024 16:01 Ответить
Вангую, ща мiй щирий друг випередить вас.
показать весь комментарий
20.02.2024 16:02 Ответить
****** убили еще троих пленных под Роботиным
показать весь комментарий
20.02.2024 11:58 Ответить
Без башки жив без неї і подох.
показать весь комментарий
20.02.2024 11:58 Ответить
І не потрібно ніякого гуманізму-тільки так і не інакше
показать весь комментарий
20.02.2024 11:58 Ответить
прийшло паскудище на чужу землю щоб безславно здохнути. Тьху, гидота.
показать весь комментарий
20.02.2024 12:00 Ответить
Ось таке воно тупе і безголове. Буквально. В прямому сенсі.
показать весь комментарий
20.02.2024 12:02 Ответить
Як воно командувало тим взводом, воно ж взагалі безбашєне.
показать весь комментарий
20.02.2024 12:02 Ответить
з одного боку, ці звірства будуть використані роспропагандою для компрометації ЗСУ. з іншого, не можна виграти війну в білих рукавичках: підари мають боятися українського воїна до усрачки
показать весь комментарий
20.02.2024 12:05 Ответить
а чому коло нього каска з синьою лентою валяється?!
показать весь комментарий
20.02.2024 12:14 Ответить
Впевнена, що не варто викладати відео з обличчями наших воїнів. Треба піксити.
показать весь комментарий
20.02.2024 12:16 Ответить
І акцент москальський
показать весь комментарий
20.02.2024 12:29 Ответить
Не показуйте це відео Фаріон. В неї від рос.мови негативний оргазм.
І ще. Чому у рос.командира немає камуфляжної накидки? Мабуть давно вже валяється у лісополосі, а голову з'їли дикі звірі.
показать весь комментарий
20.02.2024 12:37 Ответить
Негативний оргазм - цэ, тiпо, коли падае нiжэ плiнтуса?
показать весь комментарий
20.02.2024 16:05 Ответить
#акаквіхателі?
показать весь комментарий
20.02.2024 13:44 Ответить
Пікассо був би натхненний.
показать весь комментарий
20.02.2024 15:03 Ответить
Це за наших поранених на "Зеніті ", розстріляних орками . Дякуємо !
показать весь комментарий
20.02.2024 15:28 Ответить
А скільки наших там лежитъ. ,а поранених скільки ,яких постріляли орки,треба раніше було відходити ,навіщо мені отой один чому ви радієте
показать весь комментарий
21.02.2024 09:24 Ответить
 
 