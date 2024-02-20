Бойцы 225 ОШБ ликвидировали командира взвода одного из подразделений ВС РФ под Авдеевкой. ВИДЕО 18+
Воины 225-го отдельного штурмового батальона ликвидировали командира взвода одного из подразделений ВС РФ под Авдеевкой.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео обнародовал командир 225-го отдельного штурмового батальона Олег Ширяев.
Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!
Так, батальон уничтожил штурмовую группу российских оккупантов под Авдеевкой. На кадрах – ликвидированный командир взвода одного из подразделений ВС РФ.
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+40 Vik Tor #521724
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+28 віктор федорович #394174
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+28 Amber
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добре що знищили
слава воїнам
але можна зняти відео не стоячи на дохлому орку.
Організаційно взвод, залежно від його призначення, має декілька https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0) відділень , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F) секцій або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0) команд (обслуг, екіпажів, груп). Штатний командир взводу - молодший офіцер у званні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 лейтенанта .
Молодці наші воіни 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Шановні друзі, ми відкрили збір для бійця ЗСУ з Київщини Паламарчука Василя. Це мій чоловік . Який боронить нашу державу на Бахмутському напрямку в 143 бригаді .
Їм потрібен бінокуляр для ЕВАКОГРУПИ в якій знаходиться мій чоловік.
Сума доволі велика , але ми будемо вдячні БУДЬ-ЯКОМУ ДОНАТУ або РЕПОСТУ 🙏
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Дякуємо та сподіваємося на допомогу!!
Слава Україні !
Прогресс однако....
І ще. Чому у рос.командира немає камуфляжної накидки? Мабуть давно вже валяється у лісополосі, а голову з'їли дикі звірі.