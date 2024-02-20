Бойцы 225 ОШБ ликвидировали командира взвода одного из подразделений ВС РФ под Авдеевкой. ВИДЕО 18+

Воины 225-го отдельного штурмового батальона ликвидировали командира взвода одного из подразделений ВС РФ под Авдеевкой.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео обнародовал командир 225-го отдельного штурмового батальона Олег Ширяев.

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Так, батальон уничтожил штурмовую группу российских оккупантов под Авдеевкой. На кадрах – ликвидированный командир взвода одного из подразделений ВС РФ.

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